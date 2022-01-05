Лоукостер SkyUp отменил полеты из Одессы в Хорватию и Турцию

Украинская лоукост-авиакомпания SkyUp отказалась от ряда рейсов из Украины, в том числе от двух – из Одессы.
Об этом свидетельствует приказ Госавиаслужбы.
В частности, в компании аннулировали лицензии полетов из Одессы на Сплит (Хорватия) и Стамбул (Турция). При этом лицензии на упомянутые маршруты аннулированы по просьбе самого лоукостера. О причинах такого решения не сообщается.
Всего компания SkyUp согласовала аннулирование лицензий на более чем 30 маршрутов из Киева, Львова, Запорожья, Одессы и Харькова.
Напомним, в июле 2021 года авиакомпания SkyUp сочла нерентабельным новое направление Одесса – Салоники. Оно просуществовало всего шесть дней.
Ранее авиакомпания SkyUp открыла рейс Львов – Одесса – Львов.
Читайте также:
- Две сотни человек застряли в Одесском аэропорту на два дня;
- Одесский аэропорт принял первый рейс авиакомпании, признанной лучшей в мире (фото);
- Из Одессы полетят самолеты в Лондон, Пардубице и Афины;
- Из Одессы можно будет улететь в Прагу – сколько стоят билеты?
Фото: airlines-inform.ru