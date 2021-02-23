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Одесская улица Пастера: мемориал-стрит, спрятавшиеся памятники и именная аптека (фоторепортаж)

Одесская улица Пастера: мемориал-стрит, спрятавшиеся памятники и именная аптека (фоторепортаж)

Старейшая и мемориальная, где что ни шаг, то память о ком-то из великих, улица Пастера (бывшая Херсонская) протянулась от Старопортофранковской до Преображенской. И чего только она не вместила! Идешь по ней и понимаешь: настоящий мемориал-стрит! И, кстати, довольно большая редкость для города: улица Пастера уже почти сто лет, как не переименовывалась.

В самом начале улицы

Она берет свое начало от известной лестницы Херсонского сквера (по прежнему ужасающей!), начинается, как и положено с дома №1, на который эта лестница словно выводит вас из Молдаванки в центр Одессы. Обратите внимание на этот домик с башенками. По сравнению с абсолютным большинством домов на улице Пастера он словно не отсюда – маленький, ветхий, но по-прежнему живой. И жилой.

улица Пастера, 1

Дом №1

улица Пастера, домик с башнями

Ну а теперь самое время познакомиться со зданием напротив: этот красавец под №2, пребывающий в состоянии «полураспада» – сама живая история. Именно здесь находилась Одесская бактериологическая станция. Близко подходить страшновато: оно кажется еле живым, его то и дело ограждают предупредительными лентами. Их следы и сейчас можно увидеть.

Сейчас здесь кафедра иностранных языков Одесского медуниверситета, а таблички – охранная и мемориальная – рассказывают о его прошлом.

улица Пастера, памятник архитектуры

улица Пастера, бактериалогическая станция

улица Пастера, табличка Гамалея

Мемориальные таблички и архитектурный парадиз

Ах, эти таблички! Практически все фасады зданий на улице Пастера ими «усыпаны». Пастер и Гамалея, Мечников и Кац, и… Нет, места не хватит, чтобы перечислить имена тех, кто здесь жил, работал, создавал славу городу и увековечивал свое имя в его истории.

улица Пастера, мемориальная табличка

улица Пастера, табличка Мечников

улица Пастера, табличка, Кац

Вся эта историческая и длинная улица выглядит величественно еще и потому, что и здания на ней – сама история, настоящий архитектурный парадиз. Состояние их сегодня разное.

Поразит красотой какой-нибудь старый дом, глянешь вверх – а он и старинные деревянные балконы умудрился сохранить, и эркеры его так и манят полюбоваться их красотой. А вот детали… Там давний балкон потерял часть лепнины, там фасад вопит о том, что его пора срочно «лечить».

улица Пастера, старый балкон

улица Пастера, фасад дома

улица Пастера, фасад2

А как не поразиться фактом замершего во времени, давно пустующего и разрушающегося здания памятника архитектуры на Пастера, 25 – бывшего Бессарабско-Таврического Земельного банка, построенного архитектором С. Ландесманом! «Тихо» стоит себе и ждет своей участи…

улица Пастера, Бессарабский банк

Здание бывшего Бессарабско-Таврического Земельного банка

улица Пастера, банк

И все же общий облик исторической улицы и сегодня вызывает если не восторг, то желание воздать дань уважения. Пастера – из тех улиц, где каждый квартал о чем-то, да рассказывает. Причем, о чем-то историческом.

На Пастера находится и храм Рождества Христова ПЦУ, рядом с ним – стена памяти погибших за единство Украины.

улица Пастера, церковь

улица Пастера, стена памяти

«Наука, культура медицина!»

Если бы у улиц были свои девизы, то у нашей, носящей имя Пастера, он бы, вероятно, прозвучал как «Наука, культура медицина!». В самом деле, если условно разделить эту старую улицу, то сразу несколько кварталов занимают вузы: здесь вход во дворик ОНУ и его торец, торец Института холода ОНАПТ, Медуниверситета.

Другой квартал занимают наша Национальная научная библиотека и сразу два театра – Одесский академический Украинский музыкально-драматический, и Академический театр кукол. С кукольным театром вообще получилось интересно: в советские времена он тоже располагался на Пастера – там, где сегодня Евангельская реформаторская пресвитерианская церковь. Времена изменились, церковь вернула себе это здание. А театр получил сегодняшнее помещение на той же улице. Кстати, недавно приятно изменился его фасад.

улица Пастера, театр кукол

улица Пастера, Евангельская церковь

Евангельская реформаторская пресвитерианская церковь

улица Пастера, театр

Различные клиники и больницы, расположенные сегодня на Пастера – это целый медгородок, причем в исторических домах, каждый из которых – памятник архитектуры. Один архитектурный комплекс «инфекционки» чего стоит!

И, кстати, чем еще сегодня отличается улица Пастера, так это огромным количеством аптек. Есть даже «именная»: имени (конечно же!) Луи Пастера, с большой табличкой у входа, посвященной деятельности ученого.

улица Пастера, аптека Пастера

улица Пастера, табличка Пастер

Загляните во дворы!

И вот ведь что еще довольно удивительно: с этой улицей связана практически вся городская история, а вот количеством памятников она не отличается. Впрочем, как посмотреть.

Из уличных памятников имеется только один – недавно установленный памятник Книголюбу у Национальной библиотеки.

улица Пастера, библиотека

улица Пастера, книголюб

Но это же Одесса, где все не так-то и просто. Вы во дворы на Пастера загляните: там как раз несколько памятников «спрятались»! Памятник математику Ляпунову вы увидите в дворике ОНУ.

улица Пастера, Ляпунов

Памятник Ляпунову

В другом дворе – кстати, обычном, жилом – вы полюбуетесь памятником художнику Кириаку Костанди. Кстати, напомним: в 2013 году благодаря усилиям «Одесской жизни» была установлена именная табличка на монументе, а сам памятник и двор, в котором он находится, привели в порядок.

улица Пастера, Костанди

Памятник Костанди

О, эти дворы на Пастера! Зайдете во двор №19 (один из самых киношных) – и попадете через него на улицу Елисаветинскую. По дороге вам встретится чисто одесская колоритная настенная картина.

улица Пастера, киношный дворик

Дворы ведут с Пастера на Елисаветинскую

улица Пастера, стрит-арт

Стрит-арт в проходном доме №19

И обязательно обратите внимание на сохранившиеся от прежних времен колодцы (цистерны). Во дворах на Пастера сохранилось много таких колодцев, жители их стараются изо всех сил беречь. И картинка дня сегодняшнего: предчувствующие приближение весны одесские коты красуются на их исторических оголовках.

улица Пастера, коты

Типичная картинка конца февраля в дворике на Пастера

Ну а во дворе на улице Пастера, 44 вас ожидает настоящее погружение в ХХ век на «машине времени»: одессит Александр Костогриз создал здесь необыкновенный музей

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улица Пастера, старый дом

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