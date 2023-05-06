Одесские штучки: рекламные уличные картинки на фасадах домов

Реклама бывает самой разной. Более, того, какая бы погода (во всех смыслах) не властвовала на улицах Одессы, тема «как зазвать потенциального покупателя (потребителя услуг)» всегда стоит остро.

Как зазвать одесского покупателя?

Этот самый потенциальный потребитель услуг или покупатель все более капризен и его все реже удается удивить так, чтобы желание зайти в то или иное заведение возникло само собой. Ну чтобы он увидел какую-нибудь «невероятную» вывеску, прочел самое находчивое название, увидел нечто рядом с магазином или кафе, или мастерской, или оптикой-аптекой — и ноги сами бы понесли за покупками и получением тех самых услуг.

Креативная мысль в этом направлении бьется все более учащенно. И отыскиваются все новые творческие повороты в этом смысле. И вот мы уже представляем вам подборочку сравнительно нового направления — рекламно-фасадного.

Это когда часть фасада рядом с тем или иным заведением становится картинкой. Завлекательной, конечно. Желательно, очень и очень красочно-привлекательной. Ну чтобы, как я уже сказала выше, «ноги сами вовнутрь понесли».

Одесские фасадные картинки: нетривиально и гламурненько

Это вам не граффити, не стрит-арт и не муралы. И, в то же время, имеются элементы и первого, и второго, и третьего, но только не «отдельной картиной на стене», а исключительно в качестве рекламного хода.

Ну вот сами посудите: оптика… Ну выставите вы в витрине фотографии красивых лиц в красивых оправах. Устарело оно как-то. А вот изобразить людей в очках на фасаде у входа — самое то. Нетривиально.

Или вот дама вся розовом с феном в руках у салона красоты. Гламурненько, не правда ли?

А эта пекарня на углу двух улиц в центре города!.. Каждый раз, когда прохожу (проезжаю) мимо, слюнки текут.

Что, кстати, и требовалось доказать…

И вот ведь что любопытно: одного мнения по поводу такого рекламного подхода у одесситов нет. Одни считают, что «очень даже», другие — совсем наоборот: нечего, мол, фасады города разрисовывать.

В деле фасадно-рекламных картинок есть и еще одна полезная вещь: она зачастую закрывают разные фасадные проблемы — трещины, сколы и т.д.

Ну а часто бывает так: само заведение (магазин) уже не работают, а картинка осталась. Можно смотреть и только догадываться, «шо же здесь было». Картинка подскажет, если, конечно, ее сверху не разрисуют так, что этот «ребус» уже не разгадаешь…

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