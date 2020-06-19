Что произошло в Одессе 19 июня: ограждение около танкера Delfi и освобожденные моряки

Дельфийские хроники: когда уберут затонувшее судно? 25 июня одесский пляж «Дельфин» должен лишиться одной из самых главных своих достопримечательностей – затонувшего танкера «Делфи». Об этом сообщил руководитель Одесской ОГА Максим Куцый у себя на странице в Facebook. Судно потерпело крушение во время шторма 22 ноября, и с этого времени даты его потенциальной уборки с побережья постоянно сдвигались. Вспомним некоторые из них. ПОДРОБНЕЕ