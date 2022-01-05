Одесский Товарный переулок: рядом с Алексеевским базаром, кузня в хозяйстве и последний биндюжник (фото)

Где в Одессе Товарный переулок? Как он именовался раньше? Чем интересен? И каким он предстал перед нами сегодня? Что помнят о его прошлом одесситы?

От одесского Собачьего сквера – в Товарный переулок

Самое точно определение для сегодняшнего Товарного переулка звучало бы, вероятно, так: «депрессивная Одесса». Не люблю я это определение, да и сам переулок скорее любопытен, а не депрессивен. А еще он – яркое наглядное пособие по исчезающей Одессе.

Вот никогда нельзя говорить, что я, мол, «отлично знаю тот или иной район», даже если родился в нем. О Товарном переулке я впервые услышала из уст тех, кто комментировал материал «Одесской жизни» «Мой любимый Алексеевский: по следам «центрального рынка» одесской Молдаванки».

Очень много одесситов откликнулись на эту публикацию, вспоминали любопытные детали, спасибо им большое. Одесситка Ольга пишет под нашей публикацией:

«Забыли про улицу Чернышевского, Товарный и Вокзальный переулки, которые… упирались в скверик, в народе Собачий, рядом с базаром. Об этом базаре (не рынке) говорили: на Алексеевском можно купить все, кроме атомной бомбы…»

…Собачий север – передо мной. Жутковатый скверик, между тем, «живой». От места где он находится, и расходятся лучами или почти лучами улицы-переулки – Чернышевского, Генерала Цветаева, Товарный, а еще улица Складская. И все они – за тем самым чудом сохранившимся молочным корпусом канувшего в небытие Алексеевского рынка (как меня поправили комментаторы – базара).

Сегодняшний день одесского Товарного переулка

Описать сегодняшний день Товарного переулка очень просто: почти не осталось на нем «живых» домов, выглядит он как готовая картинка к экранизации фильма «за старую Одессу».

Переулок очень мал. Тянется от улицы Чернышевского до Вокзального переулка (мало чем отличающегося от Товарного). Здесь вам встретится… все: одни ворота из прошлого (дом №8), за которыми уже никто не живет, чего стоят! И держатся же! И металлические петли «из раньшего времени» все еще крепко сидят на своих местах, не ломаются. Сохранилась здесь же и старинная решетка. И все уходит, исчезает, и, вероятно, уже через год мы вряд ли увидим все эти «приметы прошлого».

Одноэтажные домики, палисаднички, и – самое главное: тут и там – следы ушедшего времени, живущих здесь когда-то людей. И дома, в которых живут одесситы и сейчас, тоже есть.

Вот уже где тесно связались воедино на сегодняшний день давнее прошлое и современность!

На этот словно затерявшийся кусочек одноэтажной патриархальной Одессы уже упорно наступают новострои – здесь возводится ЖК «Алексеевский». Вы скажете, что это довольно частое явление? Да, но переулок ведь совсем крошечный! Его четная сторона – нежилые дома (есть даже одно строение советских времен, тоже в упадке) и над всем этим – высотка-новострой. Нечетная – жилые дома. И все это вместе выглядит почти невероятно, потому что все располагается впритык.

Здесь, по сути, нет тротуаров и дорожного покрытия. Есть лишь следы того и другого. Вообще, как много здесь всех этих следов!..

Название по-одесски: Вблизи Большого Вокзала

Мы рассказываем о дне сегодняшнем старых (и не совсем) одесских улиц-переулков. Но Товарный переулок – не совсем «тот случай». Без его прошлого никак не обойтись. Именно его колоритная история и заставила меня отыскать этот переулок. И это тот случай, когда в дорогу позвали читательские отклики и воспоминания.

Считается, что Товарный переулок никогда не переименовывался. Это не так. Как подсказывает ресурс «Домофото», в середине (и немного позже) ХIХ века он именовался довольно оригинально – Вблизи Большого Вокзала.

Одессит Сергей Алмоши, который очень помог мне при сборе информации об Алексеевском базаре, помог нам и с информацией о Товарном переулке.

Он учился в расположенной неподалеку школе №99, некоторые его одноклассники жили и в Товарном, и в Вокзальном переулке, и на той же Складской (бывшей Сиротской) улице.

Как рассказывает Сергей, в середине шестидесятых и даже начале семидесятых годов прошлого века в этой районе тусовались биндюжники.

«Они не просто тусовались, в Товарном переулке было целое поселение биндюжников. Это была тогда уже уходящая «каста», но в те годы биндюги в этой районе Молдаванки (микрорайон, именуемый еще Воронцовкой или Воронцовской Слободой) встречались очень часто. Биндюжников побаивались малолетки: они громко ругались матом и выглядели всегда злобновато и отстраненно»,

– рассказывает Сергей.

Статья по теме: Легенды Одессы: Водители кобылы

Именно на Алексеевском рынке у биндюжников была и своя «тусовочная». Этот биндюжный клуб располагался в столовой на Алексеевском базаре. В материале о базаре, где Сергей нарисовал план базара, она обозначена как пельменная. Но пельменной она стала позже: поначалу это было что-то вроде «спецстоловой» для биндюжников. Более того, рядом с этим пищеблоком на базаре была установлена коновязь для их лошадей.

«Еще в середине шестидесятых-самом начале семидесятых, как рассказывали мне жившие в этом районе одесситы, можно было увидеть на Алексеевском базаре металлическую стойку с кольцами, к которым привязывали лошадей местные биндюжники»,

– говорит Сергей Алмоши.

Читайте также: Одесские биндюжники занимались контрабандой и прикуривали от ассигнаций

Кузня по-одесски: и для лошадей, и для холодца

В комментарии к материалу об Алексеевском рынке одесситка Лариса Баранец пишет:

«А рядом с базаром была кузня. Мы туда носили шмалить говяжьи ноги на холодец. Было очень интересно смотреть, как туда приезжали подковывать лошадей»

Где же была эта кузня? Сергей Алмоши провел целое расследование по установлению ее расположения. Поначалу все сходилось на том, что и она находилась в нашем Товарном переулке. Позже выяснилось, что она располагалась рядом – на Складской улице. Впрочем, есть предположение, что кузня была не одна, может, одна из них была и в Товарном переулке.

Похороны по-одесски: в последний путь – на биндюге

…А время торопилось, биндюжники, жившие в Товарном переулке, сначала отходили от дел, а потом уходили и из жизни. Одесситов тогда хоронили на Втором христианском. До появления траурных автобусов путь к последнему приюту из этих мест траурная процессия обычно проходила по улице Чернышевского. С почти обязательным оркестром, в котором особую «роль» играли медные тарелки.

Детвора из Товарного переулка в обязательном порядке выбегала смотреть на скорбную процессию.

«Моя одноклассница жила в Товарном переулке, она рассказывала, что это происходило очень часто, и местные дети под впечатлением увиденной «картины» часто играли «в похороны». Вместо музыкальных тарелок они использовали крышки от кастрюль»,

– рассказывает Сергей Алмоши.

В памяти одесситки остались и похороны последнего биндюжника из проживавших в Товарном переулке. В последний путь его провожали на его же биндюге. Повозку покрыли красным ковром, на который установили гроб, и лошади повезли своего хозяина в последний путь…

Сергей Алмоши называет эти места «бабелевскими». Конечно! Ох, и не случайно они стали площадкой для съемок фильма «Биндюжник и король»!..

Фото автора