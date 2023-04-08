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Какие документы надо менять одесситам, чьи улицы переименуют 

Какие документы надо менять одесситам, чьи улицы переименуют 

В Одессе полным ходом идет декоммунизация и деколонизация. В ходе этого процесса убирают памятники, переименовываются улицы. Рассказываем, что делать жителям улиц, которые сменят название: придется ли людям менять паспорта и другие документы.

Обмен паспорта при переименовании улицы или населенного пункта

В Кабинете министров Украины разъяснили, что изменение документов в случае переименования улицы или проспекта не требуется, согласно законодательству. Записи будут изменены на актуальные только при обмене паспорта или смене фамилии.

Обмен документов на недвижимость при переименовании улицы или населенного пункта

В то же время документы, подтверждающие право собственности на недвижимость, расположенную на переименованной улице, остаются действительными. В свидетельство о праве собственности, свидетельство о праве на наследство, договор купли-продажи, дарения и другие документы изменения не вносятся.

Однако, если владелец недвижимости захочет продать, подарить или передать свою собственность по наследству, то может обратиться в орган государственной регистрации прав на недвижимое имущество с заявлением о внесении изменений в соответствующие документы. Таким образом, новое название улицы будет указано в документах на нового владельца.

Ранее «Одесская Жизнь» писала в Одессе переименуют 200 улиц и уберут коммунистические и имперские памятники (видео).

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Редакция ПРОФИЛЬ

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