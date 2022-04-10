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Пропали одесские волонтеры, которые везли гуманитарную помощь в Херсон

Пропали одесские волонтеры, которые везли гуманитарную помощь в Херсон

Три волонтера благотворительного фонда «Все будет Украина», которые 5 апреля направились с гуманитарной помощью из Одессы в Херсон, пятый день не выходят на связь.

Об этом сообщило «Суспільне. Одеса».

Общественный председатель правления фонда Евгений Радионов рассказал, что волонтеры везли медикаменты, детские смеси, подгузники, а возвращаясь должны были вывезти женщин и детей. В 12:33, когда они доехали в село Александровка Херсонской области, связь с ними исчезла.

«Сейчас есть информация, что на дамбе в селе Александровка стоит колонна расстрелянных машин, и среди них есть бус, похожий на наш. Но из-за того, что дамба заминирована, туда невозможно попасть и узнать наши ли это, и все ли с ними хорошо», – рассказал Евгений.

Также, по его информации, в плен забрали водителя. Поэтому он надеется, если волонтеры живы, их в ближайшее время отпустят. Также представители фонда обратились в полицию с заявлением об исчезновении.

Фото иллюстративное

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Редакция ПРОФИЛЬ

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