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Новости Одессы и Одесской области

Психология отношений: почему разным поколениям трудно понять друг друга

Психология отношений: почему разным поколениям трудно понять друг друга

Проблемы отцов и детей – вечная тема для обсуждения. Но с появлением «теории поколений» все встало на свои места. Каждое последующее поколение кардинально отличается от предыдущего, имеет собственные мировоззрение и опыт, взгляды на жизнь и даже иначе воспринимает информацию.

Поколение «бэби-бумеров»: покорение космоса и патриотизм

Теорию поколений разработали историк Уильям Штраус и демограф Нил Хау. Она основана на том, что люди одной возрастной группы имеют похожий набор ценностей и моделей поведения, так как их личность формировалась в одинаковых исторических условиях. Авторы разделили человечество на пять поколений: бэби-бумеры, а также поколения «икс»,«игрек», «зет» и «альфа». 

Поколение «бэби-бумеров» появилось на свет с 1945-го по 1964 год. Название происходит от слов «бэби-бум» – после войны так называли период взрыва рождаемости. Окончание войны, хрущевская «оттепель», покорение космоса и новые веяния культуры, которые стали проникать с Запада, наложили свой отпечаток на целое поколение: «бэби-бумеры» росли активными и решительными, оптимистичными и готовыми на риск. Среди таких людей было много трудоголиков, которые строили карьеру и хотели получать за свой труд хорошее вознаграждение. В моде были  коллективизм и командный дух, молодость и патриотизм.

Поколение «икс»: крах экономики и война в Афганистане

Поколение «икс» появилось на свет в период между 1965 и 1986 годами. Представителям этого поколения повезло не слишком: «холодная война» была в разгаре, начались война в Афганистане и перестройка, появились новые технологии. На долю «иксов» выпали самые трудные годы краха экономики. 

Эти события подготовили соответствующую почву. У поколения «икс» появились возможность выбора и стремление учиться всю жизнь, этим людям свойственны техническая грамотность, индивидуализм и неформальные взгляды на окружающий мир. 

Они очень рано повзрослели, так как их родителям приходилось с утра до вечера работать. Сегодня «иксы» самостоятельны и прагматичны, они одиночки без малейших иллюзий. Это поколение называют «живыми свидетелями эры доинтернета», так как на их глазах произошел стремительный скачок цифровых технологий.

Поколение «игрек»: распад Союза и интернет

Временем поколения «игрек» считаются годы с 1987-го по 2003-й. В это время распался СССР, произошли первые военные конфликты, появились мобильные телефоны и Интернет.

Основными чертами «игреков» стали гражданский долг и ответственность, а также скептицизм и неумение подчиняться. Представители этого поколения имеют массу самых разных увлечений, не представляют себя без компьютера и мобильного телефона, который используют для решения практически всех жизненных проблем. Во главу угла они ставят карьерный рост и стремятся достигать профессионализма сразу в нескольких областях, а для работы предпочитают гибкий график. Добившись чего-то в одном деле, могут неожиданно переключаться на совсем иную сферу деятельности. А вот семья и друзья для них – не главное.

Поколение «зет»: технологии, мода и информация

Поколение «зет» появилось на свет после 2004 года. Сказать точно, какими будут эти люди, пока трудно, так как поколение только формируется. Однако кое-какие общие черты уже угадываются. Дети этого поколения обладают врожденным «иммунитетом» к рекламе, следят за модой и не терпят физический труд, зато оптимистичны и имеют предпринимательскую жилку. 

В отличие от «отцов», они прекрасно могут справляться сразу с несколькими задачами, практичны и технически грамотны, интересуются наукой и искусством. Умеют быстро фильтровать информацию, но при этом очень рассеянны и ленивы, слабо чувствуют различия между реальной и виртуальной жизнью. 

Поколение «альфа»: свобода и коллективные ценности

К поколению «альфа» относятся дети, которые появились на свет после 2010 года. Как считают авторы теории, это будут люди, похожие на тех, что жили 60-80 лет назад. Предполагается, что основными ценностями для них будут коллективные, но главная роль будет принадлежать не живому общению, а соцсетям. Люди «альфа» станут много работать, а свободное время будут проводить в виртуальном мире, в силу зависимости от технологий. 

Уже сейчас можно сказать, что дети «зет» не воспринимают принуждение, от них ничего нельзя добиться криками и угрозами. Их основные черты – позитивность и уравновешенность, а кроме того, они не агрессивны. Учатся они с удовольствием, но только в том случае, если понимают, зачем это нужно. Демографы считают, что люди именно этого поколения станут движущей силой прогресса в XXI веке. 

Подготовила Ирина Валентинова

Фото: retail-loyalty.org

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