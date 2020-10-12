Одесский кинофестиваль 2020: все больше украинских фильмов (фото)

На 11-ом Одесском международном кинофестивале (ОМКФ), как и в предыдущие годы, украинское кино было представлено во всех конкурсных программах и взяло главные призы. Какие это фильмы и за что их наградили, мы подробно расскажем в нашем обзоре.

В этом году на Одесском кинофестивале представили 28 отечественных фильмов. Они были заявлены в международном и национальном конкурсах, а программа украинских короткометражных фильмов состояла из трех частей. Украинское кино показали и в рамках спецпоказа, а также в программе сериалов.

Приятно, что организаторы предложили зрителям ретроспективу, состоящую из фильмов одесских кинематографистов, снятых в тяжелые для них 90-е годы. Более того, эти фильмы можно было посмотреть на большом экране в киевском Довженко-центре на специальных сеансах. Еще один украинский фильм, «Женщины про женщину» 1930 года, был показан в программе «Женщины – пионерки кино». Сняла его режиссер Евгения Григорович, которая начинала свою карьеру в Одессе, а далее посвятила себя работе в жанре научно-популярного кино в Киеве.

Также, по уже сложившейся традиции, в рамках детской программы были показаны 10 короткометражек, снятых украинскими подростками.

Специальные награды

Параллельно с профессиональным и зрительским жюри на ОМКФ активно работает и специальное жюри журналистов-кинокритиков. Такая практика существует на многих кинофестивалях: Каннском, Берлинском, Венецианском и других. В этом году критики отдали украинским лентам два приза: за лучшие полнометражный и короткометражные фильмы.

Первый достался документальный фильму «Бес». Герой фильма Николай Кудрявцев, отец казненного на Донбассе сына-разведчика, пытается найти правду и добиться хоть какой-то справедливости. А еще у него продолжает теплиться надежда на то, что сын все-таки жив…

Лучшей короткометражкой, по мнению кинокритиков, стал фильм «Чачо» Виталия Гавуры о столкновении традиционных и современных ценностей и манящих возможностях заграницы. В небольшом городке идет цыганская свадьба, молодым вручают повязанный бантиком автомобиль. Невеста со страхом ждет брачной ночи, но жених что-то не спешит. Оказывается, он любит не невесту (что немудрено – ведь он ее видит впервые в жизни), а своего друга, который уговаривает его бросить все это цыганское счастье и уехать в Европу…

Олег Сенцов. Спецпоказ

ОМКФ, начиная с первого дня пребывания Олега Сенцова в российской тюрьме, поддерживал молодого режиссера. Было проведено множество акций, письма с требованием освободить Олега подписывали ведущие европейские режиссеры, а в первом ряду фестивального дворца всегда оставалось свободным его именное кресло.

После освобождения отношения Сенцова и фестиваля не закончились. Так, в этом году в рамках спецпоказа был представлен фильм, снятый режиссером Ахтемом Сейтаблаевым «Номера». По сценарию Сенцова. Этот сценарий он написал еще до того, как попал в российскую тюрьму – в 2011 году. Фильм снят в забытой уже манере фильма- спектакля. А по жанру это вышла антиутопия, аллегория социальной жизни. Сначала герои ленты живут в строго регламентированном мире «Правил» и почитания «Великого Нуля». Потом происходит переворот и… Стало ли им лучше жить?

Куда указывает украинский вектор?

На фестивале украинские фильмы представлены в двух конкурсных программах: коротко- и полнометражки. Национальная программа – отличный способ понять с помощью кино, какие темы волнуют украинское искусство и какие вопросы задают наши режиссеры.

В этот раз отбор прошли четыре фильма снятые в копродукции с режиссерами из других стран – Румынии, Грузии, Канады, Австралии. Таким образом понимаешь, что мы не оторваны от мира и, действительно, проблемы у нас у всех общие.

В национальном конкурсе короткого метра победу одержал фильм «Прощай, Головин» канадского режиссера Мэтью Гримара. Фильм снят в необычной манере с необычными движениями камеры. Головин – молодой украинец, который после смерти отца рассуждает о своем скором отъезде за границу. Вообще, надо сказать, что тема отъезда из страны присутствовала в нескольких короткометражках. Этот вопрос очень волнует молодых людей.

В короткометражном конкурсе участвовал и одесский фантастический фильм «Альфа» Елены Рубашевской. Постапокалиптический мир, где выживет только сильнейший, снят на фоне родных одесситам приморских пейзажей.

В национальной конкурсной программе полного метра были представлены три документальных фильма, три художественных и впервые – анимационный.

Примечательно, что в конкурсной программе детского кино, украинских фильмов не было. Но авторы мультфильма «Виктор-робот» не прогадали, представив свой фильм именно в Международной программе. Мультфильм взял главный приз фестиваля – «Приз зрительских симпатий». Режиссер – Анатолий Лавренишин, опытный аниматор, участник многих фестивалей. В этот раз он рассказал историю о приключениях в мире будущего девочки и робота-малыша.

Профессиональное жюри отдало свои голоса за совместный украино-румынский фильм «Не все будет хорошо». Румынского режиссера Адриана Пирву и украинку Алену Максим сроднило то, что оба они родились сразу после Чернобыльской аварии, и здоровье обоих пострадало от этого. Собственно, фильм и исследует последствия катастрофы на поколении детей, родившихся в то время. Адриану Пирву и Алене Максим достался также приз за лучшую режиссерскую работу.

Еще один конкурсный документальный фильм – «Между кадрами» Анастасии Тихой. Он посвящен памяти актера и преподавателя Тараса Денисенко, скончавшегося в 2017 году. Его студенты вспоминают методы преподавания и человеческие качества своего Мастера.

Художественный фильм «Семья» снят молодым австралийским режиссером Джейденом Стивенсом в Украине с украинскими актерами. Герой пытается с помощью нанятых аниматоров воссоздать и снять на видео свою счастливую семейную жизнь. Может ли такая эрзац-семья заменить настоящие человеческие взаимоотношения?

Семейным отношениям посвящена и лента «Мой милый дом» Сергея Сторожева. Споры о продаже квартиры рушат все в, на первый взгляд, благополучной семье. Выживет только один из братьев и его племянница.

Фильм «Урсус. Кавказский бурый медведь» снят совместно Грузией, Украиной, Болгарией и Германией. Но по духу – он абсолютно грузинский. Впрочем, второй по значимости персонаж фильма в исполнении Богдана Бенюка – украинец. Правда украинец, чья семья уже 150 лет живет в Грузии. Когда по мере путешествия героев из Тбилиси в Берлин, они попадают в Карпаты, герой Бенюка исполняет танец возле знака «Центр Европы» и кричит: «Украина! Центр Европы!» Кстати забавно, что румынский городок съемочная группа снимала в Ужгороде. Кто там бывал, сможет узнать локацию.

Национальный приз за лучшую актерскую работу получила Мария Хомутова за роль в короткометражке «Двое». Фильм Владислава Ветрова рассказывает о паре средних лет, которые прожили вместе уже четыре года, когда муж решил устроить обряд венчания.

Международное признание

В Международной конкурсной программе в этом году было представлено три украинских фильма. Два из них сняты в копродукции с другими странами.

Начнем с конкурса «Европейское документальное кино» в котором победил фильм совместного производства Германии и Украины «Военные каникулы». Герои картины – киевские школьники: Аня и Никита. Их обоих отправляют в один детский летний лагерь с военным уклоном. Аня в восторге от всего военного воспитания, чувства Никиты сдержанны. Только в конце мы понимаем, что Никита только день побудет дома и снова отправится в лагерь на следующую смену. Фильм пытается дать ответ на вопрос: «Нужно ли детям военное воспитание и вообще военная подготовка?»

Перейдем к международному конкурсу. В производстве фильма литовского режиссера Игнаса Йонинаса «Невидимый» тоже участвовала Украина. И не просто участвовала – вся первая часть фильма проходит в Карпатах. В общем, получается что Карпаты – довольно популярное место у европейских кинематографистов. Герой фильма Йонас даже пытается пробиться в украинское танцевальное телешоу. Когда у него это не выходит, он решает прикинуться слепым танцором. Но известность таит для него опасность, ведь из-за него невинный человек сидит в тюрьме.

Ну и главный приз украинского кино на этом фестивале, приз международного жюри, получила «Атлантида» Валентина Васяновича. Фильм скоро выйдет на экраны страны и рекомендуем его не пропустить. Из-за этого не хочется раскрывать сюжет этого эпического фильма. Скажем лишь, что в нем есть такие сцены, которые вы нигде до этого не видели.

Фильмы смотрели Юлия Сущенко и Алексей Овчинников

Фото: пресс служба ОМКФ

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