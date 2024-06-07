Продукты питания на рынках Одессы и области: обзор цен в начале июня

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Овощи, фрукты, ягоды, зелень. Пестрые прилавки так и манят изголодавшихся по сезонному разнообразию покупателей — это видно по количеству людей, отправившихся на продовольственный шопинг.

В городах и селах Одесской области много продуктовых рынков. У каждого есть свои покупатели и свои особенности. Что-то их объединяет, а что-то делает уникальными. Что продают и покупают на одесских базарах, а главное – почем, узнавали корреспонденты «Одесской жизни».

Июньский Новый базар: молодая картошка по цене старой

Ну вот вам и классическое лето: что на календаре, что по погоде. Жара, воздушная тревога… А на Новом базаре, как всегда: то ли за покупками люди пришли, то ли просто прогуляться, кофе-чая выпить, поболтать «за жизнь».

Цены на овощи

картофель — 30-35 гривен;

картофель молодой — 35-50 гривен;

лук — 30-35 гривен;

помидоры — 450-130 гривен;

свекла — 25-30 гривен;

кабачки — 40-50 гривен;

огурцы — 40-50 гривен;

сладкий перец — 80-120 гривен;

баклажаны — 60-100 гривен;

капуста молодая — 20-35 гривен;

морковь молодая — 60-80 гривен;

чеснок молодой — 140-150 гривен;

редиска — 20-30 гривен;

зеленый горошек — 100-130 гривен;

зелень в пучках — от 10-15 гривен.

Цены на фрукты

яблоки — 25-35 гривен;

лимоны — 50-70 гривен;

апельсины — 60-80 гривен;

бананы — 60-80 гривен;

гранаты — 90-120 гривен;

клубника — 70-130 гривен;

черешня — 60-120 гривен;

вишня — 120-130 гривен.

Яйца, сыр, брынза

яйца (десяток) — 25-50 гривен;

брынза — 150-200 гривен;

сыр — 70-180 гривен.

Цены на мясо

телятина и говядина: задняя часть — 240-250 гривен;

телятина и говядина: антрекот — 200-220 гривен;

телятина и говядина: шея — 230-270 гривен;

телятина и говядина: ребра — 130-150 гривен.

свинина: задняя часть — 180-200 гривен;

свинина: шея — 220-240 гривен;

свинина: лопатка — 200-210 гривен;

свинина: ребра — 180-190 гривен;

свинина: сало свежее — 60-220 гривен;

свинина: сало соленое — 180-280 гривен.

Цены на рыбу

карп — 100-150 гривен;

толстолобик — 90-140 гривен;

лобань — 80-150 гривен;

судак — 220-270 гривен.

Киевский рынок: фруктов, овощей и зелени — на любой вкус!

Фрукты и овощи сезонного выращивания — главные герои рынка в первые выходные лета. Здесь все наше, украинское, ведь приехало в Одессу из разных уголков области. Клубника из Балты и Килии, огурцы и помидоры из Арциза и Кодымы — выбирай витамины на любой вкус. А черешня! Ее в этом году очень много!

Цены на овощи

картофель — 25-30 гривен;

картофель молодой — 45-50 гривен;

лук — 30-40 гривен;

помидоры — 60-90 гривен;

свекла молодая — 70-80 гривен;

кабачки — 50-60 гривен;

огурцы — 35-65 гривен;

сладкий перец — 80-160 гривен;

баклажаны — 120-180 гривен;

капуста молодая — 20-35 гривен;

чеснок молодой — 140-160 гривен;

морковь молодая — 30-80 гривен;

редис — 30-45 гривен;

зеленый горошек — 120-140 гривен;

зелень в пучках — 10-15 гривен.

Цены на фрукты

яблоки — 25-40 гривен;

бананы — 60-80 гривен;

грейпфруты — 45-60 гривен;

лимоны — 45-50 гривен;

клубника — 70-120 гривен;

черешня — 70-120 гривен.

Яйца, сыр, брынза

яйца (десяток) — 30-60 гривен;

брынза — 150-220 гривен;

сыр — 90-150 гривен.

Цены на мясо

телятина и говядина: задняя часть — 240-250 гривен;

телятина и говядина: телячья шея — 210-220 гривен;

телятина и говядина: ребра — 140-150 гривен;

свинина: задняя часть — 160-180 гривен;

свинина: лопатка — 170-180 гривен;

свинина: ребра — 200-220 гривен;

свинина: сало свежее — 100-200 гривен;

свинина: сало соленое — 150-350 гривен.

Цены на рыбу

толстолобик — 65-100 гривен;

караси — 60-80 гривен;

судак — 220-240 гривен;

карп — 110-130 гривен.

Южный рынок — лето в корзине!

Все ранние сезонные овощи и фрукты появились на три недели раньше: уже есть вишня и белая черешня, огурцы для закваски и наши любимые помидоры «микадо». Цены на мясо и рыбу стабильны, но в первые выходные июня продавцов на рынке значительно меньше.

Цены на овощи

картофель — 30 гривен;

картофель молодой — 50-60 гривен;

лук — 35 гривен;

помидоры — 70-120 гривен;

свекла — 30-80 гривен

кабачки — 50-60 гривен;

огурцы — 45-65 гривен;

перец сладкий — 80-160 гривен;

баклажаны — 120-180 гривен;

капуста молодая — 25-35 гривен;

чеснок молодой — 140-160 гривен;

морковь молодая — 70-80 гривен;

редиска — 45-50 гривен;

зеленый горошек — 120-130 гривен;

зелень — от 15 гривен.

Цены на фрукты

яблоки — 30-35 гривен;

бананы — 70-80 гривен;

грейпфруты — 50-60 гривен;

лимоны — 50-70 гривен;

клубника — 80-140 гривен;

черешня — 80-140 гривен.

Яйца, сыр, брынза

яйца (десяток) — 35-60 гривен;

брынза — 150-240 гривен;

сыр — 100-160 гривен.

Цены на мясо

телятина и говядина: задняя часть — 220-260 гривен;

телятина и говядина: телячья шея — 190-220 гривен;

телятина и говядина: ребра — 160-180 гривен;

свинина: задняя часть — 160-180 гривен;

свинина: шея — 220-240 гривен;

свинина: лопатка — 170-190 гривен;

свинина: ребра — 200-220 гривен;

свинина: сало свежее — 120-180 гривен;

свинина: сало соленое — 120-300 гривен.

Цены на рыбу

толстолобик — 80-100 гривен;

караси — 60-80 гривен;

судак — 200-240 гривен;

карп — 100-130 гривен.

Рынок «Северный» в начале июня: молодо-зелено

Начало лета — интересный период. Многие местные овощи и ягоды появились на прилавках раньше обычного. Чуть ли не каждый день отличается от следующего ассортиментом продуктов и ценами на них.

Цены на овощи

картофель — от 29 гривен;

картофель молодой — 50-60 гривен;

лук — 30 гривен;

помидоры — 50-100 гривен;

буряк молодой — 60-80 гривен;

кабачки — от 50 гривен;

огурцы — от 45 гривен;

сладкий перец — 75-130 гривен;

баклажаны — 100-150 гривен;

капуста — 20 гривен;

чеснок — 140-150 гривен;

морковь — 25 гривен;

редис — 30-40 гривен;

зелень — от 10 гривен.

Цены на фрукты

черешня — от 80 гривен;

вишня — от 90 гривен;

клубника — 100 гривен;

яблоки — 20-40 гривен;

бананы — от 60 гривен;

грейпфруты — 80 гривен;

гранаты — от 90 гривен;

лимоны — 50-80 гривен;

мандарины — 150 гривен;

апельсины — 50-70 гривен.

Яйца, сыр, брынза

яйца — 40 гривен;

брынза — 150-200 гривен;

творог — 70-100 гривен.

Цены на мясо

телятина и говядина: задняя часть — 240-250 гривен;

телятина и говядина: телячья шея — 200-220 гривен;

телятина и говядина: ребра — 140-150 гривен;

телятина и говядина: антрекот — 190-210 гривен.

свинина: задняя часть — 170-180 гривен;

свинина: шея — 140-170 гривен;

свинина: лопатка — 190-200 гривен;

свинина: ребра — 180-200 гривен;

свинина: сало свежее — 80-200 гривен;

свинина: сало соленое — 100-220 гривен.

Цены на рыбу

толстолобик — 100-120 гривен;

караси — 75-100 гривен;

лобан — 100-120 гривен;

судак — 200-220 гривен;

карп — 100-120 гривен.

На Арцизском рынке много зелени и овощей

В первые дни лета Арцизский центральный рынок бьет рекорды по наличию ярких красок — на прилавках появилось еще больше зелени и овощей. «Молодые картофель, бурячок, капусту и зелень разбирают на борщ и на салаты в первую очередь», — радостно делятся продавцы «овощных» витаминов. Однако лидером продаж на сегодня являются баклажаны. Их хоть и продают по — 200 гривен за килограмм, но покупают с удовольствием, видимо, соскучились по свежей баклажанной икре.

Цены на овощи

картофель молодой — 60 гривен;

картофель старый — 25 гривен;

лук — 25 гривен;

редис — 35 гривен;

помидоры — 100 гривен;

буряк — 20 гривен;

кабачки — 120 гривен;

огурцы — 80 гривен;

сладкий перец — 130 гривен;

капуста молодая — 45 гривен;

капуста старая — 15 гривен;

баклажаны — 200 гривен;

спаржа зеленая — 145 гривен;

чеснок — 120 гривен;

морковь — 20 гривен;

кабачок — 40 гривен;

сельдерей — 20 гривен;

зелень — от 10 гривен;

черемша — от 20 гривен.

Цены на фрукты

яблоки — 25 гривен;

груши — 55 гривен;

виноград — 60 гривен;

лимоны — 60 гривен;

мандарины — 70 гривен;

апельсины — 120 гривен;

клубника — 60 гривен.

Яйца, сыр, брынза

яйца (десяток) — 45 гривен;

брынза — 180 гривен;

творог — 120 гривен;

молоко — 30 гривен;

сливки — 180 гривен.

Цены на мясо

телятина и говядина: задняя часть — 170 гривен;

телятина и говядина: телячья шея — 180 гривен;

телятина и говядина: ребра — 150 гривен;

телятина и говядина: антрекот — 190 гривен.

свинина: задняя часть — 170 гривен;

свинина: шея — 180-190 гривен;

свинина: лопатка — 160 гривен;

свинина: ребра — 135 гривен;

свинина: сало свежее — 60-80 гривен.

Цены на рыбу

толстолобик — 80-150 гривен;

караси — 55-75 гривен;

пелингас — 90 гривен.

Цены на рынке в Балте

Рынок в Балте кажется красочным ковром. Здесь кивают головками разноцветные цветы, там манит покупателей аппетитная клубника, а рядом соблазняет роскошная зелень.

Цены на овощи

картофель — 12-15 гривен;

лук — 20 гривен;

помидоры — 90 гривен;

свекла — 25 гривен;

огурцы — 35-45 гривен;

сладкий перец — 100 гривен;

капуста — 30 гривен;

чеснок — 180-200 гривен;

морковь — 25 гривен;

зелень — 40 гривен.

Цены на фрукты:

яблоки — 18-27 гривен;

лимоны — 65 гривен;

мандарины — 65 гривен;

апельсины — 65-70 гривен;

бананы — 65 гривен;

клубника — 60 гривен.

Яйца, сыр, брынза

яйца (десяток) — 40 гривен;

брынза — 150 гривен;

сыр — 130 гривен.

Цены на мясо

свинина: задняя часть — 170 гривен;

свинина: шея — 170 гривен;

свинина: лопатка — 160 гривен;

свинина: ребра — 160 гривен;

свинина: битки — 190 гривен;

свинина: сало свежее — 100 гривен.

Цены на рыбу

толстолобик — 100 гривен;

караси — 66-70 гривен;

карп — 130 гривен.

Любашевский рынок: ажиотаж на рассаду и молодняк птицы

Цены на продукты несколько стабилизировались. Хороший прошлогодний урожай поспособствовал удешевлению сахара, муки, круп и подсолнечного масла. А некоторые позиции, например яйца, даже существенно потеряли в цене. По сравнению с прошлым годом — аж на — 41,9 процента.

В Любашевке на рынке «Центральный» ажиотаж наблюдался у продавцов рассады. Торгуют рассадой разных сортов капусты, помидоров, болгарского перца и баклажанов овощеводы с Ананьевщины. Цена за десяток кустиков, например, помидоров колеблется — от 10 до — 20 гривен. Продавцы обычно добавляют к покупке несколько «бонусных» побегов, а желающим объясняют особенности высадки рассады в грунт. Также живо раскупался молодняк птицы. Суточные и подрощенные цыплята многих пород стоили — от 25 до — 80 гривен за голову, а утята — 45-85 гривен.

Цены на овощи

огурцы — 40-65 гривен;

помидоры — 80-170 гривен;

картофель — 20 гривен;

картофель молодой — 50-60 гривен;

морковь — 15 гривен;

свекла — 25 гривен;

лук молодой — 30-40 гривен.

Цены на фрукты

бананы — 70-85 гривен;

лимоны — 60-90 гривен;

апельсины — 50-120 гривен;

груши — 100 гривен.

Черешня и клубника, выращенные на Любашевщине садоводами Поперечными, реализовываются по — 100 гривен за килограмм. Яблоки из их сада стоят — 5-25 гривен. Кто-то из крестьян привез клубнику по — 60 гривен — возле лотка сразу выстроилась большая очередь. Говорят, что дефицит этой ягоды возник из-за апрельских заморозков, которые повредили не только бутоны, цветки, а даже листочки на Ясеновских плантациях. Что касается мяса, то цены на свинину остались неизменными. Мякоть стоит — 170-180 гривен, свежее сало — 50-80 гривен за килограмм.

Обзор цен на рынках Одессы и области подготовили Мария Котова, Тамила Терзян, Иван Свищ, Анна Терзивец, Любовь Кузьменко, Юрий Федорчук