Пивоварів і День Незалежності Перу: топ-5 яскравих подій, які відбудуться в Одесі 27 – 28 липня

Ну а любителів прогулянок власним містом ми запрошуємо на унікальну екскурсію двориками разом з Володимиром Чапліним.

27 – 28 липня, 17:00. День Незалежності Перу. Пончо бар

А ви знали, що українець Михайло Скибицький зробив значний внесок у боротьбу за незалежність Перу? Його відвага та відданість стали символом єднання наших культур і нагадують про те, як важливо підтримувати один одного у важкі часи. Саме тому в Пончо барі ці вихідні будуть присвячені цій екзотичній державі та її культурі.

27 липня, 17:00. Шабатня прогулянка одеськими дворами

Відомий одеський гід Володимир Чаплін проведе вас мальовничими одеськими дворами, з дослідницькою метою.

По-перше, ви дізнаєтесь з яких частин він складається, по-друге, дізнаєтесь, чим відрізнялися одеськи двори від дворів в інших містах. По – третє, дізнаєтесь, які відомі люди там жили.поспілкуєтесь з нинішніми місцевими жителями цих дворів.

27 липня, 18:00. Казки Віденського лісу. Ботанічний сад. Нова територія

Ще один концерт із серії благодійних концертів на відновлення Ботанічного саду. Цього разу завдяки музиці ми відправимось в мандрівку до Відня.

Для вас будуть грати лауреатки численних міжнародних конкурсів чарівні Наталя Мазепа (скрипка), артистка Національного одеського філармонійного оркестру Анна Кравченко (скрипка) та композитор, викладач ОДМЛ ім. проф. П.С. Столярського Марія Ковальова (фортепіано). Серед рослин для вас зазвучать шедеври австрійської музики – твори: Й.Гайдна, В.А.Моцарта, Й.Штрауса, Й.Брамса, Ф. Шуберта, Ф.Крайслєра та приємні музичні сюрпризи.

28 липня, 18:00. Мюзикл “NO ONE IN FRONT OF THE MIRROR”. Культурний центр UNION

Не так часто в Одесі можна побачити гарний мюзикл. Цієї неділі у одеситів буде така можливість. No One in front of the Mirror («І перед дзеркалом нікого») – ефектний мюзикл, в якому дивовижно сплелися різні епохи, котрі зазвичай об’єднують схожі обставини життя. Вони сповнені драматизму та іронії, проте не змінюються з перебігом часу. Буде цікаво, не пропустіть!

28 липня, 19:00. Артем Пивоваров. Театр Музкомедії

Концерт Артема Пивоварова – справжня топ-подія не лише цього тижня, а й всього літа. Цей концерт він відіграє на підтримку ЗСУ.

Будуть звучати улюблені хіти: “Дежавю”, “Міраж”, “Рандеву”, “Думи”, “Там у тополі”, “Ой на горі” тощо. Серед них – пісні з авторського культурного проєкту “Твої вірші, мої ноти”, в якому артист популяризує вірші українських поетів через призму музики. Звісно, ви також почуєте “Маніфест” – пісню, яку називають сучасним гімном українців.