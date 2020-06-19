Одесский «Привоз»: кипящая жизнь под названием «М-м-м, вкусняшка»

Июньский «Привоз» — это вам не тот необыкновенный случай, когда его, весной пусть на несколько дней, но все же закрыли. Вы себе представляете? Он таки был закрыт!.. Это при том, что брендовый одесский рынок, что в марте, что в апреле, ни в какую коронованную гадость не верил. Он — Привоз, он торговал, а люди покупали.

Потом его все же закрыли (прикрыли), а когда открыли заново, то все блистало всеми известными нам мерами предосторожности: и антисептиками «поливали», и без масок не пускали, и температуру измеряли каждому входящему. Даже пленки между покупателями и продавцами установили.

Но вот наступил июнь с его плодово-ягодным изобилием. Какова ситуация? Как сказано на ценнике к «сказочной селедочке» на том же «Привозе», ситуацию можно назвать «М-м-м, вкусняшка». Жизнь бьет ключом. Как и в докарантинные времена, у молочного корпуса процветает торговля свеженьким молочком с ног. На месте, где когда-то был антисептик у входа в корпус, осталось только объявление о нем. Кто-то даже принял его за урну — использованный стаканчик выбросил.

Нет больше этих непонятных многим и многим пленок между покупателем и продавцом. Одни палки остались. Теперь, если не знаешь, в чем тут дело, то становится совершенно непонятным, что за «подпорки» красуются рядом с творожком-брынзочкой-сметанкой-сливками.

«Привоз» кипит. Изобилие и более-менее демократичные цены. Редчайший человек в маске, даже если она покоится где-то под подбородком, вызывает некоторое недоумение.

Впрочем, здесь никто никого не разглядывает, все внимание — на товар. Народ активно раскупает колбаску-мяско-клубничку-черешню-вишню-помидорчики. Рачки и малосолочку в мелком и крупном виде, мидии, приготовленные «как угодно» и с «чем угодно», рыбку, молочку и прочее.

И ценники по-прежнему вызывают умиление (это как минимум), потому что только здесь можно отыскать очередную селедочку-малосолочку, нареченную продавцом «супер-звезда» (!). И все здесь — «самое свежее» и «самое вкусное». А если так, то какие там дистанции?!

Между тем, у нас, пусть адаптивный, но все же карантин, тем более, продленный. И по-прежнему кто-то уверен: никаких масок-антисептиков, все это ерунда. Кто-то выражает сомнения: «А не слишком ли рано мы расслабились?».

Цифры антирекордов «заразы» у нас ползут вверх. Карантин в связи с распространением коронавируса ужесточили уже в 5 районах Одесской области. Это Болградский, Измаильский, Лиманский, Ананьевский и Татарбунарский районы…

Что имеем? «Экономика сейчас диктует нам необходимость ослабления карантина, а эпидемиологическая ситуация — наоборот», — объясняет главный санврач Одесской области Виталий Гончаров.

И никто по большому счету не знает, как быть с этим «несоответствием».

Вчера жители Болградского района ворвались в здание райгосадминистрации, требуя не закрывать рынки и магазины на карантин. Жизнь кипит…

Фото с Привоза смотрите в нашей галерее:

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Фото: Мария Котова

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