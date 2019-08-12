Афиша бесплатных событий Одессы 12-15 августа

Обзор бесплатных событий на ближайшие дни.

Что: Тесты на ВИЧ и гепатит С

Где: Фонтанская дорога 30/32, КНП N3

Когда: Каждый день 8:00-18:00

Что: Романтический каток

Где: Парк Шевченко, Суворовская аллея

Когда: Каждый день, 11:00-22:00

Что: Выставка “Спиру и права человека”

Где: Леонтовича, 5, Музей современного искусства

Когда: 12-18 августа, 12:00-19:00

Что: Лекция “Как держать сердце в форме”

Где: Парк Шевченко, Зеленый театр

Когда: 12 августа, 19:00

Что: Открытый показ этюдов студентов театральной студии

Где: Маразлиевская, 34-а, Дворец студентов, театр на Чайной

Когда: 12 августа, 19:00

Что: Бесплатный кинопонедельник “Холодная война”, реж. Павел Павликовски

Где: Парк Шевченко, Зеленый театр

Когда: 12 августа, 21:30

Что: Показ док фильма “(Пол)уостров Крым” (Чехия)

Где: Пушкинская, 8, Гражданская платформа

Когда: 13 августа, 19:00

Что: Показ фильма “К Николь”

Где: Ришельевская, 33, Терминал 42

Когда: 13 августа, 19:00

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Что: Творческий вечер Аркадия Хасина “Морские истории”

Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов

Когда: 14 августа, 17:00

Что: Кинопоказ “Игра в имитацию”

Где: Пушкинская, 9, Одесский музей западного и восточного искусства

Когда: 14 августа, 20:00