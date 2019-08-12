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Новости Одессы и Одесской области

Как производятся начисления за газ?

Чаще всего у потребителей природного газа возникают вопросы по начислениям за поставку голубого топлива. Особенно их много, если речь идет об оплате по общедомовым приборам учета. Чтобы всем было понятно, рассмотрим, как производятся начисления за газоснабжение в разных случаях.

Платим по счетчикам…

Выставляя счета потребителям, «Одессагаз Поставка» руководствуется Постановлением КМУ «Об утверждении Временного положения о порядке проведения расчетов за предоставление населению услуг по газоснабжению в условиях использования общедомового узла учета» от №620 от 16 мая 2002 года (в редакции от 9.02.2016 г.). Согласно этому документу, начисления за потребленный газ жителям дома, оборудованного общедомовым прибором учета, проводятся:

  • для потребителей, имеющих квартирные счетчики газа, – по показаниям таких счетчиков;
  • для потребителей, не имеющих квартирных счетчиков газа, – по показаниям домового счетчика, из которых исключаются суммарные показания квартирных счетчиков газа. Сумма распределяется между жильцами пропорционально количеству лиц, зарегистрированных в квартире или другом жилом помещении.

…и по нормам потребления

При отсутствии счетчиков действуют нормы потребления газа, утвержденные Постановлением КМУ «Вопросы потребления природного газа» №143 от 27 февраля 2019 года, а именно:

  • при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения — 3,28 куб. м на одного человека в месяц;
  • при наличии газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя — 5,39 куб. м;
  • при наличии газовой плиты и газового водонагревателя — 10,49 куб. м.

Фото: bigkiev.com.ua

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Галина Полищук
Галина Полищук
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