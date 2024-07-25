В Донецкой области погиб житель Южного — объявлен траур

Об этом сообщает Южненский горсовет.

Электрик-дизелист полевой бани взвода материального обеспечения механизированного батальона Руслан Шевченко погиб 19 июля 2024 года во время выполнения боевой задачи в районе н.п. Ямполь Донецкой области.

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26 июля в Южном объявлен Днем траура.

«В знак скорби просим обеспечить приспускание Государственных Флагов на домах и сооружениях общины. В 10 час. 00 мин. почтим светлую память военнослужащего минутой молчания. Навеки в памяти, навсегда в строю!», — говорится в сообщении мэрии.

Место и время прощания неизменно, но не публикуется во избежание потерь среди гражданского населения в результате обстрелов со стороны оккупантов.

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