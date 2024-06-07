Цены на Привозе в начале лета: и откуда эти абрикосы?

Что гремит на Привозе? Нет, на этот раз не воздушная тревога, а обычный июньский гром. Даже не гремит, а понемногу напоминает, что может случиться гроза. Ожидается дождь, но это, кажется, никого не волнует. Потому что нужно что-то купить, а это что-то – на ваш выбор. В зависимости от многих факторов.
У каждого свое «дешево»
– О, абрикосы! Слишком рано что-то. Откуда абрикосы?
– Наши абрикосы, наши!
– Сколько?!.. Да откуда эти абрикосы, если они «наши»?»
Цена покупателя не устраивает, потому что эти ранние абрикосы в начале июня с той еще ценой – от 90 до 120. Покупатель идет дальше.
Продавщица ему вслед:
– А сколько же вы хотели за абрикосы в начале июня? Это еще дешево!
О «дешевом» у каждого, конечно, свое понимание. Но ведь Привоз тем и привлекает, что каждый таки найдет свое «дешево». Потому как метко сказала одна женщина, по Привозу нельзя бегать. Надо тихонечко себе ходить и искать, искать, искать. Иначе на известном базаре «таки нечего делать».
Так что сколько стоит?
Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)
- картофель – 30 грн;
- картофель «молодой» – 30-50 грн;
- лук – 30-35 грн;
- помидоры – 30-130 грн;
- свекла – 20-30 грн;
- кабачки – 15-40 грн;
- огурцы – 40-60 грн;
- сладкий перец – 80-120 грн;
- баклажаны – 60 80 грн;
- капуста «молодая» – 20-30 грн;
- чеснок («молодой») – 140-150 грн;
- морковь – (старая) 25-30 грн; («молодая») – 60-80 грн;
- редис – 20-25 грн;
- зеленый горошек – 80-110 грн;
- зелень в пучках – от 5 грн.
Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм)
- яблоки – 25-35 грн;
- бананы – 60-80 грн;
- грейпфруты – 60-80 грн;
- гранаты – 90-120 грн;
- лимоны – 35-60 грн;
- апельсины – 60-70 грн;
- клубника – 60-100 грн.
- черешня – 60-100 грн;
- вишня – 70-100 грн.
Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза
- яйца (десяток) – 30-70 грн;
- брынза – 150-200 грн;
- творог – 70-120 грн.
Цены на мясо на одесском Привозе
Говядина-телятина
- задняя часть – 240-250 грн;
- телячья шея – 210-220 грн;
- ребра – 130-150 грн;
- антрекот – 190-200 грн.
Свинина
- задняя часть – 160-180 грн;
- шея – 180-220 грн;
- лопатка – 160-180 грн;
- ребра – 180-190 грн;
- сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 80-200 грн;
- сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 150-250 грн.
Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза
- толстолобик – 70-100 грн;
- караси – 60-90 грн;
- лобань (он же морской пеленгас) – 90-110 грн;
- судак – 180-240 грн;
- карп – 50-120 грн.
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