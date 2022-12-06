События Одессы 6-8 декабря: бесплатные лекции и презентации онлайн

Надеемся, что вечером четверга у всех будет светло, ведь нас ждет несколько очень увлекательных лекций и встреч, но все они состоятся онлайн. Поэтому всем светлая и теплая. И помните, наши ВСУ – самые лучшие!
- Что: Лекция «Грязь как оружие»
- Где: Онлайн
- Когда: 7 декабря, 15:00
- Что: Лекция «Война и Еда от древнейших времен до настоящего времени»
- Где: здесь
- Когда: 8 декабря, 17:00
- Что: Презентация книги Сергея Осоки «Инклюзия»
- Где: Онлайн
- Когда: 8 декабря, 18:30
- Что: Войны Израиля. Война судного дня
- Где: Онлайн
- Регистрация здесь
- Когда: 8 декабря, 20:00
Каждый вторник и каждую пятницу:
Что: Украинский разговорный клуб
- грамматика
- лексика
- игровые формы изучения языка
Где I когда: Троицкая 49/41, Библиотека Грушевского
- Вторник – 14:00
- Пятница – 13:30
Каждый четверг и воскресенье:
Занятия по английскому языку по методике EDUTAINMENT с использованием настольных игр:
- для детей и подростков: начало в 15:00
- для взрослых: начало в 16:00
Мероприятия будут проходить в читальном зале ОННБ (ул. Акад. Филатова,1).
Каждую среду и субботу:
Занятия по немецкому языку для детей и взрослых с использованием настольных игр.
Начало в 15:00
Читальный зал ОННБ (ул. Акад. Филатова, 1)
Каждую субботу:
Английский разговорный онлайн клуб Takeup_English
- Первая группа с 16:00 до 17:30
- Вторая группа с 18:00 до 19:30
Регистрация здесь
Заседание английского разговорного клуба Pickwick club
Ул. Королева, 46, б-ка для детей и юношества. Начало в 12.00.