Яркие цвета и стиль 1970-х годов: что будет модно носить в 2020 году

Стильным и модным можно оставаться в любом возрасте. Не бойтесь экспериментировать с одеждой и аксессуарами, главное – иметь чувство меры и умело сочетать предметы вашего гардероба. А чтобы помочь вам в этом, предлагаем несколько модных советов и актуальных трендов 2020 года.

Одеваемся, как в семидесятых

Семидесятые – одно из самых универсальных модных десятилетий. В новом году дизайнеры советуют женщинам вернуть в свой гардероб приталенные жакеты, которые были очень популярны в то время. Они отлично сочетаются со строгими брюками, джинсами и длинными юбками.

В коллекциях многих брендов можно увидеть костюмы. В 2020 году это будут костюмы-тройки кроя 1970-х. Костюмный жилет становится отдельным новым акцентом.

Также не перестает завоевывать сердца модниц джинс. Смело покупайте легкую джинсовую куртку классического кроя, рубашку или платье.

А вот чтобы придать талии стройности, дизайнеры предлагают носить в этом сезоне накидки и пончо из шерсти и хлопка. Добавят женственности в образ вязаные платья и шифоновые юбки.

Что же касается мужчин, то на пике популярности – комфортные и уютные пальто, брюки свободного кроя, вязаные кофты и велюровые пиджаки. Подчеркнут модный образ кожаные или джинсовые куртки в сочетании со строгими джинсами и хлопковыми или льняными рубашками.

Подбираем аксессуары и обувь

Главный тренд 2020 года – это удобная обувь, в которой чувствуешь себя комфортно. Поэтому оптимальными моделями для женщин и мужчин будут ботинки со шнуровкой, туфли на плоской подошве, мокасины, эспадрильи и кроссовки. Также в моде остаются высокие сапоги, лаконичные ботильоны, туфли или босоножки на удобной платформе.

Стрижемся стильно

Для женщин в этом сезоне будут актуальны короткие стрижки и стрижки на средние волосы. Среди них – классическое и асимметричное каре, которое подходит всем, независимо от возраста. Также дамам советуют выбрать стрижку каскад с челкой. Такая прическа подходит для любого типа волос и предполагает множество вариантов укладки.

В мужском мире моды популярным будет прическа андеркат – это аккуратно зачесанные назад волосы. А вот стрижки, которые никогда не выходят из моды, – британка, полубокс и канадка. Не менее актуальны в новом году ухоженные бакенбарды и борода.

Многие парикмахеры и стилисты рекомендуют не стесняться седины, а наоборот, подчеркивать ее специальными красками для волос.

Не боимся быть яркими

Специалисты мира моды отмечают, что в 2020 году цветовая гамма очень разнообразна. Популярными будут синий, коричневый, оранжевый, рыжий, розовый, серый, зеленый, ореховый и красный цвета.

Также в топе остается классика – белые, черные и бежевые оттенки. Из узоров уже пользуются спросом английская и шотландская клетка, гусиная лапка, морская и разноцветная полоска, цветы и этнические орнаменты.

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