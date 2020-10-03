Одесский кинофестиваль: на Потемкинской лестнице показали немецкий немой «ужастик» (фото)

Вчера вечером, 2 октября, в Одессе в рамках 11-го международного кинофестиваля на Потемкинской лестнице показали немой фильм ужасов «Голем: как он пришел в мир». В этом году эта кинокартина отметила 100-летний юбилей. Для Одесского кинофестиваля подобное действо стало настоящей визитной карточкой.

В этом году, несмотря на перенос фестиваля на осень из-за пандемии коронавируса, традиционный кинопоказ состоялся в полном масштабе. Организаторы перформанса остановили свой выбор на немом фильме ужасов двух именитых режиссеров Карла Безе и Пауля Вегенера. Этот фильм считается классикой раннего немецкого экспрессионизма. Сюжет картины, снятой в 1920 году, основывается на еврейской легенде об одноименной глиняной статуе, которую оживили с помощью магии.

Фильм сопровождался аккомпанементом камерного оркестра под руководством заслуженного артиста Украины Игоря Шаврука. Музыканты исполнили саундтрек израильского композитора Бетти Оливеро. Аранжировку создал один из учредителей международного возрождения концертов немого кино Гонтер А. Бухвальд.

Несмотря на то, что возле сцены оборудовали платную зону с креслами и баром, большинство зрителей уже по традиции уселись на ступеньках лестницы. Также можно было купить билет на онлайн-просмотр ленты.

Отметим, что увидеть вживую немой фильм под открытым небом собрались значительно меньше людей, чем в прежние годы. Что касается карантинных норм, то лишь единицы были в масках, а дистанцию не соблюдали вовсе.

Мы решили опросить гостей фестиваля, как они относятся к таким показам и с чем связана столь низкая посещаемость в этом году. Большинство опрошенных давали положительные отзывы, говоря, что это поднимает уровень Одесского кинофестиваля в разы. Однако некоторые утверждали, что все-таки немое кино очень своеобразное и не всем по душе.

«Истинных поклонников такого жанра довольно мало в нашем городе. Большинство приходит, чтобы просто что-нибудь «интересное» увидеть, а перенос фестиваля на осень стал, на мой взгляд, главной причиной низкой посещаемости», – прокомментировала ситуацию гостья фестиваля Елена.

Ранее «Одесская жизнь» писала, что в 2020 году Одесский международный кинофестиваль откроет политическая комедия «Босой император».

Напомним, в связи с пандемией коронавируса 11-й Одесский международный кинофестиваль проходит в онлайн-формате с 25 сентября по 3 октября.