Афиша бесплатных событий Одессы 12-15 августа

Обзор бесплатных событий на ближайшие дни.
Что: Тесты на ВИЧ и гепатит С
Где: Фонтанская дорога 30/32, КНП N3
Когда: Каждый день 8:00-18:00
Что: Романтический каток
Где: Парк Шевченко, Суворовская аллея
Когда: Каждый день, 11:00-22:00
Что: Выставка “Спиру и права человека”
Где: Леонтовича, 5, Музей современного искусства
Когда: 12-18 августа, 12:00-19:00
Что: Лекция “Как держать сердце в форме”
Где: Парк Шевченко, Зеленый театр
Когда: 12 августа, 19:00
Что: Открытый показ этюдов студентов театральной студии
Где: Маразлиевская, 34-а, Дворец студентов, театр на Чайной
Когда: 12 августа, 19:00
Что: Бесплатный кинопонедельник “Холодная война”, реж. Павел Павликовски
Где: Парк Шевченко, Зеленый театр
Когда: 12 августа, 21:30
Что: Показ док фильма “(Пол)уостров Крым” (Чехия)
Где: Пушкинская, 8, Гражданская платформа
Когда: 13 августа, 19:00
Что: Показ фильма “К Николь”
Где: Ришельевская, 33, Терминал 42
Когда: 13 августа, 19:00
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Что: Творческий вечер Аркадия Хасина “Морские истории”
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 14 августа, 17:00
Что: Кинопоказ “Игра в имитацию”
Где: Пушкинская, 9, Одесский музей западного и восточного искусства
Когда: 14 августа, 20:00
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