Одесский «Привоз» таки закрыли: что работает? (фото)

Трудно в это поверить, но факт: одесский «Привоз» таки закрыли. Карантинный кризис добрался и до него.

Итак, что имеем? Главный вход в «Привоз» со стороны Преображенской закрыт. На воротах крупно: «Санитарный день». Одесситка, пришедшая делать покупки, возмущается: «И чего это они решили устраивать санитарный день в четверг?». Знающие люди поясняют, что рынок «вообще закрыли на карантин, а про сандень — это чтобы люди в обморок не падали». Женщина, услышав про «вообще», замерла от «ужасной новости».

А вообще народ пытается шутить. Магазин (конечно же, закрытый) с одеждой показательно выставил в витрине голых манекенов. Печально смотрится на территории закрытого рынка ничего не понимающий кот в рыбных рядах…

Вся территория «Привоза» — на замке. Это и в самом деле так. Все входы-выходы закрыты прочно. Обошла знаменитый рынок по всему периметру. Закрыто все, что прилегает к «Привозу». Со стороны Новощепного ряда, там, где торговали всякими хозтоварами, тоже все заперто.

Рынок «Привоз» на карантине. Рынок «Привоз» на карантине. Рынок «Привоз» на карантине. Рынок «Привоз» на карантине. Рынок «Привоз» на карантине. Рынок «Привоз» на карантине. Рынок «Привоз» на карантине. Рынок «Привоз» на карантине.

Что работает, скажем так, в районе «Привоза»? Контейнеры, которые впритык к рынку, закрыты. Даже те, где торговали продуктами питания. А вот напротив них работают аптеки (их здесь в ряду несколько), зоотовары и еще несколько магазинчиков — в основном, продукты питания и бытовая химия.

Зато открыт «Рыбный ряд» на углу Преображенской и Пантелеймоновской! Здесь вас по-прежнему встречает фигура Тети Сони в маске. Кстати, в маску приодели даже бронзового котика у ее ног. Народ радуется, фотографируется на фоне знаменитой одесской Тети. Открыт и Мясной ряд, который еще именуют «новым мясным корпусом». Так что «делать базар» есть где.

Даже тетя Соня с котом соблюдают правила карантина. Даже тетя Соня с котом соблюдают правила карантина. Даже тетя Соня с котом соблюдают правила карантина.

Сам факт «такизакрытия» самого знаменитого одесского рынка у многих одесситов вызывает настоящий шок. Впрочем, однозначного мнения, как удалось убедиться, у горожан нет. Одни поражаются, «как такое в голову могло прийти?!», другие считают, «что давно пора, у нас же карантин».

Сам «Привоз» закрыт на карантин, но ближние павильоны и киоски работают. Сам «Привоз» закрыт на карантин, но ближние павильоны и киоски работают. Сам «Привоз» закрыт на карантин, но ближние павильоны и киоски работают. Сам «Привоз» закрыт на карантин, но ближние павильоны и киоски работают. 94017813_317626919200155_1337551449898352640_n

Фото автора

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.