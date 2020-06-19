Непредсказуемый вирус: карантин ужесточили еще в нескольких районах Одесской области

Карантин в связи с распространением коронавируса ужесточили еще в 4-х районах Одесской области. Это Измаильский, Лиманский, Ананьевский и Татарбунарский районы.

Об этом сообщили на еженедельном брифинге в Одесской облгосадминистрации.

«Мы очень надеялись, что с повышением температуры вирус ослабнет, но он оказался непредсказуемым. Сложившаяся сейчас ситуация — результат пренебрежения масками и других норм карантина. Экономика сейчас диктует нам необходимость ослабления карантина, а эпидемиологическая ситуация наоборот», — объяснил главный санврач Одесской области Виталий Гончаров.

Карантинные ограничения касаются работы рынков, общественного транспорта, торговых и развлекательных заведений.

Ранее сообщалось, что карантин ужесточили в Болградском районе, а также городе Измаил.

Напомним, Одесскую область, несмотря на коронавирус, признали одним из самых безопасных для туристов регионов.

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