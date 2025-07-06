«Привязаны» к укрытию: юным натуралистам ограничили доступ к природе

Рассматривая зеленые чудеса на территории Станции юных натуралистов (СЮН), расположенной в селе Новосельское Ренийской громады, мы дошли до ягодного участка. На кустах засыхала клубника — теперь некому ее собирать…

— В СЮН занимаются 190 детей — это более половины учеников Новосельского лицея, — рассказывает директор Евгения Флоря. — Сельский совет в свое время выделил Станции юных натуралистов отдельный земельный участок на окраине села. Здесь есть теплица, кабинеты для кружковцев, но нет укрытия. Поэтому, когда началась большая война, мы были вынуждены искать другие формы работы. Кружки теперь действуют в Новосельском лицее, где есть оборудованное укрытие — безопасность детей прежде всего. Но мы, натуралисты — не кабинетные, а полевые — теперь «привязаны» к партам.

Если для детей, выбравших цветочно-декоративный кружок, есть работа — они с удовольствием озеленяют свой лицей, то организовать деятельность юных агрономов — проблема.

— Мы нашли выход: перенесли практическую часть занятий домой, — говорит Евгения Флоря. — Большинство жителей нашего села занимаются тепличным хозяйством, так что у детей есть возможность работать и наблюдать в домашних теплицах.

Хотя база СЮН и ее земельный участок не задействованы в учебном процессе, а сама станция претерпела значительные изменения, Ренийская громада продолжает финансировать это внешкольное учреждение — работают девять педагогов, есть технический персонал. Взрослые поддерживают порядок на станции — ее нельзя оставлять без присмотра.

— Видовой состав растений у нас очень разнообразный, даже кактусы цветут, — рассказывает Евгения Флоря. — В свое время сельсовет закупал экзотические растения, мы обращались в дендропарки, и они бесплатно присылали нам саженцы, ростки, луковицы. У нас много роз — дети занимались черенкованием. Мы с коллегами ухаживаем за растениями — поливаем, обрабатываем участок. Но ученики сюда не приходят — так что во время войны клубнику некому собирать.

Наука доступна: «Школа Виноградского» как проект будущего

Если говорить о естественнонаучном направлении, заслуживает внимания интересный опыт в небольшом городе Городок, что на Хмельнитчине, где работает «Winogradsky School». Это — образовательная инициатива, которую финансирует не местный бюджет, а внешний партнер — бизнес.

Здесь, в отличие от кружков, зависящих от ограниченных финансовых возможностей громады, есть возможность обновлять оборудование, привлекать наставников и развивать образовательные пространства в партнерстве с частными инвесторами.

До сентября 2024 года проект «Winogradsky School» действовал под названием Школа естественного направления. Образовательную платформу для школьников, интересующихся биотехнологиями, медициной, экологией, запустила общественная организация «Up To Future» при поддержке корпорации «Юрия-Фарм», которую возглавляет Николай Гуменюк.

— Это образовательный проект в сфере биотехнологии, фармации, медицины и проектной деятельности, — рассказывает Андрей Горбань, глава общественной организации «Up To Future». — Николай Гуменюк — уроженец Городоччины, который добился успеха в науке и бизнесе, решил поддержать свою громаду. Суть проекта — создать условия для развития способностей школьников, интересующихся наукой и стремящихся углубленно изучать естественные дисциплины.

Ежегодно в школе обучаются до 30 учеников 8–11 классов. Помимо естественных наук, дети осваивают навыки самопрезентации, лидерства, коммуникации, а также участвуют в творческих мастерских.

Детей обучает команда наставников — опытные преподаватели биологии, микробиологии, физики и других дисциплин. Выпускники школы становятся участниками и победителями всеукраинских и международных конкурсов. Так, в 2024 году Наталья Бондарчук и Виктория Гедз победили на Олимпиаде гениев.

— Посещая «Winogradsky School», я поняла, что изучение таких предметов, как физика, химия и биология, может быть интересным и творческим, — рассказывает Наталья Бондарчук. — Кроме дополнительных знаний в области естественных наук, в Школе Виноградского я получила возможность развиваться личностно — благодаря тренингам по психологии, проектному менеджменту и занятиям по ораторскому мастерству.

Базой для реализации инициативы стало новое здание краеведческого музея «G-Museum», которое профинансировал Николай Гуменюк. Сегодня здесь работают сразу несколько инновационных проектов: «Winogradsky School», «Winogradsky Club» и «Winogradsky Hub» — пространства, где наука, творчество и гражданская активность объединяются в единое поле возможностей для молодежи.

Паруса надежды: как яхтсмены Рени открывают молодежи новые возможности

Аналогичная история успеха, но уже в сфере спорта, есть и в городе Рени, что на Одесчине. Здесь развитию детей активно способствует общественная организация «Ренийский районный яхт-клуб «Дунай» во главе с Алексеем Андриановым.

Организация предоставляет сорока детям возможность бесплатно заниматься самым красивым видом спорта — они ходят под парусами. А именно — на учебных яхтах классов «Оптимист» и «Кадет», гоночных «Луч» и «420».

Еще до войны общественная организация создала базу на хуторе Кирган — совместными усилиями построили пирс, обустроили территорию: установили флагшток, турники, качели, навесы от дождя и палящего солнца.

Наличие базы, лодок и активной работы общественной организации яхтсменов стало основанием для открытия в Рени филиала Одесской областной детско-юношеской школы парусного спорта. Занятия с детьми ведет опытная яхтсменка Валентина Кеба.

— С начала большой войны яхтсмены Одессы, Николаева, Херсона потеряли возможность тренироваться, потому что водоемы закрыты, — рассказывает о проблемах военного времени Валентина Кеба. — Нам повезло: озеро Кагул — внутренний водоем, и нам разрешено выходить на воду.

Но тренировочный процесс невозможен без финансирования — как минимум нужно топливо для тренерских катеров и обновление снаряжения яхт.

— В прошлом году наша организация направила письма девяти предприятиям, работающим на территории порта Рени, с просьбой о спонсорской помощи, — рассказывает Алексей Андрианов. — Бизнес откликнулся. Благодаря портовым фирмам удалось пошить три новых паруса и обеспечить тренерские катера топливом.

— В прошлом году старший тренер юношеской сборной Украины по парусному спорту Павел Донцов организовал за границей акцию в поддержку детей Украины и привез десять парусов. Три из них получили ренийские яхтсмены. А три паруса — это шестьсот евро, — добавляет Валентина Кеба. — В мире немало яхтсменов, которые начали ходить под парусом именно в Рени. Мы поддерживаем с ними связь. Например, Вадим Долганюк, ныне чемпион Израиля на яхтах класса «420», прислал парус. Снаряжение для юных яхтсменов и различное оборудование для лодок отправляет из Канады уроженец Рени Александр Кротенко. И таких друзей у яхт-клуба «Дунай» много — по всему миру и по городам Украины.

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Против ветра: выход из проблем всегда есть

Обязательное условие для роста спортсмена — соревнования.

— Накануне полномасштабной войны наши юноши и девушки участвовали в чемпионате Украины на яхтах класса «420», который проходил в Николаеве, — рассказывает тренер Валентина Кеба. — Они соревновались наравне со взрослыми. Экипаж в составе Валерии Михайличенко и Анастасии Копаной занял третье место — отличный результат для девочек.

Из-за войны акватория Черного моря закрыта. Единственное место в Украине для проведения соревнований — Львов. Но из Рени — тысяча километров, и еще с яхтами доехать туда невозможно.

— Мы нашли выход — организовали собственные соревнования, — рассказывает Валентина Кеба. — Родители закупают призы, и в конце каждого сезона мы проводим соревнования среди воспитанников. Ещё одна возможность для роста ребят — организация летних лагерей, когда мы неделю живем в палатках. Во-первых, идет усиленный тренировочный процесс, ведь мы дважды в день выходим на воду. Во-вторых, дети учатся самостоятельности — готовить еду, убирать за собой. Общение для них тоже важно. Они так соскучились, что первые два дня не можем уложить их спать — всю ночь болтают. А уже на третий день спят «как убитые» — сказываются физические нагрузки и свежий воздух. В целом палаточный лагерь — это укрепление здоровья.

Лагерь в свободное время посещают родители. Они помогают благоустраивать территорию, участвуют в организации соревнований — взрослые тоже не прочь движения и свежего воздуха.

Для родителей важно то, что тренировки для детей — бесплатные, хотя парусный спорт априори очень дорогой.

Чему учат паруса?

Архип Какаранзе ходит под парусом только на летних каникулах.

— Наша семья живет в Киеве, но там тренироваться у меня нет возможности, — рассказывает мальчик. — Чтобы ходить под парусом, нужно ехать далеко за город, да и тренировки стоят дорого. Поэтому в течение учебного года я самостоятельно изучаю теорию, а летом спешу к бабушке в Рени. Здесь пропадаю в яхт-клубе. Я уже научился управлять яхтой «Оптимист». А еще научился общаться со сверстниками и взрослыми яхтсменами.

Диана Золотухина гордится тем, что уже освоила четыре яхты — «Оптимист», «Кадет», «Луч» и «420». И не только этим.

— Мы своими руками делаем профилактический ремонт яхт. С помощью взрослых яхтсменов все ребята научились пользоваться инструментами, — рассказывает Диана. — У нас дисциплина как в армии. С утра — шеренга, подъем флага. Мы все стали более организованными, дисциплинированными.

Владимиру Булгакову нравится в яхт-клубе — здесь есть взаимопонимание с ровесниками и старшими яхтсменами.

— А какая природа, какая атмосфера! — с восторгом говорит юноша. — Гораздо интереснее и полезнее ходить под парусом, чем сидеть в телефоне.

Члены ОО «Яхт-клуб «Дунай» гордятся тем, что даже во время войны на озере Кагул дети учатся управлять парусами.

Справка «ОЖ»

В Ренийской громаде работают три внешкольных учреждения образования и детско-юношеская спортивная школа, дополнительным образованием охвачены 41% школьников громады. Эти учреждения финансируются за счет местного бюджета — заложены средства на зарплату и коммунальные услуги. Все остальное (поездки на конкурсы, соревнования, покупка экипировки и пр.) обычно обеспечивают родители.

Деятельность яхт-клуба «Дунай» — единственный в громаде пример, когда ключевую роль в воспитательном процессе детей играет именно общественная организация.

Наталья Попович, Антонина Бондарева, Виктория Чабанова, Марианна Шкаврон