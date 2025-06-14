Ключевые моменты

13 июня в Одессе начал показы детский кинофестиваль «Чилдрен Кинофест».

Показы проходят в кинотеатре «Синема Сити» (ТРЦ «FontanSky»).

В программе только зарубежные фильмы, украинских, к сожалению, нет.

Все показы бесплатны, но требуется предварительная регистрация.

«Чилдрен Кинофест» начался в Одессе

«Чилдрен Кинофест» на протяжении многих лет остается единственным фестивалем детского кино в Украине. Особенно важно, что показы и другие мероприятия проходят не только в столице или одном городе, а сразу в нескольких крупных городах страны, чтобы охватить как можно больше юных зрителей.

Первый день фестиваля прошёл празднично, несмотря на отсутствие воды. Однако бытовые неудобства не впервые сопровождают это событие именно в Одессе: в прошлом году открытие пришлось на время блэкаутов, но зрители терпеливо ждали подключения генератора. И на этот раз очередная коммунальная неприятность не повлияла на общее настроение: никто не покинул зал. Более того, чтобы отвлечь детей от взрослых проблем, для них устроили утреннюю дискотеку с любимыми мультяшными героями.

В первый день показа зрители увидели фильм немецких кинематографистов «Книгоходец» по роману Карстена Гена — бестселлеру, переведенному на тридцать языков мира, включая украинский. Таким образом, с помощью кино детям прививают вкус к качественной литературе и чтению, которое может быть увлекательным.

Впереди у юных киноманов — фильмы из Франции, Норвегии, Испании, Словении, Чехии и Польши. Один из дней будет посвящен конкурсным лентам, снятым самими украинскими детьми.

С полной программой фестиваля можно ознакомиться в нашем обзоре.

А вот отечественных фильмов, снятых для детей и подростков, к сожалению, снова не будет. Уже не первый год этот жанр переживает затяжной кризис.

Напомним, что «Чилдрен Кинофест» проходит с 13 по 22 июня 2025 года. Показы проходят в кинотеатре «Синема Сити», ТРЦ «FontanSky», при организационной поддержке инициативы «Киномиссия».

Посетить сеансы можно абсолютно бесплатно, зарегистрировавшись на показы на сайте фестиваля.

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