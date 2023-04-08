Дом энергетиков в Одессе: сад с камнями, забракованная башня и ода черному коту (фото)

По одесским меркам, дом на Пастера, 21 (угол Торговой) – почти «новый». Возведен в 1952-1954 годах; его стиль именуется в Архитектурной фотобазе PhotoBuildings как «советский неоклассицизм» («сталинка»). Строился как дом энергетиков. И сам интересен, и дворик его. Вы не были там? Загляните!

Любопытная история одесского дома энергетиков на Пастера, 21

Дом на Пастера, 21 строился (архитектор Г. Грушкевич) в середине пятидесятых годов прошлого века на месте дома С. Агаркова.

Газета «Знамя коммунизма» в 1955 году сообщала о том, что введен в эксплуатацию новый дом энергетиков по адресу Пастера, 21 (сообщение и фото публикации из газеты – Олега Елагина на Facebook):

«Дом энергетиков. Растет жилой фонд города. Еще один новый дом, сооруженный строителями Одессаэнерго, украсил улицу Пастера. Он выделяется архитектурной фасада, а главное – удобствами для жильцов. В доме 70 квартир с центральным отоплением, ванными комнатами, газифицированными кухнями, кладовыми, паркетными полами. Имеются также детские ясли, домовая прачечная. В первом этаже разместится ателье мод. Государственная приемочная комиссия приняла дом с оценкой «хорошо». В ближайшие дни начнется его заселение».

Впрочем, не все так просто и гладко. Дом, который мы видим сейчас, предполагал наличие угловой башни. Архитектурная фотобаза PhotoBuildings приводит и публикацию из «Большевисткого знамени» за 1952 год:

«Неправильно был решен проект строительства жилого дома по улице Пастера №21 архитекторами товарищами Гринблат и Грушкевич. Несмотря на указания архитектурной комиссии областного отдела по делам архитектуры, были допущены серьезные дефекты в оформлении угловой башни. По проекту она выглядела бы уродливо и оставалась невидимой с земли. Пришлось эту часть проекта забраковать и от башни отказаться»…

Зайдите в одесский дворик на Пастера, 21 – не пожалеете!

Да, сейчас время не особо располагает к тому, чтобы заглядывать в чужие дворики, даже если они спрятали внутри себя «нечто эдакое». Но здесь ворота открыты: и убежище имеется, и детский сад работает (вход с улицы, а не со двора).

Такое впечатление, что местные жители вместе с коммунальщиками решили, что внутри двора должно все быть сделано так, чтобы глаз не просто радовался, но и набирался интересностей и красивостей, подзаряжая позитивом. При этом взгляд не «замыливается»: картинка каждое время года здесь выглядит по-своему. И по-своему интересно и необычно.

Весна, кажется, решила сюда заглянуть уже по полной: цветы привлекают яркими красками (вы только взгляните на эти тюльпаны!), деревья тоже проснулись. А вокруг – скамейки. Имеется и что-то наподобие небольшого сада камней. А еще – беседка: когда дождь или жара – самое то!

Вот, вроде, и ничего особенного: ни тебе вычурных арт-объектов, фонтанчик и сохранившийся цветник в виде мега-вазы пора бы подлатать (что сейчас и происходит), а все вместе – оазис… Все ухожено, двор «вылизан», так и хочется присесть, словно ты в сквере-парке.

И еще деталь, уже с одесским юмором: у входа во двор начертана «ода» черному коту. Кстати, не верьте, что черным котам здесь не везет. Присмотритесь: для хвостатиков здесь выстроен целый «многоэтажный» дом…

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Фото автора, публикация из газеты «Знамя коммунизма» за 1955 год в Facebook – Олег Елагин