Цены на Привозе в начале лета: и откуда эти абрикосы?

Цены на Привозе в начале лета: и откуда эти абрикосы?

Что гремит на Привозе? Нет, на этот раз не воздушная тревога, а обычный июньский гром. Даже не гремит, а понемногу напоминает, что может случиться гроза. Ожидается дождь, но это, кажется, никого не волнует. Потому что нужно что-то купить, а это что-то – на ваш выбор. В зависимости от многих факторов.

У каждого свое «дешево»

Привоз в июне2

– О, абрикосы! Слишком рано что-то. Откуда абрикосы?

– Наши абрикосы, наши!

– Сколько?!.. Да откуда эти абрикосы, если они «наши»?»

Цена покупателя не устраивает, потому что эти ранние абрикосы в начале июня с той еще ценой – от 90 до 120. Покупатель идет дальше.

Продавщица ему вслед:

– А сколько же вы хотели за абрикосы в начале июня? Это еще дешево!

Привоз в июне3

О «дешевом» у каждого, конечно, свое понимание. Но ведь Привоз тем и привлекает, что каждый таки найдет свое «дешево». Потому как метко сказала одна женщина, по Привозу нельзя бегать. Надо тихонечко себе ходить и искать, искать, искать. Иначе на известном базаре «таки нечего делать».

Привоз в июне4

Так что сколько стоит?

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

Привоз в июне5

Привоз в июне, зелень

  • картофель – 30 грн;
  • картофель «молодой» – 30-50 грн;
  • лук – 30-35 грн;
  • помидоры – 30-130 грн;
  • свекла – 20-30 грн;
  • кабачки – 15-40 грн;
  • огурцы – 40-60 грн;
  • сладкий перец – 80-120 грн;
  • баклажаны – 60 80 грн;
  • капуста «молодая» – 20-30 грн;
  • чеснок («молодой») – 140-150 грн;
  • морковь – (старая) 25-30 грн; («молодая») – 60-80 грн;
  • редис – 20-25 грн;
  • зеленый горошек – 80-110 грн;
  • зелень в пучках – от 5 грн.

Привоз в июне6

Привоз в июне7

Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм)

Привоз в июне8

  • яблоки – 25-35 грн;
  • бананы – 60-80 грн;
  • грейпфруты – 60-80 грн;
  • гранаты – 90-120 грн;
  • лимоны – 35-60 грн;
  • апельсины – 60-70 грн;
  • клубника – 60-100 грн.
  • черешня – 60-100 грн;
  • вишня – 70-100 грн.

Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза

Привоз в июне, яйца

  • яйца (десяток) – 30-70 грн;
  • брынза – 150-200 грн;
  • творог – 70-120 грн.

Привоз в июне, молочка

Цены на мясо на одесском Привозе

Привоз в июне, мясо

Говядина-телятина

  • задняя часть – 240-250 грн;
  • телячья шея – 210-220 грн;
  • ребра – 130-150 грн;
  • антрекот – 190-200 грн.

Привоз в июне, сало

Свинина

  • задняя часть – 160-180 грн;
  • шея – 180-220 грн;
  • лопатка – 160-180 грн;
  • ребра – 180-190 грн;
  • сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 80-200 грн;
  • сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 150-250 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

Привоз в июне, рыба

  • толстолобик – 70-100 грн;
  • караси – 60-90 грн;
  • лобань (он же морской пеленгас) – 90-110 грн;
  • судак – 180-240 грн;
  • карп – 50-120 грн.

Привоз в июне, торгоаля рыбой

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Мария Котова ПРОФИЛЬ
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