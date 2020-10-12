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«Оранжевая» Одесса: где соблюдают масочный режим? – фоторепортаж

«Оранжевая» Одесса: где соблюдают масочный режим? – фоторепортаж

С понедельника, 12 октября, Одесса находится в «оранжевой» карантинной зоне. Но, несмотря на это, для большинства горожан обязательный масочный режим остается простой формальностью.

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Корреспондент «Одесской жизни» побывал в таких местах скопления людей, как супермаркет, рынок, остановки общественного транспорта и посмотрел, сколько одесситов придерживаться установленных правил.

На конечных многих маршрутов маски не надевают вовсе. Люди их попросту держат наготове, чтобы в случае необходимости быстро воспользоваться. Зачастую под «необходимостью» подразумевают требование водителя, а не карантинные меры и скопление толпы. Внутри салона большинство также не пользуются средствами индивидуальной защиты.

На рынке ситуация весьма схожая. На входе никто не просит надеть маску, как это было в марте-апреле. Текущими нормами пренебрегают как покупатели, так и продавцы.

В супермаркетах масочный режим соблюдается гораздо тщательнее. Мы решили провести эксперимент и попробовать войти в магазин без маски. Как бы мы не уговаривали охранника на входе, план провалился. Сотрудники, помимо масок, используют также перчатки.

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Иван Мягченков
Иван Мягченков ПРОФИЛЬ

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