На Слободке открыли еще одно бомбоубежище

Ещё одно бомбоубежище в Одессе готово принимать население. Защитное сооружение расположено на улице Академика Воробьева.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.

Укрытие расположено на улице Академика Воробьева. В мэрии отметили, что ранее это помещение было занято недобросовестными предпринимателями.

«В течение нескольких дней в убежище наводили порядок силами ЖКС «Пересыпский», КП «Городские дороги», при участии депутатов горсовета и УК «Суворовский», — отметили в мэрии.

По словам мэра Одессы Геннадия Труханова, сегодня объект отвечает всем требованиям и полностью готов к эксплуатации в случае необходимости.