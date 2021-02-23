Одесская улица Пастера: мемориал-стрит, спрятавшиеся памятники и именная аптека (фоторепортаж)

Старейшая и мемориальная, где что ни шаг, то память о ком-то из великих, улица Пастера (бывшая Херсонская) протянулась от Старопортофранковской до Преображенской. И чего только она не вместила! Идешь по ней и понимаешь: настоящий мемориал-стрит! И, кстати, довольно большая редкость для города: улица Пастера уже почти сто лет, как не переименовывалась.

В самом начале улицы

Она берет свое начало от известной лестницы Херсонского сквера (по прежнему ужасающей!), начинается, как и положено с дома №1, на который эта лестница словно выводит вас из Молдаванки в центр Одессы. Обратите внимание на этот домик с башенками. По сравнению с абсолютным большинством домов на улице Пастера он словно не отсюда – маленький, ветхий, но по-прежнему живой. И жилой.

Ну а теперь самое время познакомиться со зданием напротив: этот красавец под №2, пребывающий в состоянии «полураспада» – сама живая история. Именно здесь находилась Одесская бактериологическая станция. Близко подходить страшновато: оно кажется еле живым, его то и дело ограждают предупредительными лентами. Их следы и сейчас можно увидеть.

Сейчас здесь кафедра иностранных языков Одесского медуниверситета, а таблички – охранная и мемориальная – рассказывают о его прошлом.

Мемориальные таблички и архитектурный парадиз

Ах, эти таблички! Практически все фасады зданий на улице Пастера ими «усыпаны». Пастер и Гамалея, Мечников и Кац, и… Нет, места не хватит, чтобы перечислить имена тех, кто здесь жил, работал, создавал славу городу и увековечивал свое имя в его истории.

Вся эта историческая и длинная улица выглядит величественно еще и потому, что и здания на ней – сама история, настоящий архитектурный парадиз. Состояние их сегодня разное.

Поразит красотой какой-нибудь старый дом, глянешь вверх – а он и старинные деревянные балконы умудрился сохранить, и эркеры его так и манят полюбоваться их красотой. А вот детали… Там давний балкон потерял часть лепнины, там фасад вопит о том, что его пора срочно «лечить».

А как не поразиться фактом замершего во времени, давно пустующего и разрушающегося здания памятника архитектуры на Пастера, 25 – бывшего Бессарабско-Таврического Земельного банка, построенного архитектором С. Ландесманом! «Тихо» стоит себе и ждет своей участи…

И все же общий облик исторической улицы и сегодня вызывает если не восторг, то желание воздать дань уважения. Пастера – из тех улиц, где каждый квартал о чем-то, да рассказывает. Причем, о чем-то историческом.

На Пастера находится и храм Рождества Христова ПЦУ, рядом с ним – стена памяти погибших за единство Украины.

«Наука, культура медицина!»

Если бы у улиц были свои девизы, то у нашей, носящей имя Пастера, он бы, вероятно, прозвучал как «Наука, культура медицина!». В самом деле, если условно разделить эту старую улицу, то сразу несколько кварталов занимают вузы: здесь вход во дворик ОНУ и его торец, торец Института холода ОНАПТ, Медуниверситета.

Другой квартал занимают наша Национальная научная библиотека и сразу два театра – Одесский академический Украинский музыкально-драматический, и Академический театр кукол. С кукольным театром вообще получилось интересно: в советские времена он тоже располагался на Пастера – там, где сегодня Евангельская реформаторская пресвитерианская церковь. Времена изменились, церковь вернула себе это здание. А театр получил сегодняшнее помещение на той же улице. Кстати, недавно приятно изменился его фасад.

Различные клиники и больницы, расположенные сегодня на Пастера – это целый медгородок, причем в исторических домах, каждый из которых – памятник архитектуры. Один архитектурный комплекс «инфекционки» чего стоит!

И, кстати, чем еще сегодня отличается улица Пастера, так это огромным количеством аптек. Есть даже «именная»: имени (конечно же!) Луи Пастера, с большой табличкой у входа, посвященной деятельности ученого.

Загляните во дворы!

И вот ведь что еще довольно удивительно: с этой улицей связана практически вся городская история, а вот количеством памятников она не отличается. Впрочем, как посмотреть.

Из уличных памятников имеется только один – недавно установленный памятник Книголюбу у Национальной библиотеки.

Но это же Одесса, где все не так-то и просто. Вы во дворы на Пастера загляните: там как раз несколько памятников «спрятались»! Памятник математику Ляпунову вы увидите в дворике ОНУ.

В другом дворе – кстати, обычном, жилом – вы полюбуетесь памятником художнику Кириаку Костанди. Кстати, напомним: в 2013 году благодаря усилиям «Одесской жизни» была установлена именная табличка на монументе, а сам памятник и двор, в котором он находится, привели в порядок.

О, эти дворы на Пастера! Зайдете во двор №19 (один из самых киношных) – и попадете через него на улицу Елисаветинскую. По дороге вам встретится чисто одесская колоритная настенная картина.

И обязательно обратите внимание на сохранившиеся от прежних времен колодцы (цистерны). Во дворах на Пастера сохранилось много таких колодцев, жители их стараются изо всех сил беречь. И картинка дня сегодняшнего: предчувствующие приближение весны одесские коты красуются на их исторических оголовках.

Ну а во дворе на улице Пастера, 44 вас ожидает настоящее погружение в ХХ век на «машине времени»: одессит Александр Костогриз создал здесь необыкновенный музей…

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