Визит в Одессу двух президентов: какие улицы перекроют?

В Одессе нашли уникальную плитку во дворе «дома с тремя адресами» (фото) Одесский памятник архитектуры – исторический дом Вагнера, один из старейших в городе и часто именуемый как «дом с тремя адресами» (так называемый проходной квартал) – стал своеобразным героем дня. Здесь, наконец, установили аутентичные отреставрированные ворота и обнаружили уникальную лавовую плитку. ПОДРОБНЕЕ

Покровский переулок: одесский шарм и «музей» тротуарного покрытия (фоторепортаж) Старый Покровский переулок не так уж и велик: он протянулся от улицы Жуковского до улицы Троицкой, но являет собой довольно яркую картинку Одессы, перешедшей из далекого вчера в день сегодняшний. ПОДРОБНЕЕ