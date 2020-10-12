Визит в Одессу двух президентов: какие улицы перекроют?

Завтра, 13 октября, в Одессе ограничат движение транспорта в центре города в связи с визитом президентов Украины Владимира Зеленского и Польши Анджея Дуды.
По информации Патрульной полиции Одесской области, с 07:30 планируется закрыть для проезда такие улицы:
- Французский бульвар (от Итальянского бульвара до ул. Академической);
- ул. Академическую (от. Французского бульвара до площади 10 апреля);
- ул. Пушкинскую (от ул. Греческой до ул. Ланжероновской);
- ул. Ришельевскую (от ул. Греческой до ул. Ланжероновской);
- ул. Ланжероновскую (от ул. Екатерининской до ул. Пушкинской);
- площадь Екатерининскую (с прилегающими улицами).
В полиции рекомендуют водителям заранее планировать свои маршруты с учетом введенных ограничений.
Как сообщала «Одесская жизнь», завтра Дуда и Зеленский приедут в Одессу на экономический форум.
Фото: Патрульная полиция Одесской области