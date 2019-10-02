В Одессе презентовал книгу путешественник, объездивший 80 стран

Лауреат премии Паустовского, журналист с большим стажем и заядлый путешественник Аркадий Рыбак подготовил четвертый том путевых записок, о котором мы поговорили с автором.

– В декабре 2018 года при переполненном зале во Всемирном клубе одесситов вы презентовали трехтомник “Хорошо ли там, где нас нет?” с подзаголовком “Моя Европа от А до Ю”. И вот уже вышел четвертый том серии, но с другим подзаголовком. Это ваш взгляд на Восток?

Подзаголовок новой книги — “Загадочный Юго-Восток” — не только обозначает регион, о котором пишу, но и некое общее отношение европейцев к этим краям. Интерес к традициям и достижениям восточных цивилизаций появился давно. В западном мире ходило множество легенд о далеких краях. Сюда стремились не только любознательные путешественники и предприимчивые купцы, но и завоеватели. Все это наложило отпечаток на развитие региона.

— Что подтолкнуло вас к таким дальним и, судя по описаниям, не всегда безопасным вояжам?

— Почти все мои поездки в те края состоялись уже в ХХI веке, когда значение стран региона очень выросло. Хотелось своими глазами посмотреть, как там все устроено. Понятно, что даже за несколько поездок невозможно детально изучить здешние места. Географы знают, что общая площадь островов Юго-Восточной Азии превышает 2,5 миллиона квадратных километров. Количество островов не поддается точному подсчету, и большая часть из них остается необитаемой. Малайский архипелаг — самое крупное в мире островное сообщество. Самый большой здешний остров Калимантан превышает площадь Украины. Остров Ява — самый густонаселенный на планете. Здесь еще много чего самого-самого. Например, Индонезия — самая мусульманская стана мира, а соседние Филиппины — самая христианская страна Азии. Сингапур вошел в число мировых лидеров по уровню экономического развития на душу населения.

Можно продолжить эти перечисления рассказами о том, что в регионе развивают как традиционные ремесла, так и высокие технологии, благодаря которым так называемые “азиатские тигры” совершили стремительный рывок из патриархальной отсталости к тому, что у нас принято называть ценностями западной цивилизации. Ну, и, конечно, здесь сохранилось великое множество совершенно уникальных уголков природы. За всем этим стоит ехать.

— Многие европейцы все же воспринимают Юго-Восточную Азию как свои бывшие колонии, как места, куда приятно поехать зимой, ибо там всегда тепло…

— Действительно, есть категория туристов, облюбовавших курорты Таиланда, Вьетнама, Индонезии, Филиппин, Цейлона. Там круглый год солнечно и тепло. Вода в океане манит. Хотя сам океан и множество действующих вулканов нередко бывают смертельно опасными. С пляжных курортов тоже можно совершать вылазки по интересным местам. Это естественно — сочетать релакс с активными походами. Я предпочитаю большую часть времени проводить в путешествиях.

Что касается восприятия европейцами их бывших колоний, мне кажется, это уже ушло в прошлое. Возможно, тем же французам комфортнее приезжать туда, где все еще говорят по-французски, а британцам в англоязычные регионы. Не знаю. Конечно, отпечаток длительного пребывания европейских колонизаторов сказался на архитектуре больших городов, на сохранившихся системах управления и образования, даже в законах и конституциях. Плохого в этом нет. Историю не изменишь. Но сохранение лучших достижений предшественников — это плюс для молодых государств.

— В числе любимых мест отдыха европейцев вы упомянули Таиланд. Но в новой книге о нем ни слова. Неужели не побывали?

— Из стран, входящих в Юго-Восточную Азию, не был только в Мьянме и Брунее. В Таиланде был совсем недолго. Сравнивая рассказы моих знакомых, гостивших там часто и поездивших по интересным точкам, решил о своих впечатлениях не писать. Видел там не так много. Посчитал, что не стоит говорить о том, о чем мало знаю…

— Регион Юго-Восточной Азии довольно точно очерчен географически. В вашей книге к этой группе стран вы присоединили еще и Китай со Шри-Ланкой…

— Во-первых, я не пишу учебник или справочник по географии. Во-вторых, ментально, исторически и территориально обе названные страны примыкают к региону. В-третьих, структура каждого тома формируется в ходе работы. Мне представлялось естественным включить сюда эти записки.

Между прочим, именно Китай и Шри-Ланка были первыми странами региона, в которых я побывал. Возможно, что знакомство с ними подтолкнуло к новым путешествиям на Восток. Нужно ли напоминать, что Китай сегодня — самая населенная страна планеты, третья по площади и почти равная Соединенным Штатам по объему экономики?

В небольшом, на первый взгляд, списочке стран, о которых идет речь в этой книге, проживает два миллиарда человек. Китайцев, филиппинцев, вьетнамцев, тайцев можно встретить нынче по всему земному шару.

— Вы упомянули о природных красотах региона. Сколько времени уделяете в поездках на такие романтические детали?

— Вот уж где мы наплавались в лодках разных конструкций по рекам и озерам, полазили по пещерам и скалам, так это в Азии. В своих записках рассказываю о многих изумительных по красоте местах подробно. Скажу только, что в каждой стране сохраняется своя изюминка. Хотя есть немало внешних признаков и традиций, которые перекликаются в очень далеких друг от друга местностях. При этом регион населяют сотни народов и племен, сохранивших только им присущие черты.

— В новой книге большое количество иллюстраций, которые не просто дополняют ваши тексты, но порой несут самостоятельную функцию. Есть прекрасные пейзажи и жанровые сценки, дающие представление о загадочном Юго-Востоке.

— При подготовке книги боролся с искушением превратить ее в подобие фотоальбома. Пришлось перелопатить огромный массив иллюстраций, отснятых в поездках. Пытался отобрать то, что несет определенную информацию. Но не смог устоять и перед тем, чтобы включить фото без всяких подписей. Надеюсь, они порадуют глаз читателей. В этот том вошло почти три сотни фотографий.

— Вы наверняка продолжаете путешествовать и писать о своих наблюдениях.

— На момент выхода этой книги я посетил 80 стран. Уже работаю над следующим томом, в который войдут африканские заметки и кое-что еще.

— Сколько всего книг в серии “Хорошо ли там, где нас нет?” планируете выпустить?

— Не буду загадывать. Есть желание вспомнить большую часть путешествий. На очереди — прогулки по Новому свету…

— Вы путешествуете с семьей?

— Да, жена Эльвира и младшая дочь Аня — неизменная команда вот уже больше десяти лет. В последние годы у нас было несколько непростых и утомительных маршрутов, которые мини-группа преодолела стойко. Зато какие яркие воспоминания остались! Это ведь на всю жизнь…

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