Что произошло в Одессе 19 июня: ограждение около танкера Delfi и освобожденные моряки

Главные новости за сегодня, которые вы могли пропустить.
- После 3,5 лет заключения в ливийской тюрьме в Украину возвращаются 14 моряков танкера «Рута». Самолет с ними вылетел из Ливии рано утром в пятницу, 19 июня.
- В парке им. Савицкого в Одессе в четверг, 25 июня, пройдут сразу две выставки. С утра посетителям парка продемонстрируют композиции из 100 тыс. декоративных растений.
- Жительница Одессы, 37 лет, выбросилась из окна квартиры на шестом этаже дома на улице Тополевой.
- В Одессе появилась первая в городе муниципальная парковка. Находится она в центре, на Екатерининской площади.
- Последствия ливней очень сказались на реконструкции (началась 12 мая сего года) Новощепного ряда в Одессе. Местами после них здесь образовались «непролазные» места. Между тем, реконструкция Новощепного ряда — в разгаре.
- Металлическую сетку огораживающую пляж с танкером «Delfi» уже частично сняли. Пляжники как ни в чем не бывало загорают напротив судна.