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Спросите у доктора: чем опасен артрит пальцев

Спросите у доктора: чем опасен артрит пальцев

Если у вас по утрам стали затекать кисти рук и в них появилось чувство скованности, будто на пальцы натянули слишком узкую перчатку, это могут быть начальные признаки артрита мелких суставов.

Отчего возникает артрит и как с ним бороться, рассказала ревматолог высшей категории Наталья Герасименко.

Почему женщины болеют чаще?

Артрит – это хроническое воспалительное заболевание суставов, поражающее в первую очередь суставной хрящ. Артрит пальцев – периферический вид патологии, затрагивающий мелкие суставы кистей (чаще) и стоп (реже). При этом от дегенеративного процесса обычно первыми страдают хрящи между фалангами пальцев. Они постепенно разрушаются, в результате чего кости начинают соприкасаться друг с другом, что вызывает боль и ограничивает подвижность сустава.

Врач-реаниматолог

Наталья Герасименко

Артритное поражение пальцев – достаточно распространенная патология, которая может возникнуть в любом возрасте. Но чаще остальных пациентов воспалениями пальцев рук страдают женщины возрастной категории старше 50 лет. Это объясняется тем, что они по сравнению с мужчинами выполняют больше мелкой однообразной работы руками, дающей повышенную нагрузку на суставы пальцев (готовка, уборка, рукоделие и т.д.). Второй фактор риска для женщин – изменение гормонального фона в период менопаузы, поскольку на развитие артрита влияет дефицит эстрогена.

Артрит: в чем причина?

Наиболее распространенные причины развития воспаления суставов пальцев – это системные заболевания соединительной ткани (красная волчанка, ревматоидный артрит), нарушения обмена веществ (при сахарном диабете, подагре) и различные инфекции (туберкулез, хламидиоз, герпес, корь).

Провоцирующими факторами могут стать и переохлаждение, сильный стресс, наличие плоскостопия и лишнего веса, гормональные сбои, частые простуды.

Вызвать артрит пальцев могут также травмы стоп и кистей: спортивные или бытовые, особенно повторяющиеся или оставшиеся без лечения. Но именно после острых травм высоки шансы избавиться от артрита полностью, без перехода болезни в хроническую стадию.

Кроме того, в развитии воспаления играют роль наследственная предрасположенность и возрастные изменения.

Как проявляется артрит пальцев?

артрит пальцев2

Симптомы артрита пальцев рук и ног бывают разными и зависят от характера воспалительного процесса (острый, подострый, хронический) и причины, вызвавшей заболевание. Первыми признаками являются ноющая боль, поначалу возникающая лишь при движении кистей или стоп; дискомфорт и скованность в пораженных пальцах по утрам, реакция суставов на перемену погоды, перепады атмосферного давления, сырость.

На следующих этапах возникают отеки и покраснение кожи над воспаленными участками, нарушение суставной функции, увеличение «костяшек» пальцев, усиление боли, которая начинает беспокоить даже в состоянии покоя. Характерно также появление ощущения трения, щелчков или хруста в пораженных суставных сочленениях.

Воспалительный процесс может сопровождаться ухудшением общего самочувствия: повышением температуры тела, головной болью, слабостью, недомоганием.

При отсутствии лечения болезнь переходит в хроническую стадию и приводит к необратимой деформации пальцев (кривизна, шишки, узлы), потере трудоспособности и даже базовых навыков самообслуживания (при артрите пальцев рук). В целом чем длительнее протекает артрит, тем выше риск развития осложнений.

С воспалением справится имбирь

имбирный чай

Для «проблемных» суставных хрящей полезен имбирный чай. Чтобы приготовить его, добавьте в чашку кипятка несколько пластинок свежего корня имбиря размером с ноготь, мед и корицу по вкусу, дайте настояться. Пейте регулярно, как обычный чай.

Что делать?

артрит пальцев3

При появлении болевых ощущений и скованности в мелких суставах кистей или стоп нужно как можно раньше обратиться к врачу (ревматологу или хирургу). Диагноз устанавливается на основании характерных симптомов и подтверждается данными анализов крови, рентгенографии и УЗИ суставов.

Терапия при артрите должна быть комплексной, воздействующей как на суставы, так и на организм в целом. Обычно назначаются хондропротекторы, обезболивающие, противовоспалительные, антигистаминные и сосудорасширяющие препараты, при необходимости – антибиотики и гормональные средства. При этом медикаменты могут быть в виде таблеток, инъекций, мазей или гелей.

Вторая обязательная составляющая лечения – физиотерапия. Но многое зависит и от образа жизни пациента, прежде всего – соблюдения диеты. Важно избегать продуктов, провоцирующих или усиливающих боль и отек в суставе. Это помидоры, баклажаны, перец, лук, кофе, свинина, бобовые, цитрусовые, консервы, острые специи, вино, пиво.

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Ирина Лебединец

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