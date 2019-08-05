Уровень жизни: переход к многоуровневой пенсионной системе неизбежен

Новое правительство заговорило о необходимости реформировать пенсионное обеспечение. В первую очередь планируют внедрить накопительную систему. О несовершенстве пенсионной системы в нашей стране говорят уже несколько лет. За последнее время были предприняты разные меры, чтобы уменьшить количество претендентов на пенсию и пополнить бюджет Пенсионного фонда. Это и повышение пенсионного возраста, и увеличение количества страхового стажа, необходимого для назначения пенсии. Все эти меры не дали ожидаемого результата: Пенсионный фонд по-прежнему получает дотации из госбюджета, а размеры пенсий не позволяют пенсионерам наслаждаться заслуженным отдыхом.

Почему сложилась такая ситуация и где выход? Эти вопросы поднял в своем материале наш читатель Станислав Лихушин, главный специалист Главного управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области.

Почему мы застряли в прошлом?

В Украине со времен СССР существует солидарный уровень пенсионной системы (ПС) в виде Пенсионного фонда Украины (ПФУ). Этот фонд формируется из поступлений единого социального взноса – 22% от заработной платы. Деньги налогоплательщиков аккумулируются в ПФУ, после чего опять расходятся по регионам. В ситуации, когда регион дотационный, разница покрывается из государственного бюджета Украины. В итоге имеем прямое изъятие средств из экономики. Сотни миллиардов гривен, минуя капиталоемкие отрасли, идут сразу на потребление.

Как известно, солидарная (распределительная) система работает по принципу солидарности поколений: работающее поколение платит за тех, кто уже вышел на пенсию. Большой плюс солидарной системы – государство может обеспечить приемлемый уровень пенсии тем, кто не смог бы сам собрать на старость, например, многодетным мамам, у которых нет большого стажа работы.

Какие существуют типы ВС, кроме солидарной?

Накопительная. Эта система противоположна распределительной: в ней пенсионеру платят не другие люди, а он сам собирает себе на пенсию, пока работает. В течение жизни человек или его работодатель делает отчисления из его зарплаты, эти деньги инвестируются, приносят доход и именно на них человек живет на пенсии. Плюс этой системы заключается в том, что на нее меньше влияют демографические тенденции. Даже наоборот: поскольку люди остаются активными и работоспособными до преклонного возраста, они могут дольше формировать себе пенсию большего размера. Минус – люди с низким доходом не могут откладывать достаточно денег и оказываются на пенсии в крайне тяжелом положении. В таком случае, скорее всего, только государство сможет обеспечить им достойную старость.

Смешанная. Во многих странах ПС смешанная (распределительно-накопительная). Сами граждане или их работодатели делают отчисления в пенсионный фонд в страны, часть этих денег идет на выплаты нынешним пенсионерам, а другая часть – на их собственную будущую пенсию.

Как наполнить Пенсионный фонд?

В чем состоит проблема солидарной пенсионной системы? Будущие пенсионные обязательства, возникающие у государственного ПФ перед работниками, не обеспечены пенсионными активами. Единственный выход – соответствие пенсионным активов пенсионным обязательствам. А что такое пенсионные активы? Это и есть накопления. Нынешняя солидарная пенсионная система не справляется с нагрузкой. Дефицит ПФУ превышает 141 млрд. грн., усиливая давление на госбюджет.

В начале 1990-х пенсионная ситуация в Европе и в западном мире в целом была не менее болезненной, чем у нас. Работающих становилось все меньше, людей пенсионного возраста все больше, а денег на пенсии не хватало, щедрые трансферты из бюджетов из года в год увеличивались, популизм процветал. Нужно было выходить из замкнутого круга. Большинство развитых стран были вынуждены реформировать пенсионные системы, чтобы сохранить достойный размер пенсий для своих граждан. Произошли коренные перемены. За короткое время странам, воплотившим реформы, удалось решить вопрос достойного пенсионного обеспечения граждан, обуздать пенсионный популизм и аккумулировать огромные долгосрочные национальные финансовые ресурсы ПС.

Солидарная система является основной во многих странах, но из-за увеличения продолжительности жизни и постепенного старения населения она перестает справляться с поставленной задачей. Одна из альтернатив – введение накопительной или смешанной системы пенсионного страхования.

Цифры и факты

около 30 млрд. гривен составляет дефицит Пенсионного фонда в 2019 году;

11,3 млн. пенсионеров проживает в Украине;

около 8 млн. человек имеют постоянную работу.