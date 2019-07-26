Пенсии-взятки и «вдовья касса»: когда и как появились пенсии?

Сегодня уровень развития пенсионной системы считается одним из главных показателей цивилизованного общества. Но не стоит думать, что социальные гарантии – это современное изобретение. Когда же и как появились первые пенсии и кто их получал?

Об античных и монастырских «пенсиях» и кассах взаимопомощи

Первые пенсии появились еще в античном мире. В Древнем Риме получали их только легионеры. В то время Рим активно расширял свои границы, поэтому «силовые структуры» пользовались там особыми привилегиями.

В Древней Греции социальные гарантии были более скромными. Здесь во главу угла ставили спортивные достижения, поэтому победителям-олимпийцам полисы, к примеру, могли назначить «пенсию» в виде пожизненного права на обеды.

В средние века монархи также делали попытки поддержать нуждающихся, хотя большой любовью к своим подданным они не отличались. Другое дело, что иногда «нуждающиеся» в такой поддержке вовсе не нуждались, но это уже частности. В основном жители городов заботились о своем будущем сами – создавали специальные финансовые фонды, в которых проценты с капитала получали в виде обеспечения в старости. Те же, у кого не было больших денег, могли за определенный взнос получать содержание от монастыря – в зависимости от размера взноса. Были и настоящие счастливчики, которых содержали богатые покровители – такие себе «пенсионные спонсоры». Впрочем, судя по количеству нищих в то время, благотворительность у средневековых граждан была не в почете. При этом городские власти не забивали себе голову пенсиями для бездомных, а просто отлавливали их и вывозили на принудительные работы. Это была целая трудовая армия – только вокруг Парижа в XVI веке нищих обреталось более 17 тысяч.

Пенсии получали фаворитки и офицеры

Само слово «пенсия» появилось во Франции при Людовике XI. В то время французы так деликатно называли деньги, которые перечисляли камергеру английского короля и другим лондонским сановникам. Если говорить откровенно, это была обычная взятка за предоставление информации и прочие политические услуги.

Через сотню-другую лет слово «пенсия» приобрело почти современный смысл. Правда, получали пенсии чаще всего не те, кому это было необходимо. При назначении пособий учитывался вовсе не возраст, а совершенно иные заслуги. Например, баварский король Людвиг I сделал пенсионеркой свою любовницу Лолу Монтес, а Людовик XIV – фаворитку мадам де Ментенон, которая до пенсионного возраста не дотягивала как минимум лет сорок.

Впрочем, во Франции пенсии получали не только фаворитки. «Король-солнце» учредил социальные выплаты небогатым дворянам и офицерам военно-морского флота.

Для пенсии требовалось 25 лет службы

Жители Северной Европы были более прагматичны и на монархов не надеялись. В 1659 году в Дании пасторы одной из церквей учредили «вдовью кассу». Мужчины прихода выплачивали взносы, которые после их смерти возвращались вдовам в виде пенсии. Это была одна из первых страховых организаций. Вскоре такие кассы были созданы для офицерских вдов и правительственных чиновников, а в 1891-м были введены первые государственные пособия по старости. Их выплачивали из государственных налогов и тщательно проверяли, действительно ли человек нуждается в пенсии.

На территории Российской империи первые пенсии появились при Петре I. Император учредил их для морских офицеров – чтобы те не позорили честь мундира. Законов и правил выплаты пособий никаких не было, и выплачивали их, что называется, как бог на душу положит. Первый Устав о пенсиях появился только в 1827 году. Согласно ему, чиновникам и военным платили за беспорочную службу: в течение 25 лет – половину оклада, 35 лет – полный оклад. А после октябрьской революции вдруг выяснилось, что «проклятые буржуи» заботились о своей стране гораздо лучше – первый советский закон о государственных пенсиях увидел свет только в 1956 году.

Современную систему придумали в Германии

Современная система пенсионного обеспечения появилась еще в 1889 году благодаря немецкому канцлеру Отто фон Бисмарку. Он первый ввел пенсионное обеспечение для рабочих – страхование по инвалидности и возрасту. Конечно, сделал он это вовсе не из любви к ближнему. Таким образом канцлер собирался завоевать поддержку пролетариата, который все чаще выражал недовольство политикой правительства. Зато само государство при этом ничего не теряло – выплачивали пенсию только по достижении 70-летнего возраста, а до него в то время доживали немногие.

Пенсионная система Бисмарка была очень похожа на современную – работодатели и рабочие отчисляли деньги в пенсионный фонд, а государство, в свою очередь, направляло туда часть от поступления налогов.

История пенсионных систем в европейских странах во многом похожа на немецкую. Появились они примерно в одно и то же время – в самом начале XX века. А вот американцы немного «опоздали» – президент Рузвельт ввел всеобщее пенсионное обеспечение в 1935 году, после Великой депрессии. Зато это стало уникальным опытом мировой истории – развитие социальной защиты населения спровоцировало бурный рост экономики.

Что касается азиатских стран, то во многих из них даже при тотальном уважении к пожилым людям пенсионного обеспечения до 1940-х годов не было вообще. Позже всех пособия по старости стали получать пенсионеры Южной Кореи – в 1988 году. А вот в Китае до сих пор нет всеобщего пенсионного обеспечения, и пенсию получают чуть больше половины пожилых людей в стране. А для сельского населения она вообще не предусмотрена.

Пенсионная система на Востоке

Первыми странами, где серьезно озаботились обеспечением пожилых и неимущих людей, стали страны Востока. В древности, согласно мусульманскому закону, каждый обязан был раз в год платить обязательный налог на бедных – закят. Он составлял 2,5 процента от стоимости имущества. Причем имущество, стоившее ниже 20 золотых, не учитывали. Другими словами, бедные платили меньше, а те, кто побогаче, – больше.

Фото: prm.ua