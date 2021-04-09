В этом году 10 апреля мы будем отмечать 77-ю годовщину освобождения Одессы от нацистских оккупантов. Карантин внес свои коррективы в празднование знаменательной даты. Однако это не мешает нам еще раз вспомнить о тех событиях, а главное людях, которые участвовали в освобождении Одессы. Мы расскажем о самом молодом из них – Евгении Семеновиче Ахлупине, которому в апреле 1944 года было всего 15 лет.

91-летний Евгений Ахлупин рассказал правду о войне

Встречаясь с героями своих публикаций, воочию убеждаюсь в их непоказной скромности. Они всегда предельно сдержанны в оценке своих достижений и заслуг. Когда я сказал Евгению Ахлупину о намерении написать о нем в газету «На пенсии», он тоже ответил, что есть люди более достойные, заслуживающие того, чтобы поведать о них на страницах такого популярного издания. И начал называть имена коллег по работе в Одесском областном совете партизан и подпольщиков, которым руководит многие годы, в областном и городском советах ветеранов. А я ответил, что именно ветераны посоветовали рассказать о нем, о человеке, которому неслучайно доверили возглавить авторитетную общественную организацию.

– Да, доверие, безусловно, большое, – резюмировал Евгений Семенович. – Стараюсь оправдать его. Общаясь с ветеранами, подбадриваю их. Добиваюсь для них материальной поддержки от органов социальной защиты. И не только по праздникам. Нас, партизан и подпольщиков, осталось немного. Мне в сентябре исполнится девяносто два годика, и я, почитай, самый молодой из них. Вот и кручусь-верчусь, стараясь быть кому-то полезным. Подбадриваю стариков, зная по себе, что главное для пожилого человека – внимание к нему, доброе слово.

Как дети помогали подпольщикам

– А как вы подпольщиком стали? Вас сагитировал кто-то или принудил? А может, как у Есенина: «задрав штаны, бежал за комсомолом»?

Евгений Семенович улыбнулся, глубоко вздохнув, задумался. После паузы сказал:

– Не первое, не второе и не третье. Войну я встретил двенадцатилетним, жил тогда в Великой Михайловке, куда семья перебралась из Одессы. Когда пришли румыны и начали грабить, унижать людей, думал – как жить? А тут вернулся отец. Оказалось, он бежал из плена: от Днепропетровска добирался пешком домой.

Отец быстро наладил связь с местной подпольной группой. Спустя годы я узнал, что ее организовал бывший военнопленный Григорий Сенченко (псевдоним Илья Кузнецов). Первое задание я получил от отца: передать сводку о движении поездов через станцию Веселый Кут незнакомцу в условленном месте. Позже узнал, что это был Кузьма Рудов. Постепенно отец доверял мне выполнение и более сложных заданий. Я ездил в Одессу, где встречался с Иваном Степановым (псевдоним Макаров). Ему, бывшему офицеру Красной армии, я передавал какие-то зашифрованные данные. А из Одессы привозил газету «Молва» и приложение к ней в виде журнальчика. Там публиковали материалы об обстановке на фронте, и в них умело вписывались строки о том, что наши войска мужественно сражаются с фашистами. Это укрепляло веру в победу над врагом.

Спасали военнопленных и приближали победу

Румыны четко отслеживали передвижение жителей села. Не остались незамеченными и мои поездки в Одессу. Жандармы неожиданно заявились в дом с обыском. Перевернули все вверх дном, но никаких улик не нашли. После возвращения из очередной поездки меня вызвали на допрос. Отец сказал, что мне лучше уехать в Одессу, к дедушке и бабушке. Иначе сигуранца не даст покоя ни мне, ни ему. Так я и сделал.

– Евгений Семенович, я как-то прочитал в архиве, что в Великой Михайловке в ночь на 7 ноября 1943 года был вывешен красный флаг. И названа фамилия Ахлупин, без имени. Это не ваших рук дело?

– Флаг вывесил мой отец. На трубе водокачки. Она была высотой под пятьдесят метров. Румыны были в бешенстве: долго не могли снять красное полотнище. Я в это время находился в Одессе, получал задания от Макарова, который жил на Госпитальной, 49.

– Страшно было? Ведь в любой момент могли разоблачить.

– Конечно, страшно. Но мы тогда взрослели быстро. Меня определили в подпольную группу Сугарева. Его фамилию я узнал уже после освобождения Одессы, а тогда мы даже не всех связных знали. Листовки днем носил по одной. Знал, если при обыске найдут при тебе больше, считай – амба. А с одной есть верный отказ: нашел или сорвал с забора.

Мы также рассказывали о том, как оккупанты хотели взорвать Одессу, но не смогли.

Евгений Семенович поведал о подпольщиках, которые, рискуя жизнью, выполняли различные задания. К примеру, Мария Ткачук. Ее квартира на Кузнечной, 52 была явочной. Здесь же, на чердаке, печатали листовки. У Марии Федоровны также хранились одежда и продукты для освобожденных из лагеря военнопленных, который оккупанты устроили на территории Суконной фабрики. Их выкупали у румын за драгоценности и деньги.

С волнением Евгений Семенович вспоминал о Зое Молчановой из села Великоплоское Великомихайловского района, которая прятала раненого разведчика. Она вместе с другими подпольщиками оказала ему медицинскую помощь, и заброшенный в тыл врага советский офицер был спасен.

– Евгений Семенович, а где вы ранение получили?

– В районе завода «Большевик». Надо было забрать толовые шашки и доставить на явочную квартиру. Незаметно пробрался в заброшенное складское помещение, нашел шашки, и тут снаружи послышались голоса. Это были немцы. Они, видимо, что-то заподозрили и швырнули через открытое окно гранату. Осколки посекли мне ногу. Помню, рана долго не заживала.

Правду о войне должна знать молодежь

Слушая Ахлупина, я подумал о том, как важно нынешним молодым людям знать правду о прошлом, с уважением относиться к ветеранам – отважным, мудрым и беспощадным ко лжи. На мой вопрос о том, как он относится к высказываниям, будто бы во время оккупации, при румынах, в Одессе жилось не так уж и плохо, не хуже, чем при советской власти, с возмущением ответил:

– Брехня все это! Не верьте таким россказням. Может, тем, кто такое говорит, по душе то, что в Одессе с 22 по 25 октября 1941 года было проведено массовое истребление жителей города? Мне тяжело вспоминать о таких фактах. Вы, Виктор Иванович, как журналист, и ваши собратья по перу должны писать правду о войне. Ее должна знать наша молодежь.

Евгений Семенович рассказал и о своих встречах со школьниками, студентами, о том, как он со своими соратниками создавали музеи боевой славы. В частности, в школах №21 и №65. Радует ветерана то, что они функционируют и сегодня.

– А как поживает ваш правнучек Леня? Уже в третьем классе учится?

– Радует меня. Хочется, чтобы он и все ребята не знали горя. Чтоб над Украиной небо стало мирным. Ради наших детей, внуков и правнуков.

– Евгений Семенович, встречаясь с долгожителями, я всем задаю один и тот же вопрос: что нужно делать человеку, чтобы он смог прожить лет до ста и без старости?

Ахлупин оживился и сказал, улыбаясь:

– И все, уверен, вам говорят, что конкретных рецептов нет. Нет его и у меня. Но хочу отметить, что только повседневный труд, нацеленный на добро, дает силы на преодоление всех «негараздов» и приносит радость. Важно всегда оставаться самим собой. И еще – любить себя не больше, чем других и жить не только для себя, а и для других.

***

В подтверждение излишней скромности нашего героя скажу, что Евгений Семенович ни словом не обмолвился о своих наградах. А он удостоен орденов «За заслуги» и «За мужество», ордена Богдана Хмельницкого, разных медалей и знаков отличия. И по-особому гордится тем, что ему присвоено звание «Почетный ветеран Украины».

Справка

В 1948 году окончил школу и поступил в Роменское военное автомобильное училище. После окончания служил на Тихоокеанском флоте. Уволился в запас старшим лейтенантом. Вернулся в Одессу, стал работать в автообъединении облпотребсоюза, где прошел путь от механика до гендиректора. Причем работу сочетал с заочной учебой в Одесском институте народного хозяйства.

Виктор Мамонтов, для газеты «На пенсии»

Фото: из открытых источников

Напомним, что мы рассказывали об оккупации Одессы и публиковали пять фактов об этом сложном времени в истории нашего города.