Вони обрали Україну: на Одещині оселились рожеві фламінго та червонокнижні пелікани

— На цей час у національному парку перебувають 58 птахів. Рівень води у лимані зараз високий, але є безпечні для гніздування місця. Проте фламінго щодня наражаються на небезпеку через військові дії і часті вибухи, адже вони дуже чутливі птахи. Якщо шумове навантаження та фактор занепокоєння будуть високі, вони не зможуть розмножуватися, — зазначив Іван Русєв.

Гніздовий ареал цих птахів зазвичай охоплює Африку, Південну Європу та Азію, тому у нас фламінго гість рідкісний. Перші птахи-«розвідники» у Тузловських лиманах з’явились у 2021 році. Тоді в головних колоніях фламінго в Туреччині, на озері Туз, загинуло багато пташенят і дорослих птахів.

— Ми тоді прогнозували, що вони скоро обов’язково загніздяться у нас. І ось воєнний рік, 2023-й. Вони з’явилися у нашому парку 24 квітня, а у травні одразу обрали місце для гніздування на узбережжі лиману Бурнас, біля села Базар’янка. Але там гніздування було невдалим: вдень постійно навідувалися діти помилуватися, вночі браконьєри – зовсім з іншою метою, багато домашніх собак – все це, незважаючи на збудовані птахами 270 гнізд, змусило їх залишити небезпечне місце. Але ми вірили, що вони обов’язково знайдуть інше місце у національному парку і виведуть пташенят. Так і сталося. Наприкінці червня 2023 року вони загніздилися у дуже цікавому місці парку – на кордоні великих Тузловських лиманів Шагани та Алібей, – розповів доктор біологічних наук.

Як стверджують вчені, за час повномасштабного вторгнення фламінго вивели близько 200 пташенят на водах Тузловських лиманів. Сподіваємось на нове поповнення і цього року.

А у Нижньодністровський природний парк повернулися сотні червонокнижних птахів – рожевих і кучерявих пеліканів.

— Пелікани, рожеві і кучеряві, вже повернулися у Нижньодністровський національний природний парк і почуваються досить комфортно. Близько 300 птахів можна спостерігати то на Дністровському лимані, то на Білому озері, — повідомили в національному парку.

Як зазначають природоохоронці, риби для харчування птахам вистачає і почуваються вони комфортно.