Ключевые моменты:

СБУ сообщила о подозрении полковнику ВС РФ в нарушении законов войны

Удар по «Трассе здоровья» в Одессе привел к 8 погибшим и 23 раненым

Что известно об обстреле 29 апреля в Одессе

Евгений Ледерер

Служба безопасности Украины установила, что в апреле 2024 года Евгений Ледеререр занимал должность командира 12-й ракетной бригады 58-й армии Южного военного округа ВС РФ, воинская часть №25788, которая дислоцируется в городе Моздок, Республика Северная Осетия. В конце апреля эта бригада находилась на временно оккупированной территории Крыма.

Следствие считает, что 29 апреля 2024 года именно Ледерер приказал нанести ракетный удар по одесской «Трассе здоровья» — зоне, которую ежедневно посещают тысячи жителей и гостей города. Около 18:21 из населенного пункта Новоселовское (АР Крым) был осуществлен пуск баллистической ракеты, которая в 18:28 вошла в воздушное пространство Одессы и взорвалась над зданием Международного гуманитарного университета.

В результате взрыва погибли 8 гражданских лиц, еще 23 получили телесные повреждения. Среди пострадавших — президент университета Сергей Кивалов.

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