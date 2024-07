Пивоваров и День Независимости Перу: топ-5 ярких событий, которые пройдут в Одессе 27 — 28 июля

Ну а любителей прогулок по собственному городу мы приглашаем на уникальную экскурсию по дворикам вместе с Владимиром Чаплиным. Больше деталей в нашем обзоре.

Бесплатные, но не менее интересные события ищите здесь

27 — 28 июля, 17:00. День Независимости Перу. Пончо бар

А вы знали, что украинец Михаил Скибицкий внес значительный вклад в борьбу за независимость Перу? Его отвага и преданность стали символом единения наших культур и напоминают о том, как важно поддерживать друг друга в трудные времена. Именно поэтому в Пончо баре эти выходные будут посвящены этому экзотическому государству и его культуре.

27 июля, 17:00. Шабатная прогулка по одесским дворам

Известный одесский гид Владимир Чаплин проведет вас живописными одесскими дворами, с исследовательской целью. Во-первых, вы узнаете из каких частей он состоит, во-вторых, узнаете, чем отличались одесские дворы от дворов в других городах. В — третьих, узнаете, какие известные люди там жили.пообщаетесь с нынешними местными жителями этих дворов.

27 июля, 18:00. Сказки Венского леса. Ботанический сад. Новая территория

Еще один концерт из серии благотворительных концертов на восстановление Ботанического сада. На этот раз благодаря музыке мы отправимся в путешествие в Вену.

Для вас будут играть лауреатки многочисленных международных конкурсов очаровательные Наталья Мазепа (скрипка), артистка Национального одесского филармонического оркестра Анна Кравченко (скрипка) и композитор, преподаватель ОДМЛ им. проф. П.С. Столярского Мария Ковалева (фортепиано). Среди растений для вас зазвучат шедевры австрийской музыки — произведения: Й.Гайдна, В.А.Моцарта, Й.Штрауса, Й.Брамса, Ф. Шуберта, Ф.Крайслера и приятные музыкальные сюрпризы.

28 июля, 18:00. Мюзикл «NO ONE IN FRONT OF THE MIRROR». Культурный центр UNION

Не так часто в Одессе можно увидеть хороший мюзикл. В это воскресенье у одесситов будет такая возможность. No One in front of the Mirror («И перед зеркалом никого») — эффектный мюзикл, в котором удивительно сплелись разные эпохи, которые обычно объединяют схожие обстоятельства жизни. Они полны драматизма и иронии, однако не меняются с течением времени. Будет интересно, не пропустите!

28 июля, 19:00. Артем Пивоваров. Театр Музкомедии

Концерт Артема Пивоварова — настоящее топ-событие не только этой недели, но и всего лета. Этот концерт он играет в поддержку ВСУ.

Будут звучать любимые хиты: «Дежавю», «Мираж», «Рандеву», «Думы», «Там у тополя», «Ой на горе» и другие. Среди них — песни из авторского культурного проекта «Твои стихи, мои ноты», в котором артист популяризирует стихи украинских поэтов через призму музыки. Конечно, вы также услышите «Манифест» — песню, которую называют современным гимном украинцев.