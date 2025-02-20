В просторном кабинете с современным оборудованием на первом этаже больницы с 8.00 до 17.00 (обеденный перерыв — с 13.00 до 14.00) прием осуществляет врач ультразвуковой диагностики Ярослав Панчев.

Кабинет начал работать недавно, но пациентов хватает. Люди довольны, отзывы о враче только положительные.

Ярослав Ильич окончил Одесский медицинский университет, однако по другой специализации. Поэтому в прошлом году закончил еще специальные курсы и начал работать с начала текущего года как врач ультразвуковой диагностики в Буджакской больнице.

врач УЗИ Ярослав Панчев

— Для меня это новое дело, я только приобретаю опыт. Очень волнуюсь и боюсь ошибиться, сам себя проверяю по несколько раз, переживаю за каждого пациента. Кроме курсов, еще учусь на онлайн-платформе, участвую в профессиональных семинарах, консультируюсь у опытных коллег. Я доволен, для работы созданы хорошие условия, руководство общины идет на встречу при решении любых проблем. Аппаратура очень классная, современная. Так что я настроен работать, совершенствовать умения, углублять знания и приносить пользу людям, — поделился врач.

Кстати, ультразвуковое обследование в Буджакской больнице для всех без исключения делается бесплатно.

Читайте также: