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События Одессы 6-8 декабря: бесплатные лекции и презентации онлайн

События Одессы 6-8 декабря: бесплатные лекции и презентации онлайн

Надеемся, что вечером четверга у всех будет светло, ведь нас ждет несколько очень увлекательных лекций и встреч, но все они состоятся онлайн. Поэтому всем светлая и теплая. И помните, наши ВСУ – самые лучшие!

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Каждый вторник и каждую пятницу:

Что: Украинский разговорный клуб

  • грамматика
  • лексика
  • игровые формы изучения языка

Где I когда: Троицкая 49/41, Библиотека Грушевского

  • Вторник – 14:00
  • Пятница – 13:30

Каждый четверг и воскресенье:

Занятия по английскому языку по методике EDUTAINMENT с использованием настольных игр:

  • для детей и подростков: начало в 15:00
  • для взрослых: начало в 16:00

Мероприятия будут проходить в читальном зале ОННБ (ул. Акад. Филатова,1).

Каждую среду и субботу:

Занятия по немецкому языку для детей и взрослых с использованием настольных игр.

Начало в 15:00

Читальный зал ОННБ (ул. Акад. Филатова, 1)

Каждую субботу:

Английский разговорный онлайн клуб Takeup_English

  • Первая группа с 16:00 до 17:30
  • Вторая группа с 18:00 до 19:30

Регистрация здесь

Заседание английского разговорного клуба Pickwick club

Ул. Королева, 46, б-ка для детей и юношества. Начало в 12.00.

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Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

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