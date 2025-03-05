Кому ничего не добавят?

Повышение этого года не затронет судей в отставке, а также пенсионеров, чья пенсия достигает 23610 гривен и более. Также без повышения остаются те, кто по состоянию на февраль 2025 года получал пенсионные или социальные выплаты в размере 2361 гривна. Это выплаты, привязанные к прожиточному минимуму, который уже второй год подряд остается без изменений. Таким образом, самые уязвимые слои населения, например, лица с инвалидностью с детства, остаются без индексации.

Кому добавят пенсию?

По данным Министерства социальной политики, индексация коснется почти всех категорий пенсионеров.

Пенсионеры, чьи выплаты назначены на общих основаниях: на 11,5% увеличивается не сама пенсия, а зарплата, которая используется в формуле расчета. Это приводит к увеличению основного размера пенсии без учета надбавок. Поэтому не все ощутят ровно 11,5% повышения – оно может быть меньше.

на 11,5% увеличивается не сама пенсия, а зарплата, которая используется в формуле расчета. Это приводит к увеличению основного размера пенсии без учета надбавок. Поэтому не все ощутят ровно 11,5% повышения – оно может быть меньше. Пенсионеры силовых ведомств: увеличивается не зарплата, а сама пенсия, но также только основной размер – без надбавок.

увеличивается не зарплата, а сама пенсия, но также только основной размер – без надбавок. Лица, получающие пенсию по инвалидности или в случае потери кормильца вследствие чернобыльской катастрофы: увеличиваются как зарплаты, используемые в формуле расчета пенсии, так и минимальные размеры пенсий по инвалидности в зависимости от группы и категории.

увеличиваются как зарплаты, используемые в формуле расчета пенсии, так и минимальные размеры пенсий по инвалидности в зависимости от группы и категории. Ветераны войны: для лиц с инвалидностью вследствие войны и участников боевых действий, помимо основного размера пенсии, также увеличиваются гарантированные государством минимальные выплаты.

для лиц с инвалидностью вследствие войны и участников боевых действий, помимо основного размера пенсии, также увеличиваются гарантированные государством минимальные выплаты. Госслужащие и бывшие сотрудники органов местного самоуправления: основные размеры пенсий должны увеличиться.

Кроме того, с 1 марта индексируются страховые выплаты для пострадавших от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, которые привели к потере трудоспособности, а также для лиц, имеющих право на страховые выплаты в случае смерти таких пострадавших.

Насколько вырастут минимальные выплаты?

На 11,5% индексируются минимальные пенсионные гарантии, установленные в зависимости от стажа и возраста пенсионера:

лица возрастом от 65 лет, которые не работают и имеют не менее 35 лет стажа у мужчин и 30 лет у женщин, получают пенсию не менее 3758 гривен (ранее было 3370 гривен);

и имеют не менее 35 лет стажа у мужчин и 30 лет у женщин, получают пенсию не менее (ранее было 3370 гривен); лица старше 80 лет с не менее 25 лет стажа у мужчин и 20 лет у женщин – также 3758 гривен (ранее было 3370 гривен);

с не менее 25 лет стажа у мужчин и 20 лет у женщин – также (ранее было 3370 гривен); лица возрастом от 70 до 80 лет с 35 годами стажа у мужчин и не менее 30 лет у женщин получают 3613 гривен (ранее было 3240 гривен);

с 35 годами стажа у мужчин и не менее 30 лет у женщин получают (ранее было 3240 гривен); лица возрастом от 75 до 80 лет с 25 годами стажа у мужчин и 20 лет у женщин – также 3613 гривен (ранее было 3240 гривен);

с 25 годами стажа у мужчин и 20 лет у женщин – также (ранее было 3240 гривен); лица младше 70 лет с 35 годами стажа у мужчин и не менее 30 лет у женщин, а также лица с инвалидностью I группы, получают 3323 гривни (ранее было 2980 гривен);

с 35 годами стажа у мужчин и не менее 30 лет у женщин, а также лица с инвалидностью I группы, получают (ранее было 2980 гривен); другие неработающие лица – 3038 гривен (ранее было 2725 гривен).

Как пройдет индексация?

Для расчета обычной пенсии по возрасту необходимо перемножить между собой три показателя: коэффициент стажа, индивидуальный коэффициент зарплаты и среднюю зарплату по Украине за три года, предшествующих году выхода на пенсию. Во время индексации пенсий утвержденный коэффициент увеличивает именно последний показатель – среднюю зарплату по стране, которая используется в формуле расчета.

Всем, кто ушел на пенсию по возрасту до законодательных изменений с октября 2017 года, для расчета пенсии с 1 марта 2024 года применялся устаревший показатель средней зарплаты в размере 7994,47 гривны. С 1 марта 2025 года этот показатель увеличивается на коэффициент 1,115, то есть на 11,5%, что теперь составит 8913,83 гривны. Далее, чтобы получить новый основной размер пенсии по возрасту, необходимо этот показатель умножить на указанные коэффициенты стажа и зарплаты, которые являются индивидуальными.

Вот некоторые нюансы повышения пенсий в 2025 году:

Что добавят «новым» пенсионерам?

Для тех, кто выходит на пенсию по возрасту в 2025 году, используется уже современный показатель средней зарплаты за 2022-2024 годы, который составляет 15057,09 гривны. Разница ощутима. Именно поэтому эти новые пенсии индексации не подлежат. Смысл утвержденного перерасчета – немного обновить старые пенсии.

Пенсиям, назначенным относительно недавно, устанавливалась лишь небольшая надбавка в размере 100 гривен. В январе 2025 года Верховный Суд признал действия Пенсионного фонда неправомерными в отношении таких пенсионеров, указав, что их пенсии также должны быть полноценно индексированы. На этом фоне правительство решило немного исправить ситуацию, но только частично.

С 1 марта пенсии, назначенные в 2021-2024 годах, также будут проиндексированы, но не на 11,5%, как у всех, а по коэффициентам в зависимости от года выхода на пенсию:

в 2021 году – на 5,75%;

в 2022 году – на 4,6%;

в 2023 году – на 3,45%;

в 2024 году – на 2,3%.

Что это даст на практике, сложно сказать. Возможно, это внесет больше путаницы в дальнейшем, и у некоторых такие маленькие проценты снова превратятся в надбавки в 100 гривен. В целом видно, что такие меры кардинально не решают вопрос диспропорции пенсий, назначенных в разные годы, и разрыв сохраняется.

Минимальное и максимальное увеличение

Как и в прошлом году, минимальный размер повышения составит не менее 100 гривен. Также сохраняется ограничение на максимальный размер индексации – он не может быть больше 1500 гривен для всех категорий пенсий.

– Средний прогнозируемый уровень роста пенсий после индексации составит 556 гривен, а размер средней пенсии в Украине увеличится с 5789 до 6345 гривен, – сообщила министр социальной политики Оксана Жолнович.

Как вырастут пенсии у работающих пенсионеров?

Индексация пенсий с 1 марта затрагивает всех пенсионеров: как тех, кто уже не работает, так и тех, кто продолжает работать. Отдельно для работающих пенсионеров с 1 апреля должен произойти перерасчет за последние два года работы. Однако, во-первых, это не имеет никакого отношения к индексации, а во-вторых, такой перерасчет снова может быть проведен задним числом, ближе к лету.