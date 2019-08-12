Пенсионное обеспечение: как это работает в Европе

В разных странах пенсия формируется по-разному. В качестве примеров рассмотрим ситуацию в шести европейских странах: Австрии, Германии, Норвегии, Польше, Швейцарии и Швеции.

“Одесская жизнь” уже публиковала материал нашего читателя Станислава Лихушина, главного специалиста Главного управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области. Проблема, которая освещена в материале, затрагивает переход от солидарной пенсионной системы к многоуровневой. Пример зарубежных стран показывает, что такой переход неизбежен. В каких государствах этот опыт оказался наиболее удачным?

Австрия. Размер пенсии в Австрии зависит от следующих факторов: возраст, рабочий стаж, наличие отчислений в страховой фонд и уровень зарплаты. Размер средней пенсии составляет 2 тыс. евро (58 тыс. грн.), а также есть специальные надбавки – плюс 2-3% в год.

Минимальный пенсионный возраст для мужчин составляет 62 года плюс 3 месяца. Женщины выходят на пенсию в 60-летнем возрасте. Человек, занимающийся тяжелым физическим трудом, завершает свою карьеру в 58 лет плюс 3 месяца. Если человек пенсионного возраста работает, он получает только заработную плату.

Германия. Размер пенсии в Германии зависит от размера пенсионных отчислений с зарплаты, продолжительности оплаты пенсионных сборов, возраста выхода на пенсию, экономической ситуации в стране, а также вида пенсии. Для расчета пенсии используется следующая формула:

Ежемесячная пенсия = EP х ZF х AR х RF.

EP – расчетные накопленные баллы застрахованного лица. Ежегодно человек получает 1 пункт, если его отчисления являются средними по Германии, или меньше (больше) одного пункта, в зависимости от суммы отчислений.

ZF – возрастной фактор. При выходе на пенсию возрастной фактор равен 1. Если человек выходит на пенсию в более раннем или более позднем возрасте, показатель соответственно становится меньше или больше.

AR – стоимость пенсионного балла. Этот показатель в евро постоянно меняется в зависимости от экономической ситуации в стране.

RF – показатель вида пенсии. Например, для пенсии по достижении пенсионного возраста он составляет 1, при пенсии из-за частичной потери трудоспособности – 0,5, в связи с потерей кормильца – 0,6 и т.д.

Средняя пенсия составляет примерно 48% среднего заработка, что соответствует 1380 евро (более 40 тыс. грн.).

Норвегия. Система пенсионного обеспечения в Норвегии состоит из трех уровней. Основным ее компонентом является Национальная система страхования Норвегии. Она охватывает все население и финансируется за счет государственного бюджета. Для получения полного пенсионного права на выплаты из системы государственного страхования необходимо быть членом этой системы в течение 40 лет. Второй уровень – это профессиональные пенсионные планы, предоставляемые работодателями, и коллективные пенсионные планы от накопительных пенсионных фондов. Третий уровень представлен индивидуальными добровольными пенсиями.

В силу того, что в Норвегии – гибкий подход к возрасту выхода на пенсию (с 62 до 75 лет; в среднем это 67 лет), то человек вправе сам определять возраст выхода на пенсию, размер выплаты и продолжительность трудовой деятельности. Можно совмещать работу и получение пенсии, на свое усмотрение. Например, такое сочетание: 80% работы и 40% пенсионной выплаты. То есть человек может продолжить работать неполный рабочий день и получать часть пенсии или может не работать и получать полную пенсию. Средняя пенсия в Норвегии составляет 27 тыс. долларов США (более 700 тыс. грн.).

Польша. Право получать пенсию по возрасту имеет тот, кто делал ежемесячные отчисления в Управление социального страхования (ZUS) и достиг пенсионного возраста. С 1 октября 2017 пенсионный возраст в Польше был снижен и сегодня составляет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. Начиная с 1 января 1999 года в Польше вступила в силу реформа пенсионной системы (ПС), и сейчас параллельно действуют две ПС:

старая ПС (распределительная) распространяется на лиц, родившихся до 1 января 1949 года;

новая ПС (распределительно-накопительная) распространяется на лиц, родившихся после 31 декабря 1948 года.

Лица, родившиеся после 31 декабря 1948 года и до 1 января 1969 года, могут или остаться в прежней ПС, или перейти в новую. Взносы на пенсионное страхование (19,52% от заработной платы) финансируются работником и работодателем в равных частях – по 9,76%. Перечисленные средства на пенсионное страхование делятся следующим образом: 12,22% идет в государственную систему социального страхования (данный уровень называется распределительным); 7,3% средств идут или полностью на субсчет в ZUS, или 4,38% идет на субсчет в ZUS, а 2,92% – в избранный застрахованным лицом открытый пенсионный фонд.

Сегодня польский пенсионер получает около 60 процентов от своей средней зарплаты, или около 2 тысяч злотых (более 15 тыс. грн.).

Швейцария. Швейцарская ПС имеет три составляющих.

1. Государственное соцобеспечение. Оно включает страхование по старости и инвалидности. В течение жизни (с 18 до 65 лет, для женщин – до 64 лет) каждый должен вносить по этой статье отчислений 5,12%, еще столько же платит работодатель, от практически любого своего дохода. Главная цель данного элемента всей ПС заключается в обеспечении элементарного прожиточного минимума.

2. Соцобеспечение от трудовой деятельности. Оно введено в 1985 году. Это обязательное страхование на время работы. Его цель заключается в обеспечении работника в старости минимум 60 процентами того уровня, который был до выхода на пенсию. Страхование происходит через отчисления в избранный работодателем пенсионный фонд. Размер выплат по соцобеспечению от трудовой деятельности строго индивидуален и отражает ту сумму, которую данное лицо внесло в пенсионный фонд за время своей трудовой деятельности. В настоящее время «процент возврата» равен 6,8%.

3. Добровольное самострахование. Оно предусматривает, что каждый сам периодически в течение жизни перечисляет на специальный банковский или страховой счет определенную сумму денег. Распоряжение ими становится доступным в момент достижения пенсионного возраста. Средняя пенсия в Швейцарии составляет не менее 2 тыс. франков (более 53 тыс. грн.).

Швеция. ПС состоит из трех компонентов: пенсионный доход, премиальная пенсия и гарантированная пенсия. Пенсионный доход положен всем гражданам Швеции. 16% от заработной платы и других облагаемых налогом выплат шведский трудящийся гражданин отдает на будущую безбедную старость – свою и того, кто не работал или получал минимальную заработную плату (гарантированная пенсия). Премиальная пенсия составляет 2,5% от базы, она появляется на счету работника моментально и ею можно сразу распоряжаться. Ее можно вкладывать в различные пенсионные фонды, как на бирже ценных бумаг. Есть игроки-пенсионеры, есть фонды с разной доходностью. Вложения можно делать во все подряд финансовые институты, а только в самые надежные: в те, кому разрешено принимать пенсионные деньги.

Гарантированную (государственную) пенсию могут получать в полном объеме только те, кто прожил в стране 40 лет. Сегодня средний размер пенсии в Швеции составляет около 2000 евро (58 тыс. грн.).

Старики без господдержки

В мире существуют государства, где пенсионная система практически отсутствует.

К примеру, в Танзании пенсионной системы просто не существует, поэтому здесь пожилые люди вынуждены работать до последнего.

В Индии пенсии по старости получают только государственные служащие. Забота о пожилых людях возлагается на семьи, а также социальные программы и различные фонды. Такая же ситуация сложилась в Нигерии, Пакистане, Ираке.

В Китае на пенсию вправе рассчитывать лишь несколько категорий граждан, которые ранее работали в госорганах, а также на крупных промышленных предприятиях. Заботы о других пенсионерах ложатся на плечи их детей и внуков.

Нам пенсионная реформа жизненно необходима, ведь через 20-30 лет количество трудоспособных украинцев сократится с 25 млн. до 16 млн. человек, а количество пенсионеров вырастет с нынешних более 11 млн. до 15 млн.

Институциональная структура системы пенсионного обеспечения не соответствует сегодня ее составу, определенному законами Украины. Согласно действующему законодательству, система пенсионного обеспечения состоит из трех уровней, тогда как в Украине функционируют только первый и неполный третий уровни пенсионной системы. Второй – отсутствует. В то же время для введения второго уровня необходимо полностью сформировать правовые, экономические и организационные предпосылки и соответствующую законодательную базу.

В следующий раз мы расскажем, какие шаги помогут изменить ситуацию в сфере пенсионного обеспечения наших сограждан.

Станислав Лихушин

Фото: kolobok.ua