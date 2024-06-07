С 8 июня в Одессе и области меняются графики отключения света

С субботы, 8 июня 2024 года, отключенний света в Одессе и регионе должно стать меньше. Энергетики сообщили, что с этого дня начнет действовать более справедливая система распределения мощности по стране.
В сообщении ДТЭК Одесской электросети говорится о существенных изменениях в графике отключений света.
Имеем обнадеживающие новости. По информации от Укрэнерго, начинает действовать более справедливая система распределения ограничений по регионам,
— сказано в заявлении компании.
Впрочем, ситуация в энергосистеме после обстрелов россии остается крайне тяжелой. Поэтому завтра в Одесской области будут применяться графики стабилизационных отключений:
- с 00:00 до 05:00
- с 16:00 до 24:00
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Напомним, что до 7 июня включительно свет в большинстве случаев утром, днем и вечером отключался по схеме: 6 часов без света, три со светом.
В случае изменений в графиках энергоснабжения, “Одесская Жизнь” будем оперативно информировать об этом своих читателей.