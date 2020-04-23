Одесский «Привоз» таки закрыли: что работает? (фото)

Трудно в это поверить, но факт: одесский «Привоз» таки закрыли. Карантинный кризис добрался и до него.
Итак, что имеем? Главный вход в «Привоз» со стороны Преображенской закрыт. На воротах крупно: «Санитарный день». Одесситка, пришедшая делать покупки, возмущается: «И чего это они решили устраивать санитарный день в четверг?». Знающие люди поясняют, что рынок «вообще закрыли на карантин, а про сандень — это чтобы люди в обморок не падали». Женщина, услышав про «вообще», замерла от «ужасной новости».
А вообще народ пытается шутить. Магазин (конечно же, закрытый) с одеждой показательно выставил в витрине голых манекенов. Печально смотрится на территории закрытого рынка ничего не понимающий кот в рыбных рядах…
Вся территория «Привоза» — на замке. Это и в самом деле так. Все входы-выходы закрыты прочно. Обошла знаменитый рынок по всему периметру. Закрыто все, что прилегает к «Привозу». Со стороны Новощепного ряда, там, где торговали всякими хозтоварами, тоже все заперто.
Что работает, скажем так, в районе «Привоза»? Контейнеры, которые впритык к рынку, закрыты. Даже те, где торговали продуктами питания. А вот напротив них работают аптеки (их здесь в ряду несколько), зоотовары и еще несколько магазинчиков — в основном, продукты питания и бытовая химия.
Зато открыт «Рыбный ряд» на углу Преображенской и Пантелеймоновской! Здесь вас по-прежнему встречает фигура Тети Сони в маске. Кстати, в маску приодели даже бронзового котика у ее ног. Народ радуется, фотографируется на фоне знаменитой одесской Тети. Открыт и Мясной ряд, который еще именуют «новым мясным корпусом». Так что «делать базар» есть где.
Сам факт «такизакрытия» самого знаменитого одесского рынка у многих одесситов вызывает настоящий шок. Впрочем, однозначного мнения, как удалось убедиться, у горожан нет. Одни поражаются, «как такое в голову могло прийти?!», другие считают, «что давно пора, у нас же карантин».
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