Цены на Привозе в начале лета: и откуда эти абрикосы?

У каждого свое «дешево»

– О, абрикосы! Слишком рано что-то. Откуда абрикосы?

– Наши абрикосы, наши!

– Сколько?!.. Да откуда эти абрикосы, если они «наши»?»

Цена покупателя не устраивает, потому что эти ранние абрикосы в начале июня с той еще ценой – от 90 до 120. Покупатель идет дальше.

Продавщица ему вслед:

– А сколько же вы хотели за абрикосы в начале июня? Это еще дешево!

О «дешевом» у каждого, конечно, свое понимание. Но ведь Привоз тем и привлекает, что каждый таки найдет свое «дешево». Потому как метко сказала одна женщина, по Привозу нельзя бегать. Надо тихонечко себе ходить и искать, искать, искать. Иначе на известном базаре «таки нечего делать».

Так что сколько стоит?

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

картофель – 30 грн;

картофель «молодой» – 30-50 грн;

лук – 30-35 грн;

помидоры – 30-130 грн;

свекла – 20-30 грн;

кабачки – 15-40 грн;

огурцы – 40-60 грн;

сладкий перец – 80-120 грн;

баклажаны – 60 80 грн;

капуста «молодая» – 20-30 грн;

чеснок («молодой») – 140-150 грн;

морковь – (старая) 25-30 грн; («молодая») – 60-80 грн;

редис – 20-25 грн;

зеленый горошек – 80-110 грн;

зелень в пучках – от 5 грн.

Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм)

яблоки – 25-35 грн;

бананы – 60-80 грн;

грейпфруты – 60-80 грн;

гранаты – 90-120 грн;

лимоны – 35-60 грн;

апельсины – 60-70 грн;

клубника – 60-100 грн.

черешня – 60-100 грн;

вишня – 70-100 грн.

Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза

яйца (десяток) – 30-70 грн;

брынза – 150-200 грн;

творог – 70-120 грн.

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина

задняя часть – 240-250 грн;

телячья шея – 210-220 грн;

ребра – 130-150 грн;

антрекот – 190-200 грн.

Свинина

задняя часть – 160-180 грн;

шея – 180-220 грн;

лопатка – 160-180 грн;

ребра – 180-190 грн;

сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 80-200 грн;

сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 150-250 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

толстолобик – 70-100 грн;

караси – 60-90 грн;

лобань (он же морской пеленгас) – 90-110 грн;

судак – 180-240 грн;

карп – 50-120 грн.

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