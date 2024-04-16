Сегодня Зеленский подписал закон о мобилизации

Как сообщается на сайте Верховной Рады, утром 16 апреля законопроект был направлен на подпись президенту, а уже в 15:43 Зеленский подставил под документов свою подпись.

Согласно тексту Закона, он вступит в силу через месяц после подписания главой государства. Лишь некоторые положения вступят в силу через восемь месяцев после публикации документа.

Напомним, 11 апреля текущего года Верховная Рада Украины приняла во втором чтении закон №10449 об ужесточении мобилизации, который на протяжении последних месяцев был предметом ожесточенных споров среди политиков и в обществе.

Закон о мобилизации: основные положения

обязательное повторное прохождение ВЛК теми военнообязанными, которые признаны частично годными;

повторное прохождение полного медосмотра для определения пригодности военнообязанными (кроме военнослужащих), получивших II-III инвалидности после 24 февраля 2022;

ограничение права на управление транспортными средствами для уклоняющихся от исполнения обязанностей по требованию ТЦК и СП;

обязательная фото- и видеофиксация представителем ТЦК или правоохранителем при проверке документов;

обязательно наличие при себе военно-учетного документа и предъявление его по требованию представителя ТЦК, полицейского или пограничника;

обязательное обновление персональных данных военнообязанными в течение 60 дней со дня вступления в силу закона (и теми, кто в Украине, и теми, кто за рубежом). Это можно сделать с помощью электронной почты, телефона или электронного кабинета.

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