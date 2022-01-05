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Лоукостер SkyUp отменил полеты из Одессы в Хорватию и Турцию

Лоукостер SkyUp отменил полеты из Одессы в Хорватию и Турцию

Украинская лоукост-авиакомпания SkyUp отказалась от ряда рейсов из Украины, в том числе от двух – из Одессы.

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Об этом свидетельствует приказ Госавиаслужбы.

В частности, в компании аннулировали лицензии полетов из Одессы на Сплит (Хорватия) и Стамбул (Турция). При этом лицензии на упомянутые маршруты аннулированы по просьбе самого лоукостера. О причинах такого решения не сообщается.

Всего компания SkyUp согласовала аннулирование лицензий на более чем 30 маршрутов из Киева, Львова, Запорожья, Одессы и Харькова.

Напомним, в июле 2021 года авиакомпания SkyUp сочла нерентабельным новое направление Одесса – Салоники. Оно просуществовало всего шесть дней.

Ранее авиакомпания SkyUp открыла рейс Львов – Одесса – Львов.

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Фото: airlines-inform.ru

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Редакция ПРОФИЛЬ

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