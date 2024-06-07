Продукти харчування на ринках Одеси та області: огляд цін на початку червня

Літній сезон увійшов в активну фазу, і погода температурними режимами також дає нам зрозуміти, що літо вступило у свої права. Очевидно це стало і на продовольчих ринках Одеси та області.
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Овочі, фрукти, ягоди, зелень. Строкаті прилавки так і ваблять зголоднілих за сезонним розмаїттям покупців — це видно з кількості людей, які вирушили на продовольчий шопінг.
У містах і селах Одеської області багато продуктових ринків. У кожного є свої покупці і свої особливості. Щось їх об’єднує, а щось робить унікальними. Що продають і купують на одеських базарах, а головне — за скільки, дізнавалися кореспонденти «Одеського життя».
Червневий Новий базар: молода картопля за ціною старої
Ну ось вам і класичне літо: що на календарі, що за погодою. Спека, повітряна тривога… А на Новому базарі, як завжди: чи то на закупи люди прийшли, чи то просто прогулятися, кави-чаю випити, поговорити «за життя».
Ціни на овочі
- картопля — 30-35 гривень;
- картопля молода — 35-50 гривень;
- цибуля — 30-35 гривень;
- помідори — 450-130 гривень;
- буряк — 25-30 гривень;
- кабачки — 40-50 гривень;
- огірки — 40-50 гривень;
- солодкий перець — 80-120 гривень;
- баклажани — 60-100 гривень;
- капуста молода — 20-35 гривень;
- морква молода — 60-80 гривень;
- часник молодий — 140-150 гривень;
- редиска — 20-30 гривень;
- зелений горошок — 100-130 гривень;
- зелень у пучках — від 10-15 гривень.
Ціни на фрукти
- яблука — 25-35 гривень;
- лимони — 50-70 гривень;
- апельсини — 60-80 гривень;
- банани — 60-80 гривень;
- гранати — 90-120 гривень;
- полуниця — 70-130 гривень;
- черешня — 60-120 гривень;
- вишня — 120-130 гривень.
Яйця, сир, бринза
- яйця (десяток) — 25-50 гривень;
- бринза — 150-200 гривень;
- сир — 70-180 гривень.
Ціни на м’ясо
- телятина і яловичина: задня частина — 240-250 гривень;
- телятина і яловичина: антрекот — 200-220 гривень;
- телятина і яловичина: шия — 230-270 гривень;
- телятина і яловичина: ребра — 130-150 гривень.
- свинина: задня частина — 180-200 гривень;
- свинина: шия — 220-240 гривень;
- свинина: лопатка — 200-210 гривень;
- свинина: ребра — 180-190 гривень;
- свинина: сало свіже — 60-220 гривень;
- свинина: сало солоне — 180-280 гривень.
Ціни на рибу
- короп — 100-150 гривень;
- товстолобик — 90-140 гривень;
- лобань — 80-150 гривень;
- судак — 220-270 гривень.
Київський ринок: фруктів, овочів і зелені — на будь-який смак!
Фрукти та овочі сезонного вирощування — головні герої ринку в перші вихідні літа. Тут усе наше, українське, адже приїхало до Одеси з різних куточків області. Полуниця з Балти та Кілії, огірки та помідори з Арциза та Кодими — обирай вітаміни на будь-який смак. А черешня! Її цього року дуже багато!
Ціни на овочі
- картопля — 25-30 гривень;
- картопля молода — 45-50 гривень;
- цибуля — 30-40 гривень;
- помідори — 60-90 гривень;
- буряк молодий — 70-80 гривень;
- кабачки — 50-60 гривень;
- огірки — 35-65 гривень;
- солодкий перець — 80-160 гривень;
- баклажани — 120-180 гривень;
- капуста молода — 20-35 гривень;
- часник молодий — 140-160 гривень;
- морква молода — 30-80 гривень;
- редис — 30-45 гривень;
- зелений горошок — 120-140 гривень;
- зелень у пучках — 10-15 гривень.
Ціни на фрукти
- яблука — 25-40 гривень;
- банани — 60-80 гривень;
- грейпфрути — 45-60 гривень;
- лимони — 45-50 гривень;
- полуниця — 70-120 гривень;
- черешня — 70-120 гривень.
Яйця, сир, бринза
- яйця (десяток) — 30-60 гривень;
- бринза — 150-220 гривень;
- сир — 90-150 гривень.
Ціни на м’ясо
- телятина і яловичина: задня частина — 240-250 гривень;
- телятина і яловичина: теляча шия — 210-220 гривень;
- телятина і яловичина: ребра — 140-150 гривень;
- свинина: задня частина — 160-180 гривень;
- свинина: лопатка — 170-180 гривень;
- свинина: ребра — 200-220 гривень;
- свинина: сало свіже — 100-200 гривень;
- свинина: сало солоне — 150-350 гривень.
Ціни на рибу
- товстолобик — 65-100 гривень;
- карасі — 60-80 гривень;
- судак — 220-240 гривень;
- короп — 110-130 гривень.
Південний ринок — літо в кошику!
Усі ранні сезонні овочі та фрукти з’явилися на три тижні раніше: вже є вишня і біла черешня, огірки для закваски і наші улюблені помідори «мікадо». Ціни на м’ясо та рибу стабільні, але в перші вихідні червня продавців на ринку значно менше.
Ціни на овочі
- картопля — 30 гривень;
- картопля молода — 50-60 гривень;
- цибуля — 35 гривень;
- помідори — 70-120 гривень;
- буряк — 30-80 гривень
- кабачки — 50-60 гривень;
- огірки — 45-65 гривень;
- перець солодкий — 80-160 гривень;
- баклажани — 120-180 гривень;
- капуста молода — 25-35 гривень;
- часник молодий — 140-160 гривень;
- морква молода — 70-80 гривень;
- редиска — 45-50 гривень;
- зелений горошок — 120-130 гривень;
- зелень — від 15 гривень.
Ціни на фрукти
- яблука — 30-35 гривень;
- банани — 70-80 гривень;
- грейпфрути — 50-60 гривень;
- лимони — 50-70 гривень;
- полуниця — 80-140 гривень;
- черешня — 80-140 гривень.
Яйця, сир, бринза
- яйця (десяток) — 35-60 гривень;
- бринза — 150-240 гривень;
- сир — 100-160 гривень.
Ціни на м’ясо
- телятина і яловичина: задня частина — 220-260 гривень;
- телятина і яловичина: теляча шия — 190-220 гривень;
- телятина і яловичина: ребра — 160-180 гривень;
- свинина: задня частина — 160-180 гривень;
- свинина: шия — 220-240 гривень;
- свинина: лопатка — 170-190 гривень;
- свинина: ребра — 200-220 гривень;
- свинина: сало свіже — 120-180 гривень;
- свинина: сало солоне — 120-300 гривень.
Ціни на рибу
- товстолобик — 80-100 гривень;
- карасі — 60-80 гривень;
- судак — 200-240 гривень;
- короп — 100-130 гривень.
Ринок «Північний» на початку червня: молодо-зелено
Початок літа — цікавий період. Чимало місцевих овочів та ягід з’явилися на прилавках раніше, ніж зазвичай. Чи не кожен день відрізняється від наступного асортиментом продуктів і цінами на них.
Ціни на овочі
- картопля — від 29 гривень;
- картопля молода — 50-60 гривень;
- цибуля — 30 гривень;
- помідори — 50-100 гривень;
- буряк молодий — 60-80 гривень;
- кабачки — від 50 гривень;
- огірки — від 45 гривень;
- солодкий перець — 75-130 гривень;
- баклажани — 100-150 гривень;
- капуста — 20 гривень;
- часник — 140-150 гривень;
- морква — 25 гривень;
- редис — 30-40 гривень;
- зелень — від 10 гривень.
Ціни на фрукти
- черешня — від 80 гривень;
- вишня — від 90 гривень;
- полуниця — 100 гривень;
- яблука — 20-40 гривень;
- банани — від 60 гривень;
- грейпфрути — 80 гривень;
- гранати — від 90 гривень;
- лимони — 50-80 гривень;
- мандарини — 150 гривень;
- апельсини — 50-70 гривень.
Яйця, сир, бринза
- яйця — 40 гривень;
- бринза — 150-200 гривень;
- сир — 70-100 гривень.
Ціни на м’ясо
- телятина і яловичина: задня частина — 240-250 гривень;
- телятина і яловичина: теляча шия — 200-220 гривень;
- телятина і яловичина: ребра — 140-150 гривень;
- телятина і яловичина: антрекот — 190-210 гривень.
- свинина: задня частина — 170-180 гривень;
- свинина: шия — 140-170 гривень;
- свинина: лопатка — 190-200 гривень;
- свинина: ребра — 180-200 гривень;
- свинина: сало свіже — 80-200 гривень;
- свинина: сало солоне — 100-220 гривень.
Ціни на рибу
- товстолобик — 100-120 гривень;
- карасі — 75-100 гривень;
- лобан — 100-120 гривень;
- судак — 200-220 гривень;
- короп — 100-120 гривень.
На Арцизькому ринку багато зелені та овочів
У перші дні літа Арцизький центральний ринок б’є рекорди за наявністю яскравих фарб — на прилавках з’явилося ще більше зелені та овочів. «Молоді картоплю, бурячок, капусту та зелень розбирають на борщ і на салати насамперед», — радісно діляться продавці «овочевих» вітамінів. Однак лідером продажів на сьогодні є баклажани. Їх хоч і продають по — 200 гривень за кілограм, але купують із задоволенням, мабуть, скучили за свіжою баклажанною ікрою.
Ціни на овочі
- картопля молода — 60 гривень;
- картопля стара — 25 гривень;
- цибуля — 25 гривень;
- редис — 35 гривень;
- помідори — 100 гривень;
- буряк — 20 гривень;
- кабачки — 120 гривень;
- огірки — 80 гривень;
- солодкий перець — 130 гривень;
- капуста молода — 45 гривень;
- капуста стара — 15 гривень;
- баклажани — 200 гривень;
- спаржа зелена — 145 гривень;
- часник — 120 гривень;
- морква — 20 гривень;
- кабачок — 40 гривень;
- селера — 20 гривень;
- зелень — від 10 гривень;
- черемша — від 20 гривень.
Ціни на фрукти
- яблука — 25 гривень;
- груші — 55 гривень;
- виноград — 60 гривень;
- лимони — 60 гривень;
- мандарини — 70 гривень;
- апельсини — 120 гривень;
- полуниця — 60 гривень.
Яйця, сир, бринза
- яйця (десяток) — 45 гривень;
- бринза — 180 гривень;
- сир — 120 гривень;
- молоко — 30 гривень;
- вершки — 180 гривень.
Ціни на м’ясо
- телятина і яловичина: задня частина — 170 гривень;
- телятина і яловичина: теляча шия — 180 гривень;
- телятина і яловичина: ребра — 150 гривень;
- телятина і яловичина: антрекот — 190 гривень.
- свинина: задня частина — 170 гривень;
- свинина: шия — 180-190 гривень;
- свинина: лопатка — 160 гривень;
- свинина: ребра — 135 гривень;
- свинина: сало свіже — 60-80 гривень.
Ціни на рибу
- товстолобик — 80-150 гривень;
- карасі — 55-75 гривень;
- пелінгас — 90 гривень.
Ціни на ринку в Балті
Ринок у Балті здається барвистим килимом. Тут кивають голівками різнокольорові квіти, там вабить покупців апетитна полуниця, а поруч спокушає розкішна зелень.
Ціни на овочі
- картопля — 12-15 гривень;
- цибуля — 20 гривень;
- помідори — 90 гривень;
- буряк — 25 гривень;
- огірки — 35-45 гривень;
- солодкий перець — 100 гривень;
- капуста — 30 гривень;
- часник — 180-200 гривень;
- морква — 25 гривень;
- зелень — 40 гривень.
Ціни на фрукти
- яблука — 18-27 гривень;
- лимони — 65 гривень;
- мандарини — 65 гривень;
- апельсини — 65-70 гривень;
- банани — 65 гривень;
- полуниця — 60 гривень.
- Яйця, сир, бринза
- яйця (десяток) — 40 гривень;
- бринза — 150 гривень;
- сир — 130 гривень.
Ціни на м’ясо
- свинина: задня частина — 170 гривень;
- свинина: шия — 170 гривень;
- свинина: лопатка — 160 гривень;
- свинина: ребра — 160 гривень;
- свинина: битки — 190 гривень;
- свинина: сало свіже — 100 гривень.
Ціни на рибу
- товстолобик — 100 гривень;
- карасі — 66-70 гривень;
- короп — 130 гривень.
Любашівський ринок: ажіотаж на розсаду та молодняк птиці
Ціни на продукти дещо стабілізувалися. Гарний минулорічний урожай посприяв здешевленню цукру, борошна, круп і соняшникової олії. А деякі позиції, як-от яйця, навіть суттєво втратили в ціні. Порівняно з минулим роком — аж на 41,9 відсотка.
У Любашівці на ринку «Центральний» ажіотаж спостерігався у продавців розсади. Торгують розсадою різних сортів капусти, помідорів, болгарського перцю та баклажанів овочівники з Ананьївщини. Ціна за десяток кущиків, наприклад, помідорів коливається — від 10 до — 20 гривень. Продавці зазвичай додають до покупки кілька «бонусних» пагонів, а охочим пояснюють особливості висадки розсади в ґрунт. Також жваво розкуповувався молодняк птиці. Добові та підрощені курчата багатьох порід коштували — від 25 до — 80 гривень за голову, а каченята — 45-85 гривень.
Ціни на овочі
- огірки — 40-65 гривень;
- помідори — 80-170 гривень;
- картопля — 20 гривень;
- картопля молода — 50-60 гривень;
- морква — 15 гривень;
- буряк — 25 гривень;
- цибуля молода — 30-40 гривень.
Ціни на фрукти
- банани — 70-85 гривень;
- лимони — 60-90 гривень;
- апельсини — 50-120 гривень;
- груші — 100 гривень.
Черешня і полуниця, вирощені на Любашівщині садівниками Поперечними, реалізовуються по — 100 гривень за кілограм. Яблука з їхнього саду коштують — 5-25 гривень. Хтось із селян привіз полуницю по — 60 гривень — біля лотка одразу вишикувалася велика черга. Кажуть, що дефіцит цієї ягоди виник через квітневі приморозки, які пошкодили не лише бутони, квітки, а навіть листочки на Ясенівських плантаціях. Щодо м’яса, то ціни на свинину залишилися незмінними. М’якоть коштує 170-180 гривень, свіже сало — 50-80 гривень за кілограм.
Огляд цін на ринках Одеси та області підготували Марія Котова, Таміла Терзян, Іван Свищ, Анна Терзівець, Любов Кузьменко, Юрій Федорчук