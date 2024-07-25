Афиша Одессы на 26 — 28 июля: фестивали, бесплатные выставки и концерты

Вы давно были в Черноморске? Если да, то этот уютный город приглашает вас на фестиваль «Виделка фест». Это не просто развлекательное событие, а череда встреч с философами, писателями, музыкантами, режиссерами. Четыре дня подряд здесь будут говорить о культуре, смыслах, будущем. Фестиваль проводили в Вилково, но из-за ситуации с безопасностью в этом году событие перенесено в Черноморск.
Если у вас нет времени на Черноморск, тогда мы подобрали интересные события, которые состоятся в Одессе.
Что: Фестиваль “Виделка фест”
Где: Черноморск
Когда: 25 – 28 июля
Что: Украинский клуб
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 26 июля, 13:30
Что: Открытие фотовыставки Евгения Кома
Где: рынок «Начало»
Когда: 26 июля, 15:00
Что: Концерт Романа Капитонова
Где: Преображенская, тридцать пятая, б-ка Багрицкого
Когда: 27 июля, 16:00
Что: Концерт ко Дню Украинской Государственности
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 27 июля, 16:00
Что: Лекция «Древний Рим и рождение личности»
Где: Пастера, 13, Национальная научная библиотека
Когда: 27 июля, 17:00
Что: Обсуждение книги «Люди, которых мы встречаем в отпуске»
Где: Ковальская, 59, Книжный магазин «Е»
Когда: 27 июля, 17:30
Что: Спектакль «Пепел мечт»
Где: Ланжероновская, 19
Когда: 27 июля, 18:00
Вход по регистрации https://forms.gle/LX5eV9Zi4PC93m6n9
Что: Экскурсия в музей трамвая
Где: Алексеевская площадь, 21-а, Трамвайное депо
Когда: 28 июля, 12:00
Что: Благотворительный The Harry Potter Fest
Где: Парк Марка Твена
Когда: 28 июля, 16:00 – 21:00