В Одессе расстреляли бездомных собак: подробности

Застреленных уличных собак обнаружили на улице Кустанайской в Хаджибейском районе Одессы. Сейчас правоохранители разыскивают причастного к убийству для дальнейшего привлечения его к уголовной ответственности.
Об этом сообщили в полиции Одесской области.
Об обнаружении двух мертвых бездомных собак с огнестрельными ранами полицейским сообщила вчера, 24 июля, одесситка, которая вместе с друшими жителями района о них заботилась.
По словам женщины, в ночь с 23 на 24 июля она слышала звуки выстрелов, а уже утром обнаружила убитых собак.
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В тот же день следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 3 ст. 299 Уголовного кодекса Украины — жестокое обращение с животными, и начали расследование.
Тела животных будут направлены на экспертизу.
Сейчас полицейские проверяют камеры наружного видеонаблюдения и опрашивают жителей близлежащих домов.
Злоумышленнику грозит лишение свободы от пяти до восьми лет.