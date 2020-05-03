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Новости Одессы и Одесской области

Одесский «Привоз» после открытия: пленки-термометры, маски-антисептики (фото)

Одесский «Привоз» после открытия: пленки-термометры, маски-антисептики (фото)

Побывав несколько дней в режиме «карантинного закрытия», при этом частично работая, одесский бренд — рынок «Привоз» — работает в обычном режиме. Впрочем, появились кое-какие изменения.

Для начала — чем торгуют. Как и обычно — всем, чем желаете (и чего не желаете — тоже). От брынзочки-копченостей, фруктов-овощей — до одежды, обуви, кухонной утвари, посуды и всего остального, что подскажет вам фантазия.

Для того, чтобы попасть на «Привоз» через главный вход со стороны Преображенской, не поленитесь, приоденьте маску. Кстати, так многие и поступают: маска извлекается из кармана (сумки), надевается, демонстрируется на лице стоящему у входа сотруднику. Потом маску многие снимают. Впрочем, нет, надо пройти еще одну процедуру — вам измерят температуру.

Одесситы реагируют на это по-разному. Кто-то возмущается. Один человек на моих глазах так противился этой процедуре, что его в результате просто вывели за пределы рынка. Кто-то юморит: «А давление заодно не измерите?». В основном же все послушно подставляют руки под градусник и идут себе дальше.

У входа в молочный корпус другая процедура: вам на руки «пшикнут» антисептиком. Кстати, знаменитая торговля с ног молочкой у корпуса куда-то «испарилась».

В корпусе — все, как и до карантина, за исключением «пленочного режима». Вдоль всех торговых рядов протянута пленка. Кстати, пленка теперь не только в корпусе. Там, где торгуют фруктами, овощами, рыбой, она тоже протянута. То есть, это такая «преграда» между покупателем и торгующим. «Шо за фигня?!», — поинтересовалась бойкая одесситка. Продавец ей в тон ответила: «Сказали натянуть — натянули».

Конечно, людей много — как в самый обычный «привозной» день. И все эти призывы о соблюдении дистанции — только призывы. Одесса привычно делает базар, и по-прежнему поражается, «ну как такое могло быть, что наш «Привоз» закрывали?..»

Одесский рынок "Привоз" все так же работает, однако с определенными отличиями.
Одесский рынок "Привоз" все так же работает, однако с определенными отличиями.
Одесский рынок "Привоз" все так же работает, однако с определенными отличиями.
Одесский рынок "Привоз" все так же работает, однако с определенными отличиями.
Одесский рынок "Привоз" все так же работает, однако с определенными отличиями.
Одесский рынок "Привоз" все так же работает, однако с определенными отличиями.
Одесский рынок "Привоз" все так же работает, однако с определенными отличиями.
Одесский рынок "Привоз" все так же работает, однако с определенными отличиями.
Одесский рынок "Привоз" все так же работает, однако с определенными отличиями.
Одесский рынок "Привоз" все так же работает, однако с определенными отличиями.
Одесский рынок "Привоз" все так же работает, однако с определенными отличиями.
Одесский рынок "Привоз" все так же работает, однако с определенными отличиями.

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