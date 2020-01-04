В Одессе разрабатывают санитарную карту города

С 1 февраля 2020 года в частных секторах Одессы должны появится малые мусорные баки. А для габаритного мусора по всем районам организуют места сбора, чтобы и бытовую технику, мебель, которые невозможно поместить в обычные контейнеры, тоже могли вывозить.

Об этом сообщил и.о. директора департамента городского хозяйства Одесского горсовета Дмитрий Жеман в своем видеоблоге.

“Мы также нередко сталкиваемся с тем, что видим возле мусорных баков окна, двери, диваны и какую-то старую утварь, которую невозможно поместить в контейнер. Об этом можно бесконечно долго говорить, наказывать тех, кто выносит эти диваны, наказывать мусоровывозящие компании, которые их вовремя не вывозят, но это не выход и здесь тоже нужна система”, – отметил Дмитрий Жеман.

Напомним, ранее “Одесская жизнь сообщала, куда жаловаться, если в вашем дворе не вывозят мусор, где можно сдать мусор за вознаграждение.

Фото: Одесский горсовет

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