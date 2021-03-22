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Кого могут оставить без пенсии в Украине после проверки?

Кого могут оставить без пенсии в Украине после проверки?

Несколько последних лет правительство усиленно работает над сокращением социальных выплат: субсидий и социальных пособий. Отчасти это оправданно, так как цель такой работы – помогать действительно нуждающимся, а заодно экономить государственные деньги

Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам. 

Но на прошлой неделе в средствах массовой информации появились слухи о том, что некоторым людям могут отменить и пенсионные выплаты. С чем это связано и стоит ли переживать по этому поводу?

Что и как проверяют при получении государственных выплат?

В конце 2019 года в Украине приняли закон о верификации (проверке) получателей различных видов государственной помощи. Согласно Закону, верификация включает три этапа проверок:

  • первый: превентивная – осуществляется в момент, когда человек обращается за государственной помощью;
  • второй: текущая – проводится в процессе назначении пособия;
  • третий: ретроспективная – реализуется после выплат от государства.

С начала этого года началась превентивная проверка для вновь обращающихся за государственной помощью, затем их ждут второй и третий этапы проверок, по результатам которых незаконно полученные деньги придется возвращать государству. А вот текущая верификация «работает» уже давно и касается всех, в том числе – и получателей пенсий. Она предполагает проверку соответствия сведений, которые подает о себе получатель государственных выплат, и информации, которая анализируется из базы данных разных государственных учреждений.

Такая деятельность дает свои плоды. За последний год в Украине провели верификацию социальных выплат на 455 миллиардов гривен и обнаружили 2,5 миллиона случаев, когда получатели требовали дополнительных проверок.

Ранее мы рассказывали о том, что нужно знать работающим пенсионерам, чтобы пенсия не уменьшилась.

Что может случиться с пенсией?

Скажете: причем здесь пенсии, ведь это честно заработанное за долгие годы труда. Все верно, но и с пенсиями есть нюансы. Например, известны случаи, когда пенсионер ушел из жизни, а на его деньги живут трудоспособные родственники.

В общем, чтобы исключить любые проблемы с пенсиями, лучше быть осведомленным заранее.

пенсия

Фото: из открытых источников.

Проанализируем информацию, которую СМИ преподнесли как новую, в частности, о причинах, по которым мы можем лишиться пенсии:

  • наличие ошибки в ФИО;
  • пенсия назначалась по поддельным документам;
  • пенсионер проживал за границей;
  • выплаты пенсионер не получал в течение полугода;
  • пенсионер – переселенец, сменивший место жительства.

Сразу следует отметить, что никакой сенсации в этом нет. Это не новшества в законодательстве, а уже давно прописанные в законах правила. Пройдемся по каждому пункту отдельно.

Наличие ошибки в фамилии

Этот пункт можно и не комментировать. Само собой незаконно назначать пенсию человеку, фамилия которого не соответствует указанной в паспорте. То же касается и пенсии, назначенной по поддельным документам.

Проживание за границей

Что касается временного проживания пенсионера за границей, то на этот период выплата пенсии прекращается по решению территориальных органов Пенсионного фонда или по решению суда. Об этом сказано в части 1 статьи 49 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Если человек уехал жить за границу, пенсия по закону в Украине не выплачивается. Но перед снятием с учета в Украине можно написать заявление на получение пенсии за полгода вперед. Впрочем, с некоторыми странами мы подписали соглашения в области пенсионного обеспечения. По некоторым договорам можно получать пенсию и по новому месту жительства. В Украине выплата, естественно, прекращается.

Не получение пенсии в течение 6 месяцев

Требует пояснения и пункт, согласно которому пенсию прекращают выплачивать в случае ее неполучения в течение шести месяцев подряд. Так, если пенсионер получает пенсию через банк и по банковским счетам нет движения в течение года, то выплату пенсии могут перевести на почту. Если пенсионер получает пенсию на почте и не забирает ее в течение полугода, то выплату пенсии вообще могут приостановить до выяснения обстоятельств.

пенсия

Фот: sud.ua

Переселенцы – в зоне особого внимания

Отдельная история касается переселенцев. Им и так постоянно «закручивают гайки»: они обязаны регулярно проходить проверку. Впрочем, те, кто живет на подконтрольной Украине территории постоянно, вынуждены с этим мириться. Даже если человек давно переехал и прервал все контакты с Донецком или Луганском, справка переселенца – это, как клеймо – все равно нужно быть более ущемленным в правах по сравнению с другими пенсионерами. А что говорить о тех, кто живет на неподконтрольной Украине территории и пытается иногда приезжать за своей украинской пенсией? Например, из так называемой ДНР уже ровно год выехать в Украину нельзя. Выпускают только тех, у кого прописка на подконтрольной Украине территории. Если прописка, например, Донецкая, то въехать в Украину можно лишь в объезд через Россию. Это гораздо дольше и дороже, чем раньше. Далеко не всем пожилым людям это под силу. Вот здесь для Украины действительно есть реальный шанс сэкономить. В этом смысле Пенсионный фонд и Министерство финансов объединились уже давно и выработали совместный порядок, чтобы, не дай бог, не переплатить людям лишнюю копейку.

Сергей Коробкин, независимый консультант.

 

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