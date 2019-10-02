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Новости Одессы и Одесской области

Что делал Том Круз в одесском порту?

Что делал Том Круз в одесском порту?

Как мы уже писали, он прилетел утром личным самолетом и засветился в популярном ресторане. Там его тут же обступили поклонники и стали делать селфи.

Помимо ресторана, Тома Круза видели на Екатерининской площади. А как выяснилось позже, актер посетил еще несколько популярных в городе мест.

Так, кинозвезда побывала в одесском порту. Как рассказали в администрации структуры, актер попросил сделать тайным его визит. Чтоб никаких поклонников, папарацци и журналистов.

Там, в свою очередь, сделали все, чтобы выполнить его просьбу. Рядовых сотрудников попросили оставаться на рабочих местах, к общению допустили только руководство. Руководители по сути отвечали на вопросы и консультировали звезду. Хотя в порту признались, что это было не так легко.

– Приезд звезды мирового масштаба – уже сам по себе сенсация, – отметили в администрации порта. – Удержать это в секрете невозможно в принципе, но мы постарались сделать так, чтобы это не отразилось на работе наших гостей.

Сотрудники порта говорят, что Том Круз прибыл с продюсерской группой. Рассматривал эстакаду, пассажирский терминал, грузовые причалы, гостиницу. Заинтересовался кинетическим фасадом и холлом морвокзала, а также помещением бывшего торгового центра «Гранд-Европа». А перед тем долго любовался видом на морские ворота с Потемкинской лестницы.

Говорят, присматривал локации для съемки нового фильма. Кино будет в жанре шпионского экшна. Хотя большинство знают Тома Круза как актера, он еще и продюсер.

В Одессе Том Круз пробыл всего несколько часов, после чего улете во Львов. Там актер первым делом встретился с мэром Андреем Садовым.

Автор – Яся Шиловская

Фото: facebook.com/odessaseaportauthority

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