Новости Одессы и Одесской области

Визит в Одессу двух президентов: какие улицы перекроют?

Визит в Одессу двух президентов: какие улицы перекроют?

Завтра, 13 октября, в Одессе ограничат движение транспорта в центре города в связи с визитом президентов Украины Владимира Зеленского и Польши Анджея Дуды.

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По информации Патрульной полиции Одесской области, с 07:30 планируется закрыть для проезда такие улицы:

  • Французский бульвар (от Итальянского бульвара до ул. Академической);
  • ул. Академическую (от. Французского бульвара до площади 10 апреля);
  • ул. Пушкинскую (от ул. Греческой до ул. Ланжероновской);
  • ул. Ришельевскую (от ул. Греческой до ул. Ланжероновской);
  • ул. Ланжероновскую (от ул. Екатерининской до ул. Пушкинской);
  • площадь Екатерининскую (с прилегающими улицами).

В полиции рекомендуют водителям заранее планировать свои маршруты с учетом введенных ограничений.

Как сообщала «Одесская жизнь», завтра Дуда и Зеленский приедут в Одессу на экономический форум.

Фото: Патрульная полиция Одесской области

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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