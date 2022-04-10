На Слободке открыли еще одно бомбоубежище

Ещё одно бомбоубежище в Одессе готово принимать население. Защитное сооружение расположено на улице Академика Воробьева.
Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.
Укрытие расположено на улице Академика Воробьева. В мэрии отметили, что ранее это помещение было занято недобросовестными предпринимателями.
«В течение нескольких дней в убежище наводили порядок силами ЖКС «Пересыпский», КП «Городские дороги», при участии депутатов горсовета и УК «Суворовский», — отметили в мэрии.
По словам мэра Одессы Геннадия Труханова, сегодня объект отвечает всем требованиям и полностью готов к эксплуатации в случае необходимости.