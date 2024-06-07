Продукты питания на рынках Одессы и области: обзор цен в начале июня

Летний сезон вошел в активную фазу, и погода температурными режимами также дает нам понять, что лето вступило в свои права. Очевидно это стало и на продовольственных рынках Одессы и области.
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Овощи, фрукты, ягоды, зелень. Пестрые прилавки так и манят изголодавшихся по сезонному разнообразию покупателей — это видно по количеству людей, отправившихся на продовольственный шопинг.
В городах и селах Одесской области много продуктовых рынков. У каждого есть свои покупатели и свои особенности. Что-то их объединяет, а что-то делает уникальными. Что продают и покупают на одесских базарах, а главное – почем, узнавали корреспонденты «Одесской жизни».
Июньский Новый базар: молодая картошка по цене старой
Ну вот вам и классическое лето: что на календаре, что по погоде. Жара, воздушная тревога… А на Новом базаре, как всегда: то ли за покупками люди пришли, то ли просто прогуляться, кофе-чая выпить, поболтать «за жизнь».
Цены на овощи
- картофель — 30-35 гривен;
- картофель молодой — 35-50 гривен;
- лук — 30-35 гривен;
- помидоры — 450-130 гривен;
- свекла — 25-30 гривен;
- кабачки — 40-50 гривен;
- огурцы — 40-50 гривен;
- сладкий перец — 80-120 гривен;
- баклажаны — 60-100 гривен;
- капуста молодая — 20-35 гривен;
- морковь молодая — 60-80 гривен;
- чеснок молодой — 140-150 гривен;
- редиска — 20-30 гривен;
- зеленый горошек — 100-130 гривен;
- зелень в пучках — от 10-15 гривен.
Цены на фрукты
- яблоки — 25-35 гривен;
- лимоны — 50-70 гривен;
- апельсины — 60-80 гривен;
- бананы — 60-80 гривен;
- гранаты — 90-120 гривен;
- клубника — 70-130 гривен;
- черешня — 60-120 гривен;
- вишня — 120-130 гривен.
Яйца, сыр, брынза
- яйца (десяток) — 25-50 гривен;
- брынза — 150-200 гривен;
- сыр — 70-180 гривен.
Цены на мясо
- телятина и говядина: задняя часть — 240-250 гривен;
- телятина и говядина: антрекот — 200-220 гривен;
- телятина и говядина: шея — 230-270 гривен;
- телятина и говядина: ребра — 130-150 гривен.
- свинина: задняя часть — 180-200 гривен;
- свинина: шея — 220-240 гривен;
- свинина: лопатка — 200-210 гривен;
- свинина: ребра — 180-190 гривен;
- свинина: сало свежее — 60-220 гривен;
- свинина: сало соленое — 180-280 гривен.
Цены на рыбу
- карп — 100-150 гривен;
- толстолобик — 90-140 гривен;
- лобань — 80-150 гривен;
- судак — 220-270 гривен.
Киевский рынок: фруктов, овощей и зелени — на любой вкус!
Фрукты и овощи сезонного выращивания — главные герои рынка в первые выходные лета. Здесь все наше, украинское, ведь приехало в Одессу из разных уголков области. Клубника из Балты и Килии, огурцы и помидоры из Арциза и Кодымы — выбирай витамины на любой вкус. А черешня! Ее в этом году очень много!
Цены на овощи
- картофель — 25-30 гривен;
- картофель молодой — 45-50 гривен;
- лук — 30-40 гривен;
- помидоры — 60-90 гривен;
- свекла молодая — 70-80 гривен;
- кабачки — 50-60 гривен;
- огурцы — 35-65 гривен;
- сладкий перец — 80-160 гривен;
- баклажаны — 120-180 гривен;
- капуста молодая — 20-35 гривен;
- чеснок молодой — 140-160 гривен;
- морковь молодая — 30-80 гривен;
- редис — 30-45 гривен;
- зеленый горошек — 120-140 гривен;
- зелень в пучках — 10-15 гривен.
Цены на фрукты
- яблоки — 25-40 гривен;
- бананы — 60-80 гривен;
- грейпфруты — 45-60 гривен;
- лимоны — 45-50 гривен;
- клубника — 70-120 гривен;
- черешня — 70-120 гривен.
Яйца, сыр, брынза
- яйца (десяток) — 30-60 гривен;
- брынза — 150-220 гривен;
- сыр — 90-150 гривен.
Цены на мясо
- телятина и говядина: задняя часть — 240-250 гривен;
- телятина и говядина: телячья шея — 210-220 гривен;
- телятина и говядина: ребра — 140-150 гривен;
- свинина: задняя часть — 160-180 гривен;
- свинина: лопатка — 170-180 гривен;
- свинина: ребра — 200-220 гривен;
- свинина: сало свежее — 100-200 гривен;
- свинина: сало соленое — 150-350 гривен.
Цены на рыбу
- толстолобик — 65-100 гривен;
- караси — 60-80 гривен;
- судак — 220-240 гривен;
- карп — 110-130 гривен.
Южный рынок — лето в корзине!
Все ранние сезонные овощи и фрукты появились на три недели раньше: уже есть вишня и белая черешня, огурцы для закваски и наши любимые помидоры «микадо». Цены на мясо и рыбу стабильны, но в первые выходные июня продавцов на рынке значительно меньше.
Цены на овощи
- картофель — 30 гривен;
- картофель молодой — 50-60 гривен;
- лук — 35 гривен;
- помидоры — 70-120 гривен;
- свекла — 30-80 гривен
- кабачки — 50-60 гривен;
- огурцы — 45-65 гривен;
- перец сладкий — 80-160 гривен;
- баклажаны — 120-180 гривен;
- капуста молодая — 25-35 гривен;
- чеснок молодой — 140-160 гривен;
- морковь молодая — 70-80 гривен;
- редиска — 45-50 гривен;
- зеленый горошек — 120-130 гривен;
- зелень — от 15 гривен.
Цены на фрукты
- яблоки — 30-35 гривен;
- бананы — 70-80 гривен;
- грейпфруты — 50-60 гривен;
- лимоны — 50-70 гривен;
- клубника — 80-140 гривен;
- черешня — 80-140 гривен.
Яйца, сыр, брынза
- яйца (десяток) — 35-60 гривен;
- брынза — 150-240 гривен;
- сыр — 100-160 гривен.
Цены на мясо
- телятина и говядина: задняя часть — 220-260 гривен;
- телятина и говядина: телячья шея — 190-220 гривен;
- телятина и говядина: ребра — 160-180 гривен;
- свинина: задняя часть — 160-180 гривен;
- свинина: шея — 220-240 гривен;
- свинина: лопатка — 170-190 гривен;
- свинина: ребра — 200-220 гривен;
- свинина: сало свежее — 120-180 гривен;
- свинина: сало соленое — 120-300 гривен.
Цены на рыбу
- толстолобик — 80-100 гривен;
- караси — 60-80 гривен;
- судак — 200-240 гривен;
- карп — 100-130 гривен.
Рынок «Северный» в начале июня: молодо-зелено
Начало лета — интересный период. Многие местные овощи и ягоды появились на прилавках раньше обычного. Чуть ли не каждый день отличается от следующего ассортиментом продуктов и ценами на них.
Цены на овощи
- картофель — от 29 гривен;
- картофель молодой — 50-60 гривен;
- лук — 30 гривен;
- помидоры — 50-100 гривен;
- буряк молодой — 60-80 гривен;
- кабачки — от 50 гривен;
- огурцы — от 45 гривен;
- сладкий перец — 75-130 гривен;
- баклажаны — 100-150 гривен;
- капуста — 20 гривен;
- чеснок — 140-150 гривен;
- морковь — 25 гривен;
- редис — 30-40 гривен;
- зелень — от 10 гривен.
Цены на фрукты
- черешня — от 80 гривен;
- вишня — от 90 гривен;
- клубника — 100 гривен;
- яблоки — 20-40 гривен;
- бананы — от 60 гривен;
- грейпфруты — 80 гривен;
- гранаты — от 90 гривен;
- лимоны — 50-80 гривен;
- мандарины — 150 гривен;
- апельсины — 50-70 гривен.
Яйца, сыр, брынза
- яйца — 40 гривен;
- брынза — 150-200 гривен;
- творог — 70-100 гривен.
Цены на мясо
- телятина и говядина: задняя часть — 240-250 гривен;
- телятина и говядина: телячья шея — 200-220 гривен;
- телятина и говядина: ребра — 140-150 гривен;
- телятина и говядина: антрекот — 190-210 гривен.
- свинина: задняя часть — 170-180 гривен;
- свинина: шея — 140-170 гривен;
- свинина: лопатка — 190-200 гривен;
- свинина: ребра — 180-200 гривен;
- свинина: сало свежее — 80-200 гривен;
- свинина: сало соленое — 100-220 гривен.
Цены на рыбу
- толстолобик — 100-120 гривен;
- караси — 75-100 гривен;
- лобан — 100-120 гривен;
- судак — 200-220 гривен;
- карп — 100-120 гривен.
На Арцизском рынке много зелени и овощей
В первые дни лета Арцизский центральный рынок бьет рекорды по наличию ярких красок — на прилавках появилось еще больше зелени и овощей. «Молодые картофель, бурячок, капусту и зелень разбирают на борщ и на салаты в первую очередь», — радостно делятся продавцы «овощных» витаминов. Однако лидером продаж на сегодня являются баклажаны. Их хоть и продают по — 200 гривен за килограмм, но покупают с удовольствием, видимо, соскучились по свежей баклажанной икре.
Цены на овощи
- картофель молодой — 60 гривен;
- картофель старый — 25 гривен;
- лук — 25 гривен;
- редис — 35 гривен;
- помидоры — 100 гривен;
- буряк — 20 гривен;
- кабачки — 120 гривен;
- огурцы — 80 гривен;
- сладкий перец — 130 гривен;
- капуста молодая — 45 гривен;
- капуста старая — 15 гривен;
- баклажаны — 200 гривен;
- спаржа зеленая — 145 гривен;
- чеснок — 120 гривен;
- морковь — 20 гривен;
- кабачок — 40 гривен;
- сельдерей — 20 гривен;
- зелень — от 10 гривен;
- черемша — от 20 гривен.
Цены на фрукты
- яблоки — 25 гривен;
- груши — 55 гривен;
- виноград — 60 гривен;
- лимоны — 60 гривен;
- мандарины — 70 гривен;
- апельсины — 120 гривен;
- клубника — 60 гривен.
Яйца, сыр, брынза
- яйца (десяток) — 45 гривен;
- брынза — 180 гривен;
- творог — 120 гривен;
- молоко — 30 гривен;
- сливки — 180 гривен.
Цены на мясо
- телятина и говядина: задняя часть — 170 гривен;
- телятина и говядина: телячья шея — 180 гривен;
- телятина и говядина: ребра — 150 гривен;
- телятина и говядина: антрекот — 190 гривен.
- свинина: задняя часть — 170 гривен;
- свинина: шея — 180-190 гривен;
- свинина: лопатка — 160 гривен;
- свинина: ребра — 135 гривен;
- свинина: сало свежее — 60-80 гривен.
Цены на рыбу
- толстолобик — 80-150 гривен;
- караси — 55-75 гривен;
- пелингас — 90 гривен.
Цены на рынке в Балте
Рынок в Балте кажется красочным ковром. Здесь кивают головками разноцветные цветы, там манит покупателей аппетитная клубника, а рядом соблазняет роскошная зелень.
Цены на овощи
- картофель — 12-15 гривен;
- лук — 20 гривен;
- помидоры — 90 гривен;
- свекла — 25 гривен;
- огурцы — 35-45 гривен;
- сладкий перец — 100 гривен;
- капуста — 30 гривен;
- чеснок — 180-200 гривен;
- морковь — 25 гривен;
- зелень — 40 гривен.
- Цены на фрукты:
- яблоки — 18-27 гривен;
- лимоны — 65 гривен;
- мандарины — 65 гривен;
- апельсины — 65-70 гривен;
- бананы — 65 гривен;
- клубника — 60 гривен.
Яйца, сыр, брынза
- яйца (десяток) — 40 гривен;
- брынза — 150 гривен;
- сыр — 130 гривен.
Цены на мясо
- свинина: задняя часть — 170 гривен;
- свинина: шея — 170 гривен;
- свинина: лопатка — 160 гривен;
- свинина: ребра — 160 гривен;
- свинина: битки — 190 гривен;
- свинина: сало свежее — 100 гривен.
Цены на рыбу
- толстолобик — 100 гривен;
- караси — 66-70 гривен;
- карп — 130 гривен.
Любашевский рынок: ажиотаж на рассаду и молодняк птицы
Цены на продукты несколько стабилизировались. Хороший прошлогодний урожай поспособствовал удешевлению сахара, муки, круп и подсолнечного масла. А некоторые позиции, например яйца, даже существенно потеряли в цене. По сравнению с прошлым годом — аж на — 41,9 процента.
В Любашевке на рынке «Центральный» ажиотаж наблюдался у продавцов рассады. Торгуют рассадой разных сортов капусты, помидоров, болгарского перца и баклажанов овощеводы с Ананьевщины. Цена за десяток кустиков, например, помидоров колеблется — от 10 до — 20 гривен. Продавцы обычно добавляют к покупке несколько «бонусных» побегов, а желающим объясняют особенности высадки рассады в грунт. Также живо раскупался молодняк птицы. Суточные и подрощенные цыплята многих пород стоили — от 25 до — 80 гривен за голову, а утята — 45-85 гривен.
Цены на овощи
- огурцы — 40-65 гривен;
- помидоры — 80-170 гривен;
- картофель — 20 гривен;
- картофель молодой — 50-60 гривен;
- морковь — 15 гривен;
- свекла — 25 гривен;
- лук молодой — 30-40 гривен.
Цены на фрукты
- бананы — 70-85 гривен;
- лимоны — 60-90 гривен;
- апельсины — 50-120 гривен;
- груши — 100 гривен.
Черешня и клубника, выращенные на Любашевщине садоводами Поперечными, реализовываются по — 100 гривен за килограмм. Яблоки из их сада стоят — 5-25 гривен. Кто-то из крестьян привез клубнику по — 60 гривен — возле лотка сразу выстроилась большая очередь. Говорят, что дефицит этой ягоды возник из-за апрельских заморозков, которые повредили не только бутоны, цветки, а даже листочки на Ясеновских плантациях. Что касается мяса, то цены на свинину остались неизменными. Мякоть стоит — 170-180 гривен, свежее сало — 50-80 гривен за килограмм.
Обзор цен на рынках Одессы и области подготовили Мария Котова, Тамила Терзян, Иван Свищ, Анна Терзивец, Любовь Кузьменко, Юрий Федорчук