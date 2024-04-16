Вони обрали Україну: на Одещині оселились рожеві фламінго та червонокнижні пелікани

У національний природний парк «Тузловські лимани» прилетіли перші рожеві фламінго. Начальник наукового відділу доктор біологічних наук Іван Русєв звернув увагу на те, що це «розвідники». Вони прилетіли, щоб подивитися, чи зможуть їхні сім’ї гніздитися у національному парку цього року.
— На цей час у національному парку перебувають 58 птахів. Рівень води у лимані зараз високий, але є безпечні для гніздування місця. Проте фламінго щодня наражаються на небезпеку через військові дії і часті вибухи, адже вони дуже чутливі птахи. Якщо шумове навантаження та фактор занепокоєння будуть високі, вони не зможуть розмножуватися, — зазначив Іван Русєв.
Гніздовий ареал цих птахів зазвичай охоплює Африку, Південну Європу та Азію, тому у нас фламінго гість рідкісний. Перші птахи-«розвідники» у Тузловських лиманах з’явились у 2021 році. Тоді в головних колоніях фламінго в Туреччині, на озері Туз, загинуло багато пташенят і дорослих птахів.
— Ми тоді прогнозували, що вони скоро обов’язково загніздяться у нас. І ось воєнний рік, 2023-й. Вони з’явилися у нашому парку 24 квітня, а у травні одразу обрали місце для гніздування на узбережжі лиману Бурнас, біля села Базар’янка. Але там гніздування було невдалим: вдень постійно навідувалися діти помилуватися, вночі браконьєри – зовсім з іншою метою, багато домашніх собак – все це, незважаючи на збудовані птахами 270 гнізд, змусило їх залишити небезпечне місце. Але ми вірили, що вони обов’язково знайдуть інше місце у національному парку і виведуть пташенят. Так і сталося. Наприкінці червня 2023 року вони загніздилися у дуже цікавому місці парку – на кордоні великих Тузловських лиманів Шагани та Алібей, – розповів доктор біологічних наук.
Як стверджують вчені, за час повномасштабного вторгнення фламінго вивели близько 200 пташенят на водах Тузловських лиманів. Сподіваємось на нове поповнення і цього року.
А у Нижньодністровський природний парк повернулися сотні червонокнижних птахів – рожевих і кучерявих пеліканів.
— Пелікани, рожеві і кучеряві, вже повернулися у Нижньодністровський національний природний парк і почуваються досить комфортно. Близько 300 птахів можна спостерігати то на Дністровському лимані, то на Білому озері, — повідомили в національному парку.
Як зазначають природоохоронці, риби для харчування птахам вистачає і почуваються вони комфортно.