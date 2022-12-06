Когда Одесса снова будет со светом: прогноз министра энергетики

Одесса и область уже к вечеру 6 декабря могут быть со светом. Такой прогноз сделали в министерстве энергетики Украины.

О том, что Одесский регион уже сегодняшним вечером уже может быть со светом, рассказал в эфире общенационального телемарафона новостей министр энергетики Герман Галущенко.

«Самая сложная ситуация сейчас в Киевской, Винницкой и Одесской областях. В Одесской области сегодня на утро уже заживлена критическая инфраструктура и, в принципе, мы планируем, что к вечеру будет подана электроэнергия для потребителей», — отметил министр.

Галущенко также рассказал, что ситуация после обстрела 5 декабря остается сложной. И хотя большая часть ракет была сбита, некоторые опали в объекты генерации электроэнергии, и в трансформаторные подстанции.

Напомним, что 5 декабря государство-террорист российская федерация провела массированный ракетный обстрел Украины. Целью были объекты критической энергоструктуры. Россия хочет оставить нас без света, тепла и воды.

Так, в Одесской области были поражены два подобных объекта. Один из них – трансформатор, питающий насосы, подающие воду в Одессу.