Труханов против всех: кто будет мэром Одессы?

Одной из главных интриг одесской политической жизни остается будущая борьба за пост мэра города. Причем вопросов здесь сразу два: когда собственно пройдут выборы и кто составит конкуренцию действующему городскому голове Геннадию Труханову? Эксперты-политологи, журналисты, да и сами возможные кандидаты строят версии и подкидывают хвороста в костер слухов и домыслов. «Одесская жизнь» решила проанализировать возможные сценарии развития политической обстановки в нашем городе. Что известно на данный момент и чем это может обернуться?

Главный кандидат

Мало кто в Одессе сомневается, что действующий мэр Геннадий Труханов будет вновь баллотироваться на этот пост. При всех вопросах к городскому голове от самих одесситов, он сохраняет неплохие шансы на победу. По разным оценкам, порядка 40-60% голосов электората остаются за Трухановым.

Более того, становится очевидно, что именно с действующем мэром будут бороться все остальные кандидаты, сколько и кто бы они ни были. Так что мэрские выборы в Одессе пройдут по принципу: Труханов против всех.

Враг из-за моря

Грузинско-украинский политик Михаил Саакашвили несколько раз неудачно пытался войти в общественн-политическую жизнь Одессы. Но несмотря на определенный электорат в соцсетях, его реальный рейтинг в Одессе — около 1%. Именно такой результат показала его партия «Рух Нових Сил» на парламентских выборах.

А буквально на днях Саакашвили и вовсе заявил, что намерен вернуться в Грузию и заниматься политической борьбой у себя на Родине. Из чего можно сделать, что выборы мэра Одессы пройдут без грузинского представителя.

«Великий и ужасный»

Именно так его называли некоторые оппоненты в последнюю мэрскую каденцию. О своем намерении вернуться в кресло градоначальника заявил Эдуард Гурвиц 12 сентября на своей странице в Фейсбуке. Он одобрил идею о досрочных выборах и решил принять в них участие. Политик отметил, что его возраст (71 год) не помешает ему эффективно исполнять функции мэра.

Однако эксперты оценивают шансы Гурвица снова быть мэром практически равными нулю. Но в то же время неспособный победить Гурвиц вполне сможет оттянуть на себя часть «антитрухановского» электората, осложнив жизнь другим претендентам на мэрское кресло.

Атака «Зе-команды»

Естественно, что все одесситы ждут кандидата на пост мэра от президентской партии «Слуга народа». Но в последнее время таковых появилось многовато.

По данным ряда экспертов, основным конкурентом Геннадия Труханова в борьбе за кресло градоначальника стоит рассматривать Алексея Леонова. «Наша команда принимает вызов и объявляет мобилизацию сторонников» – именно эти слова из видеоролика Леонова многие посчитали официальным стартом его мэрской кампании.

По другим данным возглавить Одессу планирует еще один нардеп от «Слуги народа» – Артем Дмитрук. Считается, что он, впрочем как и Леонов, собирает вокруг себя часть одесской элиты, разочаровавшейся в Труханове.

В борьбу за пост мэра Одессы от «СН» также может вступить Александр Горенюк. У него шансы меньше, но репутация его пока чище всего.

По некоторым данным, не прочь посидеть в кресле мэра и еще один представитель «Зе-команды» Игорь Васильковский. Говорят, что его открыто поддерживает часть «старых» одесских политиков, в частности бывший губернатор Сергей Гриневецкий.

Тем не менее, многие политологи и журналисты считают, что президентская команда только готовит «своего кандидата».

Бывшие и настоящие

Как говорят эксперты, за главный пост в Одессе могут побороться и аксакалы местной политической арены. Среди них: проваливший парламентские выборы Сергей Кивалов, уволенный президентом Порошенко экс-губернатор Максим Степанов и бывший глава Одесской ОГА в 2014-2015 гг. Игорь Палица.

Также потенциальными претендентами на пост мэра считают действующего депутата Одесского горсовета Анна Позднякова и даже совладельца частного порта ТИС Андрея Ставницера.

Фото: odessa.net.ua