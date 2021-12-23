Мой любимый Алексеевский: по следам «центрального рынка» одесской Молдаванки

На одесской Алексеевской площади, совсем рядом с обновленным одноименным сквером и депо, имеется здание – не из современных, но и не совсем старых. Там сейчас находится, как мне рассказали местные жители, «то ли охранная фирма, то ли компания по грузоперевозкам». На здании значится, что его адрес – Алексеевская площадь, 11/1. Что же за «особняк» такой? Что здесь было в прошлом?

Здание на одесской Алексеевской площади – бывший корпус одноименного рынка

Собственно, именно таким вопросом задался недавно одессит Сергей Нестеров в группе на Facebook «Одесские краеведы».

Ответ от одесситов последовал вскоре: это сохранившееся (чудом!) здание одного из корпусов Алексеевского рынка.

Алексеевский рынок! Это же «центральный рынок» Молдаванки, того ее куска, который еще именуется Воронцовкой (название это часто «претендует» на отдельный микрорайон Одессы).

А вообще странно порой складываются судьбы и зданий, и тех же рынков. Вот пощадила же судьба старенький Слободской рынок (он же Базарчик). А вот Молдаванка лишилась своего «центрального рынка».

Что касается сохранившегося корпуса (кстати, это был молочный корпус Алексеевского рынка), то после того, как рынок ушел в небытие, здесь был мебельный магазин. Само же здание было построено в 1956 году – гораздо позже возникновения самого Алексеевского базара. А вот мясной корпус, построенный в 1939-м, не сохранился, как и сам базар.

«Раньше это был молочный корпус. С Ближних Мельниц носили и продавали молоко. Через трамвайные пути, напротив, был мясной корпус. Такое же здание из красного кирпича. И здание санитарной службы стояло отдельно. До революции это была огромная площадь»,

– пишет одесситка Людмила Зудилина.

Когда возник и исчез одесский Алексеевский рынок

…Когда-то меня сюда водила бабушка. Почему-то редко. Мы здесь покупали сухой спирт для разжигания примуса и специальные иглы для прочистки этого же «чуда техники». Сам базар помню очень смутно.

К счастью, есть одесситы, которые бывали здесь чаще, помнят рынок гораздо лучше. А вот фотографий рынка я так и не отыскала. Ни одной – ни в сети, ни в личной переписке. Да и самих данных о рынке, его особенностях, расположении торговых точек и изюминках, попадается очень мало информации. И если бы не заинтересованность и хорошая память одесситов, этот материал вряд ли бы получился.

Итак, Алексеевский базар. Образовался еще в XIX веке, расположен был на Алексеевской площади между Алексеевским сквером, улицами Степовой, Болгарской, Адмирала Лазарева, Генерала Цветаева, Заньковецкой.

Когда же его не стало? Ресурс «Домофото» приводит цитату из публикации в газете «Вечерняя Одесса» от 2 мая 1988 года: «Алексеевский рынок снесен, на его месте запланировано строительство торгово-технического центра «Орбита».

Что-то не помню я этот самый торгово-технический центр… Зато мы теперь знаем: возник «главный рынок» Молдаванки в середине позапрошлого века, канул в Лету в 1988-м.

Сохранился от него только бывший молочный корпус.

А вот сухой спирт и иглы для примуса мне не случайно запомнились. Оказывается, кроме всего прочего, на рынке была собственная примусная мастерская.

Из воспоминаний одессита об Алексеевском рынке

«Мой любимый Алексеевский» – так начал свои воспоминания об этом «центре торговой жизни» на Молдаванке одессит Сергей Алмоши. Он жил в этом районе, окончил расположенную неподалеку школу №99. Как признается Сергей, он на этом рынке даже «порой прогуливал уроки». А еще «часто обманывал маму, посылавшую меня за картошкой на «Привоз»: я же покупал ее на своем любимом (но более дорогом) Алексеевском рынке».

Более того, Сергей, спасибо ему больше, даже набросал по памяти схему Алексеевского базара, которую мы и приводим. К номерам торговых точек на схеме приложены «расшифровки»:

Магазинчик (продуктовый?); Магазинчик канцтоваров; Магазинчик (не очень помню, чем там торговали); Сухие вина на разлив (не обычная для того времени бодега, а филиал какого-то винсовхоза); Пельменная (очень-очень пролетарская); Примусная мастерская; Овощной магазин; Киоск мелкой галантереи; Открытые прилавки для торговцев привозным товаром; Магазинчики одежды.

Не могу не процитировать Сергея Алмоши, рассказывающем об особом колорите Алексеевского рынка:

«Магазинчик канцтоваров я обожал, у меня до сих пор хранится блокнотик, купленный там. В продовольственном магазинчике были куплены мои первые в жизни сигареты – кубинский термоядерный «Партогаз»… В пельменной мы с друзьями обязательно брали пельмени, они щедро посыпались красным перцем (ох, и публика в этой пельменной порой собиралась!..). В примусной мастерской тоже приходилось часто бывать, даже менял там примусную горелку. Овощной магазинчик в середине базара был очень феншуйный, запомнился мне очень просторным. А магазинчики одежды были очень тесные, полностью завешены и заставлены товаром. Там покупатель ощущал себя словно запертым в платяном шкафу»…

По внешней стороне рынка располагались, как пишет Сергей, парикмахерская, магазин уцененных товаров (внешний фасад), магазинчик с детской одеждой и игрушками (местный «Детский мир»), скобяная лавка, лавка с красками; лавка стойматериалов, прием стеклотары.

А еще наш гид по Алексеевскому рассказывает, что на этом рынке продавались даже рыбки и птички (кажется, по выходным дням). Так что, получается, рынок был еще немного и «филиалом» Староконного.

Хорошо, что хоть кое-что от старого колоритного рынка на старушке Молдаванке осталось – кроме красочных воспоминаний, конечно…

Еще больше интересного об одесской Молдаванке:

Фото автора, схема Алексеевского рынка – Сергей Алмоши